Столы для кафе в Лобне оптом

от 9 990 ₽

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Настоящее фото товара Стол Антила Plus 1600x950, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
20 290 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол Антила Plus 1600x950
Настоящее фото товара Стол Гидра 1200x750, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
12 090 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол Гидра 1200x750
Настоящее фото товара Стол Гидра 1400x850, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
13 990 ₽
Оптовая цена
5
Стол Гидра 1400x850
Настоящее фото товара Стол Гидра 1600x950, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
15 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол Гидра 1600x950
Настоящее фото товара Стол Гидра Plus 1200x750, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
16 190 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол Гидра Plus 1200x750
Настоящее фото товара Стол Гидра Plus 1400x850, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
17 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Гидра Plus 1400x850
Настоящее фото товара Стол Гидра Plus 1600x950, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
19 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Гидра Plus 1600x950
Настоящее фото товара Стол Дорадо 750x750, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
9 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол Дорадо 750x750
Настоящее фото товара Стол Дорадо 1200x750, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
12 190 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол Дорадо 1200x750
Настоящее фото товара Стол Дорадо 1400x850, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
14 590 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол Дорадо 1400x850
Настоящее фото товара Стол Дорадо 1600x950, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
15 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол Дорадо 1600x950
Настоящее фото товара Стол Дорадо Plus 750/1050, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
9 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Дорадо Plus 750/1050
Настоящее фото товара Стол Дорадо Plus 1200/1600, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
12 190 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол Дорадо Plus 1200/1600
Настоящее фото товара Стол Дорадо Plus 1400/1800, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
14 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол Дорадо Plus 1400/1800
Настоящее фото товара Стол Дорадо Plus 1600/2000, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
15 990 ₽
Оптовая цена
5
Стол Дорадо Plus 1600/2000
Настоящее фото товара Стол Пегас 1400x850, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
15 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол Пегас 1400x850
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Столы для кафе оптом

Вопросом выбора занимаются не только рестораторы, но и владельцы кафе. Сегодня рынок ресторанной мебели предлагает большой выбор банкетных столов. Они различаются по высоте, форме, конфигурации. И это неудивительно, ведь для каждого интерьера выбор мебели будет отличаться.

Как правильно выбрать столы для кафе?

Форма

Форма зависит от площади и формы помещения, а также от способа обслуживания.

  • Круглые банкетные столы прекрасно впишутся в просторные залы либо на открытых площадках. Круглый стол всегда символизировал равенство, дружелюбие, теплую атмосферу. Круглые модели удобны не только для гостей, но и для обслуживающего персонала – официантам удобно подойти с любой стороны к столу, чтобы поставить новые блюда или убрать то, что больше не нужно.
  • Квадратные столы подходят для залов квадратной формы. Преимущество квадратных форм – возможность соединить несколько столов в один и получить один большой прямоугольный стол, или формы Г, П, Ш в случае проведения банкета.
  • Прямоугольные столы подойдут для помещений вытянутой формы. Чаще всего такой вариант используют в переговорных или залах для конференций.

Модель

Складные модели удобны при транспортировке, а также хранении. Особенно они пользуются популярностью при выездном обслуживании, благодаря удобному механизму и легкому весу их можно легко расставить по залу. Основные материалы складных моделей – это пластик и дерево, а каркас как правило выполнен из металла, что гарантирует прочность, а также долгий срок эксплуатации.

Стационарные модели не имеют способности складываться, однако обладают большей устойчивостью и площадью столешницы.

Где в Лобне купить столы для кафе по низким ценам?

Компания «ChiedoCover» - это поставщик банкетной мебели собственного производства по городу Лобня. В каталоге представлен большой выбор банкетных столов, а также текстильных аксессуаров, которые выполняют не только декоративную функцию, но и защитную, оберегая столешницу от пятен, царапин, сколов.

Чтобы сделать заказ, достаточно просто добавить товар в корзину. При оптовой закупке автоматически действует система скидок. Чтобы узнать конечную сумму заказа, закажите расчет стоимости на сайте.

Почему столы для кафе покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Лобню и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Лобне ?

    Доставка товара по Лобне осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Лобне ?

    Стоимость доставки по Лобне рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Лобне осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Лобне телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Лобне при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Лобне с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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