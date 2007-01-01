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          Товары по акции

          Столы для компьютерного клуба в Оренбурге оптом

          от 1 990 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Оренбургу и Оренбургской области

          Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Лидер 1
          Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          3 090 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол Лидер 2
          Настоящее фото товара Стол складной Дорни 150, произведённого компанией ChiedoCover
          6 390 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол складной Дорни 150
          Настоящее фото товара Складной стол Виктория 180, произведённого компанией ChiedoCover-24%
          5 290 ₽6 890 ₽
          Оптовая цена
          5
          Складной стол Виктория 180
          Настоящее фото товара Стол складной Тейкли 180, произведённого компанией ChiedoCover
          4 290 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол складной Тейкли 180
          Настоящее фото товара Стол складной Тейкли 240, произведённого компанией ChiedoCover-3%
          6 990 ₽7 190 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол складной Тейкли 240
          Настоящее фото товара Стол складной Виктория 150, произведённого компанией ChiedoCover-24%
          4 490 ₽5 850 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол складной Виктория 150
          Настоящее фото товара Стол складной Виктория 120, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол складной Виктория 120
          Настоящее фото товара Стол Minos, произведённого компанией ChiedoCover
          131 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Minos
          Настоящее фото товара Стол Togo, произведённого компанией ChiedoCover
          34 090 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Togo
          Настоящее фото товара Стол Surface, произведённого компанией ChiedoCover
          246 190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Surface
          Настоящее фото товара Стол More, произведённого компанией ChiedoCover
          95 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол More
          Настоящее фото товара Стол Matrix, произведённого компанией ChiedoCover
          170 890 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Matrix
          Настоящее фото товара Стол Malmo, произведённого компанией ChiedoCover
          93 590 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Malmo
          Настоящее фото товара Стол Exteso, произведённого компанией ChiedoCover
          246 190 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол Exteso
          Настоящее фото товара Стол Arki, произведённого компанией ChiedoCover
          144 690 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Arki
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          Обзор столов для компьютерного клуба

          Вынужденная необходимость или рабочий процесс? Компьютерные клубы, по-прежнему, актуальны и популярны. Если Вы планируете открытие подобных заведений, тогда точно для Вас будет интересен наш материал. В первую очередь необходимо выбрать современный интерьер помещения, для удобства и продуктивной деятельности хорошим решением станут качественные столы для компьютерного клуба. Данные изделия прекрасно смотрятся в подобных помещениях и являются незаменимым элементом мебели. Выбираем идеальные модели для Вашего нового компьютерного клуба.

          Столы для компьютерного клуба на металлокаркасе

          Самым проверенным и классическим вариантом меблировки подобных заведений являются столы для компьютерного клуба на металлокаркасе. Данные модели имеют следующие технические характеристики: стальной, металлический корпус — это долговечность и износостойкость. Как правило, аудиторией таких заведений преимущественно является молодежь, исходя из этого важно обеспечить устойчивость и надежность конструкций. Столы для компьютерного клуба на металлокаркасе абсолютно точно справятся со всеми функциональными задачами и удачно дополнят любой сопутствующий интерьер. Благодаря европейскому дизайну данных изделий они превосходно вписываются в традиционную отделку помещений и любые другие современные стилистические направления. Практичность — одна из ключевых составляющих, такие модели просто и легко очищаются буквально за несколько минут салфетками из микрофибры. Так что любые случайно упавшие остатки пищи или пролитие жидкости абсолютно не повредят столешнице таких столов.

          Пластиковые столы для компьютерного клуба

          Еще одним надежным и экономичным вариантом меблировки считаются пластиковые столы для компьютерного клуба. Хороший, высококачественный пластик безопасен, даже новые модели не источают неприятных запахов, гладкая, ровная поверхность изделий располагает к комфортной и приятной работе. На сегодняшний день, в нашем каталоге продукции можно выбрать практически любой цвет столов — это еще одно преимущество. Пластиковые столы для компьютерного клуба имеют небольшой вес, без проблем переносят различные климатические изменения температуры и влажности — это сверх практичный и надежный вариант меблировки подобных заведений.

          Подытожим вышесказанное, хорошие столы для компьютерного клуба — прекрасная инвестиция в Ваш малый бизнес. Если Вы желаете купить прочную и качественную мебель, то обратите внимание на рекомендованные нами изделия.

          Где купить столы для компьютерного клуба в Оренбурге?

          ChiedoCover – опытная и профессиональная компания по производству и продаже мебели. За время существования нашей компании мы взяли только самое лучшее, произвели модернизацию оборудования, свели к минимуму брак продукции. Быстрые сроки изготовления и доставки — одно из наших преимуществ. Мы тщательно подходим к выбору сотрудников, отдавая предпочтение опыту и компетентным знаниям. Широкий ассортимент наших товаров — наше достоинство. Вам не придется искать в другом месте аксессуары и дополнительное оборудование.

          Купить столы для компьютерного клуба в Оренбурге можно на нашем сайте. Для этого необходимо определиться с выбором нужной модели, выполнить заказ или воспользоваться удобной функцией «обратный звонок». Менеджеры из отдела продаж в самые кротчайшие сроки свяжутся с Вами для уточнения деталей. Вы всегда сможете задать все интересующие Вас вопросы, профессиональный взгляд менеджера станет хорошим подспорьем для поиска идеального решения.

          Почему столы для компьютерного клуба покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Оренбург и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Оренбургу ?

            Доставка товара по Оренбургу осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Оренбургу ?

            Стоимость доставки по Оренбургу рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Оренбургу осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Оренбургу телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Оренбурге при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Оренбургу с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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