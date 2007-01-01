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Залогом успешной организации выездного мероприятия является качество обслуживания. Одну из главных ролей играет выбор мебели. От выбора столов и стульев зависит скорость работы персонала, удобство обслуживания официантов, а также экономия времени на сборку и разборку мебели.
Чтобы мероприятие прошло на высшем уровне, необходимо правильно выбрать мебель. На какие критерии обратить внимание перед покупкой?
Для кейтеринга используются складные модели столов. Сервис предполагает быструю расстановку мебели перед мероприятием, а по окончании быструю сборку для освобождения помещения. Главным критерием при выборе должна быть многофункциональность. Разберемся глубже.
Требования, которые предъявляются к складным столам:
«ChiedoCover» — это компания-производитель мебели и текстильных аксессуаров для выездного обслуживания банкетов, а также сферы HoReCa. Благодаря собственному производству цены на складные столы и стулья ниже средних.
Мы предлагаем широкий ассортимент круглых, квадратных и прямоугольных столов, различных размеров и расцветок. Наши модели прекрасно подойдут для кейтеринга. Они удобны при перевозке и занимают мало места при хранении. Мы следим за качеством материалов, работой наших мастеров, а перед отправкой все изделия проходят тщательную проверку на прочность.
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Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.
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Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Южноуральску осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Южноуральску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Южноуральску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Южноуральску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня