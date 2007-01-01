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            Товары по акции

            Столы для фуд-кортов в Тольятти оптом

            от 6 290 ₽

            Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Тольятти и Самарской области

            Настоящее фото товара Стол Вуд43 серо-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
            7 290 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Стол Вуд43 серо-коричневый
            Настоящее фото товара Стол Вуд43 орех, произведённого компанией ChiedoCover
            7 290 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Стол Вуд43 орех
            Настоящее фото товара Стол Суттон светлый, произведённого компанией ChiedoCover
            7 990 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Стол Суттон светлый
            Настоящее фото товара Стол Ирон 150, произведённого компанией ChiedoCover
            11 290 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Стол Ирон 150
            Настоящее фото товара Стол Исей 160 винтажный, произведённого компанией ChiedoCover
            9 790 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Стол Исей 160 винтажный
            Настоящее фото товара Стол Басель, произведённого компанией ChiedoCover
            6 290 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Стол Басель
            Настоящее фото товара Стол Аго натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
            17 290 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Стол Аго натуральный
            Настоящее фото товара Стол Аго черный, произведённого компанией ChiedoCover
            17 290 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Стол Аго черный
            Настоящее фото товара Стол Tagetes, произведённого компанией ChiedoCover
            7 990 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Стол Tagetes
            Настоящее фото товара Стол Ранч темный дуб, произведённого компанией ChiedoCover-42%
            6 490 ₽11 090 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Стол Ранч темный дуб
            Настоящее фото товара Стол Ранч черно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-42%
            6 490 ₽11 090 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Стол Ранч черно-коричневый
            Настоящее фото товара Стол Ранч белый, произведённого компанией ChiedoCover-42%
            6 490 ₽11 090 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Стол Ранч белый
            Настоящее фото товара Стол Рондо черно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-19%
            14 390 ₽17 690 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Стол Рондо черно-коричневый
            Настоящее фото товара Стол Палермо, произведённого компанией ChiedoCover
            Новинка
            8 090 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Стол Палермо
            Настоящее фото товара Стол Кронос D550, произведённого компанией ChiedoCover
            7 290 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Стол Кронос D550
            Настоящее фото товара Стол Палермо квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
            Новинка
            7 790 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Стол Палермо квадратный
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            Мебель для фуд-кортов–как привлечь внимание посетителей?

            Сегодня трудно представить торговый центр без просторных площадок фуд-корта. Многие ТЦ выделяют целый этаж для ресторанных двориков. В таких местах особенно сильная конкуренция и владельцы стремятся привлечь внимание посетителей не только вкусной едой. Особенно важно чтобы в заведении была приятная атмосфера, где посетители смогли бы отдохнуть от шоппинга.

            Одну из важных ролей играет мебель. Столы для фуд-кортов способны оказывать психологическую роль. От выбора правильных моделей зависит успех заведения. Стильные столы для кафе способны оказать первое впечатления на клиентов и привлечь их внимание. Удобные модели позволяют расслабиться.

            Столы для фуд-корта отличаются от иных видов мебели, чтобы избежать ошибок необходимо разобраться в этой теме и учесть некоторые особенности:

            1. Так как мебель в этой сфере используется более интенсивно, чем в кафе и ресторанах, она должны быть особенно прочной, чтобы выдерживать большую проходимость.
            2. Чтобы поддерживать чистоту было легче, рекомендуется приобретать столы из пластика. Для ухода требуется просто периодически протирать изделие влажной тряпкой.
            3. Модели должны быть легкими, чтобы их было удобно перемещать по залу в случае необходимости. Зачастую в торговые центры приходят большими компаниями или семьями, которые часто сдвигают столики.
            4. Внешний вид мебели должен гармонировать с интерьером кафе и отражать кухню заведения. Например, разноцветные яркие столы подойдут для заведений фастфуда, а деревянные для кафе итальянской кухни.

            Где купить столы для фуд-кортов оптом в Тольятти?

            На сайте компании ChiedoCover представлены столы для фудкорта в наличии от производителя.

            Преимущества сотрудничества с компанией ChiedoCover:

            • Наши товары славятся высоким качеством и долговечностью.
            • Одни из самых низких цен на рынке товаров HoReCa.
            • Индивидуальный подход к клиентам.
            • Для постоянных покупателей скидки и персональные предложения.

            Мы предлагаем купить мебель, текстиль и декор по лучшему соотношению цены и качества в городе Тольятти.

            Почему столы для фуд-кортов покупают в ChiedoCover?

            • Более 3000 моделей

              стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

            • Гарантия

              Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

            • Пробники

              Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

            • Оперативное производство

              Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

            • Индивидуальные заказы

              Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

            • Доставка в Тольятти и другие города России и ближнего зарубежья

              Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
              Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

            • Полный пакет документов

              Мы представляем все необходимые документы:
              накладные, счета-фактуры, договоры.

            • Выгодные предложения

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            • Гарантированное качество продукции

              Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

            • Частичная оплата

              Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

            Подробнее о ChiedoCover

            Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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            Частые вопросы

            • 🚚 Как осуществляется доставка по Тольятти ?

              Доставка товара по Тольятти осуществляется транспортными компаниями.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Тольятти ?

              Стоимость доставки по Тольятти рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

              Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

              • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
              • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

              Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              Доставка текстиля по Тольятти осуществляется бесплатно.

            • ❓ Возможен ли самовывоз?

              Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

              • Самовывоз со склада в Москве;
              • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
              • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
              • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
            • 💳 Как происходит оплата?

              Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

              • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
              • Возможна частичная оплата
              • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

              Подробная информация на странице Оплата

            • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

              Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

              Подробная информация на странице Гарантия

            • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

              Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

              Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

            • ✅ Как сделать заказ?
              1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
              2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
              3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Тольятти телефону +7 922 906 67 77
              4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
              5. Оплата доставки происходит в Тольятти при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

              Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

              При выборе доставки по Тольятти с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

            • 🪑 Вы производители или перепродаете?

              Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

            • 💥 Есть ли скидки?

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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