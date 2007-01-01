Вынужденная необходимость или рабочий процесс? Компьютерные клубы, по-прежнему, актуальны и популярны. Если Вы планируете открытие подобных заведений, тогда точно для Вас будет интересен наш материал. В первую очередь необходимо выбрать современный интерьер помещения, для удобства и продуктивной деятельности хорошим решением станут качественные столы для компьютерного клуба. Данные изделия прекрасно смотрятся в подобных помещениях и являются незаменимым элементом мебели. Выбираем идеальные модели для Вашего нового компьютерного клуба.
Самым проверенным и классическим вариантом меблировки подобных заведений являются столы для компьютерного клуба на металлокаркасе. Данные модели имеют следующие технические характеристики: стальной, металлический корпус — это долговечность и износостойкость. Как правило, аудиторией таких заведений преимущественно является молодежь, исходя из этого важно обеспечить устойчивость и надежность конструкций. Столы для компьютерного клуба на металлокаркасе абсолютно точно справятся со всеми функциональными задачами и удачно дополнят любой сопутствующий интерьер. Благодаря европейскому дизайну данных изделий они превосходно вписываются в традиционную отделку помещений и любые другие современные стилистические направления. Практичность — одна из ключевых составляющих, такие модели просто и легко очищаются буквально за несколько минут салфетками из микрофибры. Так что любые случайно упавшие остатки пищи или пролитие жидкости абсолютно не повредят столешнице таких столов.
Еще одним надежным и экономичным вариантом меблировки считаются пластиковые столы для компьютерного клуба. Хороший, высококачественный пластик безопасен, даже новые модели не источают неприятных запахов, гладкая, ровная поверхность изделий располагает к комфортной и приятной работе. На сегодняшний день, в нашем каталоге продукции можно выбрать практически любой цвет столов — это еще одно преимущество. Пластиковые столы для компьютерного клуба имеют небольшой вес, без проблем переносят различные климатические изменения температуры и влажности — это сверх практичный и надежный вариант меблировки подобных заведений.
Подытожим вышесказанное, хорошие столы для компьютерного клуба — прекрасная инвестиция в Ваш малый бизнес. Если Вы желаете купить прочную и качественную мебель, то обратите внимание на рекомендованные нами изделия.
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Доставка товара по Воронежу осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Воронежу рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Воронежу осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Воронежу с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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