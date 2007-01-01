Столы для кейтеринга в Ухте оптом

от 2 390 ₽

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Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
3 140 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол Лидер 1, 1200x800
Настоящее фото товара Стол Лидер 5, 1800x800, произведённого компанией ChiedoCover
4 090 ₽
Оптовая цена
5
Стол Лидер 5, 1800x800
Настоящее фото товара Стол Лидер 5, 1800x900, произведённого компанией ChiedoCover
4 490 ₽
Оптовая цена
3.9
Стол Лидер 5, 1800x900
Настоящее фото товара Стол Лидер 5, 2400x900, произведённого компанией ChiedoCover
4 890 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол Лидер 5, 2400x900
Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800x800, произведённого компанией ChiedoCover
3 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Лидер 2, 1800x800
Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2700x900, произведённого компанией ChiedoCover
5 590 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол Лидер 2, 2700x900
Настоящее фото товара Стол Лидер 7, 1200x900, произведённого компанией ChiedoCover
4 390 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Лидер 7, 1200x900
Настоящее фото товара Стол Лидер 7, 2250x700, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол Лидер 7, 2250x700
Настоящее фото товара Стол Лидер 3, D1200, произведённого компанией ChiedoCover
4 190 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол Лидер 3, D1200
Настоящее фото товара Стол Лидер 4, D700, произведённого компанией ChiedoCover
2 390 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Лидер 4, D700
Настоящее фото товара Стол Лидер 4, D800, произведённого компанией ChiedoCover
2 490 ₽
Оптовая цена
5
Стол Лидер 4, D800
Настоящее фото товара Стол Лидер 16, D1200, произведённого компанией ChiedoCover
4 690 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол Лидер 16, D1200
Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800x900, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 840 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол Лидер 2, 1800x900, орех, черный
Настоящее фото товара Стол круглый Коктейльный Кейт, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол круглый Коктейльный Кейт
Настоящее фото товара Стол круглый складной пластиковый Кейт 116, произведённого компанией ChiedoCover
7 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол круглый складной пластиковый Кейт 116
Настоящее фото товара Стол круглый складной пластиковый Кейт 160, произведённого компанией ChiedoCover
10 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол круглый складной пластиковый Кейт 160
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Столы для кейтеринга - важная часть любого банкета, фуршета, кофе-брейка и т.д.

Залогом успешной организации выездного мероприятия является качество обслуживания. Одну из главных ролей играет выбор мебели. От выбора столов и стульев зависит скорость работы персонала, удобство обслуживания официантов, а также экономия времени на сборку и разборку мебели.

Чтобы мероприятие прошло на высшем уровне, необходимо правильно выбрать мебель. На какие критерии обратить внимание перед покупкой?

Для кейтеринга используются складные модели столов. Сервис предполагает быструю расстановку мебели перед мероприятием, а по окончании быструю сборку для освобождения помещения. Главным критерием при выборе должна быть многофункциональность. Разберемся глубже.

Требования, которые предъявляются к складным столам:

  • Устойчивость – конструкция стола должна выдерживать большие нагрузки; обращайте особое внимание на качество крепления ножек - чтобы стол не шатался, от этого зависит безопасность гостей
  • Прочность – материалом для столешницы служат прочный пластик, шпон или дерево. Такие материалы выдерживают удары и большие нагрузки, а покрытие защищает от жидкостей, грязи и царапин.
  • Практичность – определяется легким и быстрым уходом, площадью столешницы, а также легким весом.
  • Простая сборка – простота использования гарантирует экономию времени и сил сотрудников обслуживающей компании.
  • Эргономичность, удобство – столы не должны занимать много места при перевозке или хранении, но при этом позволять разместить как можно больше человек, не ущемляя личного пространства каждого, чтобы каждому гостю было комфортно было сидеть за столом.

    • Где купить столы для кейтеринга в Ухте?

    «ChiedoCover» — это компания-производитель мебели и текстильных аксессуаров для выездного обслуживания банкетов, а также сферы HoReCa. Благодаря собственному производству цены на складные столы и стулья ниже средних.

    Мы предлагаем широкий ассортимент круглых, квадратных и прямоугольных столов, различных размеров и расцветок. Наши модели прекрасно подойдут для кейтеринга. Они удобны при перевозке и занимают мало места при хранении. Мы следим за качеством материалов, работой наших мастеров, а перед отправкой все изделия проходят тщательную проверку на прочность.

    Если вы хотите купить высококачественные складные столы по низким ценам в городе Ухта, вы обратились по адресу. Звоните по номеру горячей линии, и наш менеджер проконсультирует вас по всем дополнительным вопросам.

Почему столы для кейтеринга покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Ухту и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Ухте ?

    Доставка товара по Ухте осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ухте ?

    Стоимость доставки по Ухте рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Ухте осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ухте телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Ухте при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Ухте с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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