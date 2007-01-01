Столы для кафе в Шахтёрске оптом

от 6 590 ₽

Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Шахтёрску и Сахалинской области

Настоящее фото товара Плетеный стол из искусственного ротанга Нейс, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
18 090 ₽
Оптовая цена
4.6
Плетеный стол из искусственного ротанга Нейс, коричневый
Настоящее фото товара Плетеный стол Донард, черный, произведённого компанией ChiedoCover
14 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Плетеный стол Донард, черный
Настоящее фото товара Плетеный стол из искусственного ротанга Ратдрам, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
17 590 ₽
Оптовая цена
5
Плетеный стол из искусственного ротанга Ратдрам, коричневый
Настоящее фото товара Плетеный стол из искусственного ротанга Килтеган, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
10 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Плетеный стол из искусственного ротанга Килтеган, коричневый
Настоящее фото товара Плетеный стол из искусственного ротанга Охрим, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
6 590 ₽
Оптовая цена
4.4
Плетеный стол из искусственного ротанга Охрим, коричневый
Настоящее фото товара Плетеный стол из искусственного ротанга Клонмор, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
10 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Плетеный стол из искусственного ротанга Клонмор, коричневый
Настоящее фото товара Плетеный стол из искусственного ротанга Таллоу, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
13 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Плетеный стол из искусственного ротанга Таллоу, светло-коричневый
Настоящее фото товара Плетеный стол из искусственного ротанга Гауран, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
13 990 ₽
Оптовая цена
5
Плетеный стол из искусственного ротанга Гауран, коричневый
Настоящее фото товара Плетеный стол из искусственного ротанга Иништиг, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
13 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Плетеный стол из искусственного ротанга Иништиг, коричневый
Настоящее фото товара Плетеный стол из искусственного ротанга Пилтаун, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
14 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Плетеный стол из искусственного ротанга Пилтаун, коричневый
Настоящее фото товара Плетеный стол из искусственного ротанга Ахенни, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
15 090 ₽
Оптовая цена
4.6
Плетеный стол из искусственного ротанга Ахенни, коричневый
Настоящее фото товара Плетеный стол из искусственного ротанга Клонея, палевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Плетеный стол из искусственного ротанга Клонея, палевый
Настоящее фото товара Плетеный стол из искусственного ротанга Мотел, палевый, произведённого компанией ChiedoCover
14 090 ₽
Оптовая цена
4.4
Плетеный стол из искусственного ротанга Мотел, палевый
Настоящее фото товара Плетеный стол из искусственного ротанга Фьюс, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
10 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Плетеный стол из искусственного ротанга Фьюс, коричневый
Настоящее фото товара Плетеный стол Руан, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
10 590 ₽
Оптовая цена
4.1
Плетеный стол Руан, коричневый
Настоящее фото товара Плетеный стол из искусственного ротанга Лисмор, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Плетеный стол из искусственного ротанга Лисмор, коричневый
Смотреть все

Столы для кафе оптом

Вопросом выбора занимаются не только рестораторы, но и владельцы кафе. Сегодня рынок ресторанной мебели предлагает большой выбор банкетных столов. Они различаются по высоте, форме, конфигурации. И это неудивительно, ведь для каждого интерьера выбор мебели будет отличаться.

Как правильно выбрать столы для кафе?

Форма

Форма зависит от площади и формы помещения, а также от способа обслуживания.

  • Круглые банкетные столы прекрасно впишутся в просторные залы либо на открытых площадках. Круглый стол всегда символизировал равенство, дружелюбие, теплую атмосферу. Круглые модели удобны не только для гостей, но и для обслуживающего персонала – официантам удобно подойти с любой стороны к столу, чтобы поставить новые блюда или убрать то, что больше не нужно.
  • Квадратные столы подходят для залов квадратной формы. Преимущество квадратных форм – возможность соединить несколько столов в один и получить один большой прямоугольный стол, или формы Г, П, Ш в случае проведения банкета.
  • Прямоугольные столы подойдут для помещений вытянутой формы. Чаще всего такой вариант используют в переговорных или залах для конференций.

Модель

Складные модели удобны при транспортировке, а также хранении. Особенно они пользуются популярностью при выездном обслуживании, благодаря удобному механизму и легкому весу их можно легко расставить по залу. Основные материалы складных моделей – это пластик и дерево, а каркас как правило выполнен из металла, что гарантирует прочность, а также долгий срок эксплуатации.

Стационарные модели не имеют способности складываться, однако обладают большей устойчивостью и площадью столешницы.

Где в Шахтёрске купить столы для кафе по низким ценам?

Компания «ChiedoCover» - это поставщик банкетной мебели собственного производства по городу Шахтёрск. В каталоге представлен большой выбор банкетных столов, а также текстильных аксессуаров, которые выполняют не только декоративную функцию, но и защитную, оберегая столешницу от пятен, царапин, сколов.

Чтобы сделать заказ, достаточно просто добавить товар в корзину. При оптовой закупке автоматически действует система скидок. Чтобы узнать конечную сумму заказа, закажите расчет стоимости на сайте.

Почему столы для кафе покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Шахтёрск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

Видео о компании ChiedoCover - региональная страница loading="lazy">

Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Шахтёрску ?

    Доставка товара по Шахтёрску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Шахтёрску ?

    Стоимость доставки по Шахтёрску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Шахтёрску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Шахтёрску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Шахтёрске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Шахтёрску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

Есть другие вопросы?

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности

Отзывы о продукции ChiedoCover

Все отзывы

Нас рекомендуют