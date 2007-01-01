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          Товары по акции

          Столы для кафе в Ельце оптом

          от 2 570 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Ельцу и Липецкой области

          Настоящее фото товара Деревянный стол Кардинал 140x80, произведённого компанией ChiedoCover
          15 650 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Деревянный стол Кардинал 140x80
          Настоящее фото товара Деревянный стол Охотник 130x80, произведённого компанией ChiedoCover
          12 350 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Деревянный стол Охотник 130x80
          Настоящее фото товара Деревянный стол Таверна 120x80, произведённого компанией ChiedoCover
          11 750 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Деревянный стол Таверна 120x80
          Настоящее фото товара Деревянный стол Князь 200x100, произведённого компанией ChiedoCover
          27 350 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Деревянный стол Князь 200x100
          Настоящее фото товара Деревянный стол Модерн 120x60, произведённого компанией ChiedoCover
          11 050 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Деревянный стол Модерн 120x60
          Настоящее фото товара Деревянный стол Бриз 150x80, произведённого компанией ChiedoCover
          13 650 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Деревянный стол Бриз 150x80
          Настоящее фото товара Деревянный стол Гэмби 180x80, произведённого компанией ChiedoCover
          15 650 ₽
          Оптовая цена
          5
          Деревянный стол Гэмби 180x80
          Настоящее фото товара Деревянный стол Юкон 80x80, произведённого компанией ChiedoCover
          10 450 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Деревянный стол Юкон 80x80
          Настоящее фото товара Стол Прямоугольный Рино -1, произведённого компанией ChiedoCover
          29 290 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Прямоугольный Рино -1
          Настоящее фото товара Стол Фрикам ЛДСП, произведённого компанией ChiedoCover-9%
          5 490 ₽5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Фрикам ЛДСП
          Настоящее фото товара Стол Санлис ЛДСП, произведённого компанией ChiedoCover-26%
          4 490 ₽5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Санлис ЛДСП
          Настоящее фото товара Стол Руан ЛДСП, произведённого компанией ChiedoCover-17%
          7 490 ₽8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Руан ЛДСП
          Настоящее фото товара Стол Каре ЛДСП, произведённого компанией ChiedoCover-19%
          4 490 ₽5 490 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Каре ЛДСП
          Настоящее фото товара Стол Арп ЛДСП, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Арп ЛДСП
          Настоящее фото товара Стол Пескара ЛДСП, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Пескара ЛДСП
          Настоящее фото товара Стол Реймс ЛДСП, произведённого компанией ChiedoCover
          4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Реймс ЛДСП
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          Столы для кафе оптом

          Вопросом выбора занимаются не только рестораторы, но и владельцы кафе. Сегодня рынок ресторанной мебели предлагает большой выбор банкетных столов. Они различаются по высоте, форме, конфигурации. И это неудивительно, ведь для каждого интерьера выбор мебели будет отличаться.

          Как правильно выбрать столы для кафе?

          Форма

          Форма зависит от площади и формы помещения, а также от способа обслуживания.

          • Круглые банкетные столы прекрасно впишутся в просторные залы либо на открытых площадках. Круглый стол всегда символизировал равенство, дружелюбие, теплую атмосферу. Круглые модели удобны не только для гостей, но и для обслуживающего персонала – официантам удобно подойти с любой стороны к столу, чтобы поставить новые блюда или убрать то, что больше не нужно.
          • Квадратные столы подходят для залов квадратной формы. Преимущество квадратных форм – возможность соединить несколько столов в один и получить один большой прямоугольный стол, или формы Г, П, Ш в случае проведения банкета.
          • Прямоугольные столы подойдут для помещений вытянутой формы. Чаще всего такой вариант используют в переговорных или залах для конференций.

          Модель

          Складные модели удобны при транспортировке, а также хранении. Особенно они пользуются популярностью при выездном обслуживании, благодаря удобному механизму и легкому весу их можно легко расставить по залу. Основные материалы складных моделей – это пластик и дерево, а каркас как правило выполнен из металла, что гарантирует прочность, а также долгий срок эксплуатации.

          Стационарные модели не имеют способности складываться, однако обладают большей устойчивостью и площадью столешницы.

          Где в Ельце купить столы для кафе по низким ценам?

          Компания «ChiedoCover» - это поставщик банкетной мебели собственного производства по городу Елец. В каталоге представлен большой выбор банкетных столов, а также текстильных аксессуаров, которые выполняют не только декоративную функцию, но и защитную, оберегая столешницу от пятен, царапин, сколов.

          Чтобы сделать заказ, достаточно просто добавить товар в корзину. При оптовой закупке автоматически действует система скидок. Чтобы узнать конечную сумму заказа, закажите расчет стоимости на сайте.

          Почему столы для кафе покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Ельца и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Ельцу ?

            Доставка товара по Ельцу осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ельцу ?

            Стоимость доставки по Ельцу рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Ельцу осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ельцу телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Ельце при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Ельцу с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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