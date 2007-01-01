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          Столы для фуд-кортов в Дзержинске оптом

          от 890 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Дзержинску и Нижегородской области

          Настоящее фото товара Стол Сарагоса светлый квадрат, произведённого компанией ChiedoCover
          5 190 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Сарагоса светлый квадрат
          Настоящее фото товара Стол Порту 125х74, произведённого компанией ChiedoCover
          12 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Порту 125х74
          Настоящее фото товара Стол Валенсия, произведённого компанией ChiedoCover
          16 290 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Валенсия
          Настоящее фото товара Стол деревянный Гренада, произведённого компанией ChiedoCover
          8 490 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол деревянный Гренада
          Настоящее фото товара Стол Лофт-7, произведённого компанией ChiedoCover-12%
          Новинка
          12 390 ₽13 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Лофт-7
          Настоящее фото товара Стол Вуд43 серо-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          7 290 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Вуд43 серо-коричневый
          Настоящее фото товара Стол Вуд43 орех, произведённого компанией ChiedoCover
          7 290 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Вуд43 орех
          Настоящее фото товара Стол Суттон светлый, произведённого компанией ChiedoCover
          7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Суттон светлый
          Настоящее фото товара Стол Ирон 150, произведённого компанией ChiedoCover
          11 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Ирон 150
          Настоящее фото товара Стол Роуен серый, произведённого компанией ChiedoCover
          16 090 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Роуен серый
          Настоящее фото товара Стол Исей 160 винтажный, произведённого компанией ChiedoCover
          9 790 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Исей 160 винтажный
          Настоящее фото товара Стол Басель, произведённого компанией ChiedoCover
          6 290 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол Басель
          Настоящее фото товара Стол Крафт 140, произведённого компанией ChiedoCover
          7 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Крафт 140
          Настоящее фото товара Стол Круде 140, произведённого компанией ChiedoCover
          8 590 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Круде 140
          Настоящее фото товара Стол Дирк графит, произведённого компанией ChiedoCover
          10 290 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол Дирк графит
          Настоящее фото товара Стол Дирк бежево-серый, произведённого компанией ChiedoCover
          10 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Дирк бежево-серый
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          Мебель для фуд-кортов–как привлечь внимание посетителей?

          Сегодня трудно представить торговый центр без просторных площадок фуд-корта. Многие ТЦ выделяют целый этаж для ресторанных двориков. В таких местах особенно сильная конкуренция и владельцы стремятся привлечь внимание посетителей не только вкусной едой. Особенно важно чтобы в заведении была приятная атмосфера, где посетители смогли бы отдохнуть от шоппинга.

          Одну из важных ролей играет мебель. Столы для фуд-кортов способны оказывать психологическую роль. От выбора правильных моделей зависит успех заведения. Стильные столы для кафе способны оказать первое впечатления на клиентов и привлечь их внимание. Удобные модели позволяют расслабиться.

          Столы для фуд-корта отличаются от иных видов мебели, чтобы избежать ошибок необходимо разобраться в этой теме и учесть некоторые особенности:

          1. Так как мебель в этой сфере используется более интенсивно, чем в кафе и ресторанах, она должны быть особенно прочной, чтобы выдерживать большую проходимость.
          2. Чтобы поддерживать чистоту было легче, рекомендуется приобретать столы из пластика. Для ухода требуется просто периодически протирать изделие влажной тряпкой.
          3. Модели должны быть легкими, чтобы их было удобно перемещать по залу в случае необходимости. Зачастую в торговые центры приходят большими компаниями или семьями, которые часто сдвигают столики.
          4. Внешний вид мебели должен гармонировать с интерьером кафе и отражать кухню заведения. Например, разноцветные яркие столы подойдут для заведений фастфуда, а деревянные для кафе итальянской кухни.

          Где купить столы для фуд-кортов оптом в Дзержинске?

          На сайте компании ChiedoCover представлены столы для фудкорта в наличии от производителя.

          Преимущества сотрудничества с компанией ChiedoCover:

          • Наши товары славятся высоким качеством и долговечностью.
          • Одни из самых низких цен на рынке товаров HoReCa.
          • Индивидуальный подход к клиентам.
          • Для постоянных покупателей скидки и персональные предложения.

          Мы предлагаем купить мебель, текстиль и декор по лучшему соотношению цены и качества в городе Дзержинск.

          Почему столы для фуд-кортов покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Дзержинск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Дзержинску ?

            Доставка товара по Дзержинску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Дзержинску ?

            Стоимость доставки по Дзержинску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Дзержинску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Дзержинску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Дзержинске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Дзержинску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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