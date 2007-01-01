+7 922 906 67 77
Корзина
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны и кресла
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Кресла
Полукресла
    Новинки
    Популярное
    Лофт
    Мебель Лофт
    Освещение в стиле лофт
    Новинки
    Популярное
    Ткани
    Вид
    Новинки
    Популярное
    Мебель для хранения
    Стеллажи и этажерки
    Комоды и буфеты
    Прихожие и обувницы
    Шкафы
    Шкафы медицинские
      Новинки
      Популярное
      Посуда
      Сервировка стола
      Столовые приборы
        Новинки
        Популярное
        Освещение
        Тип
        Аксессуары
        Стиль
        Новинки
        Популярное
        Оборудование
        Для кейтеринга
        Для кафе и ресторанов
        Для отелей
        Акустическая мебель
        Для салонов красоты
        Для благоустройства
        Для медучреждений
        Оборудование для детей
        Новинки
        Популярное
        Для интерьера
        Стеновые панели
        Вешалки
        Ширмы и перегородки
        Декор
        Ковровые покрытия
        Новинки
        Популярное
        Для гостиниц
        Мебель
        Для ванных комнат
        Гостиничный текстиль
        Постельное белье
        Электроника
        Хранение и уход
          Новинки
          Популярное
          Подборки товаров
          По цвету
          По стилю
          По событиям
          Другие
          По расположению
          По моделям
          По профессиям
          По стране производителя
          Для улицы
          Товары по акции

          Столы для кейтеринга в Димитровграде оптом

          от 990 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Димитровграду и Ульяновской области

          Настоящее фото товара Вэлли 180, произведённого компанией ChiedoCover
          4 690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Вэлли 180
          Настоящее фото товара Стол Лидер 4, уличный из реек, произведённого компанией ChiedoCover
          2 250 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол Лидер 4, уличный из реек
          Настоящее фото товара Стол складной Натали серый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол складной Натали серый
          Настоящее фото товара Стол складной Натали зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 490 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол складной Натали зеленый
          Настоящее фото товара Стол складной Виктория 120 белый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол складной Виктория 120 белый
          Настоящее фото товара Стол складной Виктория 120 зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 890 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол складной Виктория 120 зеленый
          Настоящее фото товара Стол складной Хэлли, произведённого компанией ChiedoCover
          5 690 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол складной Хэлли
          Настоящее фото товара Стол круговой Паулина, произведённого компанией ChiedoCover
          8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол круговой Паулина
          Настоящее фото товара Угловой элемент Паулина, произведённого компанией ChiedoCover
          5 190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Угловой элемент Паулина
          Настоящее фото товара Стол складной XL180, произведённого компанией ChiedoCover
          7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол складной XL180
          Настоящее фото товара Стол Лидер 3, D1500, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
          В наличии
          3 790 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол Лидер 3, D1500, орех, черный
          Настоящее фото товара Стол обеденный VARDI, произведённого компанией ChiedoCover
          9 490 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол обеденный VARDI
          Настоящее фото товара Стол складной Lumborum, произведённого компанией ChiedoCover
          3 250 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол складной Lumborum
          Настоящее фото товара Стол складной Caeno, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
          4 190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол складной Caeno, пластик
          Настоящее фото товара Стол складной Aput, произведённого компанией ChiedoCover
          1 950 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол складной Aput
          Настоящее фото товара Стол складной Flakaberg, произведённого компанией ChiedoCover
          6 490 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол складной Flakaberg
          Смотреть все

          Столы для кейтеринга - важная часть любого банкета, фуршета, кофе-брейка и т.д.

          Залогом успешной организации выездного мероприятия является качество обслуживания. Одну из главных ролей играет выбор мебели. От выбора столов и стульев зависит скорость работы персонала, удобство обслуживания официантов, а также экономия времени на сборку и разборку мебели.

          Чтобы мероприятие прошло на высшем уровне, необходимо правильно выбрать мебель. На какие критерии обратить внимание перед покупкой?

          Для кейтеринга используются складные модели столов. Сервис предполагает быструю расстановку мебели перед мероприятием, а по окончании быструю сборку для освобождения помещения. Главным критерием при выборе должна быть многофункциональность. Разберемся глубже.

          Требования, которые предъявляются к складным столам:

          • Устойчивость – конструкция стола должна выдерживать большие нагрузки; обращайте особое внимание на качество крепления ножек - чтобы стол не шатался, от этого зависит безопасность гостей
          • Прочность – материалом для столешницы служат прочный пластик, шпон или дерево. Такие материалы выдерживают удары и большие нагрузки, а покрытие защищает от жидкостей, грязи и царапин.
          • Практичность – определяется легким и быстрым уходом, площадью столешницы, а также легким весом.
          • Простая сборка – простота использования гарантирует экономию времени и сил сотрудников обслуживающей компании.
          • Эргономичность, удобство – столы не должны занимать много места при перевозке или хранении, но при этом позволять разместить как можно больше человек, не ущемляя личного пространства каждого, чтобы каждому гостю было комфортно было сидеть за столом.

            • Где купить столы для кейтеринга в Димитровграде?

            «ChiedoCover» — это компания-производитель мебели и текстильных аксессуаров для выездного обслуживания банкетов, а также сферы HoReCa. Благодаря собственному производству цены на складные столы и стулья ниже средних.

            Мы предлагаем широкий ассортимент круглых, квадратных и прямоугольных столов, различных размеров и расцветок. Наши модели прекрасно подойдут для кейтеринга. Они удобны при перевозке и занимают мало места при хранении. Мы следим за качеством материалов, работой наших мастеров, а перед отправкой все изделия проходят тщательную проверку на прочность.

            Если вы хотите купить высококачественные складные столы по низким ценам в городе Димитровград, вы обратились по адресу. Звоните по номеру горячей линии, и наш менеджер проконсультирует вас по всем дополнительным вопросам.

          Почему столы для кейтеринга покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Димитровград и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

          Видео о компании ChiedoCover - региональная страница loading="lazy">

          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Димитровграду ?

            Доставка товара по Димитровграду осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Димитровграду ?

            Стоимость доставки по Димитровграду рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Димитровграду осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Димитровграду телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Димитровграде при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Димитровграду с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

          Есть другие вопросы?

          Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
          с политикой конфиденциальности

          Отзывы о продукции ChiedoCover

          Все отзывы

          Нас рекомендуют