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              Товары по акции

              Столы для конференц зала в Лениногорске оптом

              от 11 190 ₽

              Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Лениногорску и Республике Татарстан

              Настоящее фото товара Стол обеденный Гарлем белый, произведённого компанией ChiedoCover
              75 600 ₽
              Оптовая цена
              4.1
              Стол обеденный Гарлем белый
              Настоящее фото товара Стол обеденный Шанель, произведённого компанией ChiedoCover
              57 900 ₽
              Оптовая цена
              4.3
              Стол обеденный Шанель
              Настоящее фото товара Стол обеденный Киллен, произведённого компанией ChiedoCover
              47 000 ₽
              Оптовая цена
              4.2
              Стол обеденный Киллен
              Настоящее фото товара Стол обеденный Китами, произведённого компанией ChiedoCover
              51 000 ₽
              Оптовая цена
              4.6
              Стол обеденный Китами
              Настоящее фото товара Стол обеденный Киршау, произведённого компанией ChiedoCover
              79 890 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Стол обеденный Киршау
              Настоящее фото товара Стол обеденный Керман, произведённого компанией ChiedoCover
              52 500 ₽
              Оптовая цена
              4.6
              Стол обеденный Керман
              Настоящее фото товара Стол обеденный Кенмор, произведённого компанией ChiedoCover
              46 700 ₽
              Оптовая цена
              4.1
              Стол обеденный Кенмор
              Настоящее фото товара Стол обеденный Кенвуд, произведённого компанией ChiedoCover
              50 700 ₽
              Оптовая цена
              5
              Стол обеденный Кенвуд
              Настоящее фото товара Стол обеденный Кловис, произведённого компанией ChiedoCover
              33 000 ₽
              Оптовая цена
              4.3
              Стол обеденный Кловис
              Настоящее фото товара Стол обеденный Колтон, произведённого компанией ChiedoCover
              41 800 ₽
              Оптовая цена
              4.6
              Стол обеденный Колтон
              Настоящее фото товара Стол обеденный Шанель New, произведённого компанией ChiedoCover
              57 900 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Стол обеденный Шанель New
              Настоящее фото товара Стол обеденный Корбах, произведённого компанией ChiedoCover
              61 200 ₽
              Оптовая цена
              4.3
              Стол обеденный Корбах
              Настоящее фото товара Стол обеденный Кослан, произведённого компанией ChiedoCover
              47 500 ₽
              Оптовая цена
              4.5
              Стол обеденный Кослан
              Настоящее фото товара Стол обеденный Коссут, произведённого компанией ChiedoCover
              54 900 ₽
              Оптовая цена
              4.1
              Стол обеденный Коссут
              Настоящее фото товара Стол обеденный Коттер, произведённого компанией ChiedoCover
              85 300 ₽
              Оптовая цена
              5
              Стол обеденный Коттер
              Настоящее фото товара Стол Орфей 2, произведённого компанией ChiedoCover
              11 190 ₽
              Оптовая цена
              4.6
              Стол Орфей 2
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              Столы для конференц-залов

              Сегодня трудно представить себе бизнес-центр или офис без комнаты для переговоров. Конференц-зал является неотъемлемой частью любого современного комплекса. За счет интерьера этого кабинета можно выгодно подчеркнуть имидж компании, стиль владельца, его успех и вкус.

              Мебель для конференц-залов стоит выбирать особенно тщательно. Столы для конференц-залов играют важную роль в оформлении интерьера. Они должны быть функциональными, удобными, соответствовать корпоративному стилю и дизайну.

              При выборе столов для конференц-залов необходимо учитывать:

              • Площадь помещения и предполагаемое количество посетителей. В зависимости от этих параметров стоит отталкиваться, выбирая размер столешницы. Ведь при большом количестве человек, узкие столы будут неудобны, теснота, как правило, накаляет обстановку.
              • Соответствие уровню компании. Дорогие материалы, типа массива дуба, подчеркнут статус успеха компании. В другом случае эффективнее приобрести столы более бюджетных вариантов, чтобы гости чувствовали себя свободно.
              • Также выбирайте такие модели, что впишутся в общий стиль компании. Столы должны гармонично вписываться по цвету, текстуре, размерам.

              Размеры и конфигурация столов

              Если кабинет имеет небольшие размеры и предназначен для переговоров в узком кругу, достаточно поставить круглый или овальный стол.

              Если же кабинет предназначается для большего числа участников переговоров, то рекомендуется поставить прямоугольный стол, либо несколько небольших столиков, которые можно соединить в один. Этот вариант также удобен в тех случаях, когда проводятся различные презентации, обучения или курсы.

              Материалы столов

              Столы для конференц-залов могут быть из натурального дерева, шпона, ЛДСП, МДФ или из пластика. Каркас как правило изготавливают из металла.

              Где купить столы для конференц-залов недорого в {{district_i}}?

              Интернет-магазин компании «ChiedoCover» предлагает мебель для конференц-залов по низким ценам. В электронном каталоге представлены разнообразные модели для кабинета руководителя, персонала, большой выбор мебели на металлокаркасе, из массива дерева и т.д. Также на сайте вы найдете текстильные аксессуары, которые не только украшают мебель, но и выполняют защитную функцию.

              Мы поставляем товар по городу Лениногорск и Республике Татарстан по ценам от производителя без наценок и переплат!

              Почему столы для конференц зала покупают в ChiedoCover?

              • Более 3000 моделей

                стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

              • Гарантия

                Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

              • Пробники

                Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

              • Оперативное производство

                Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

              • Индивидуальные заказы

                Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

              • Доставка в Лениногорск и другие города России и ближнего зарубежья

                Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
                Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

              • Полный пакет документов

                Мы представляем все необходимые документы:
                накладные, счета-фактуры, договоры.

              • Выгодные предложения

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              • Гарантированное качество продукции

                Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

              • Частичная оплата

                Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

              Подробнее о ChiedoCover

              Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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              Частые вопросы

              • 🚚 Как осуществляется доставка по Лениногорску ?

                Доставка товара по Лениногорску осуществляется транспортными компаниями.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Лениногорску ?

                Стоимость доставки по Лениногорску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

                Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

                • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
                • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

                Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

                Доставка текстиля по Лениногорску осуществляется бесплатно.

              • ❓ Возможен ли самовывоз?

                Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

                • Самовывоз со склада в Москве;
                • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
                • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
                • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
              • 💳 Как происходит оплата?

                Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

                • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
                • Возможна частичная оплата
                • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

                Подробная информация на странице Оплата

              • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

                Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

                Подробная информация на странице Гарантия

              • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

                Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

                Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

              • ✅ Как сделать заказ?
                1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
                2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
                3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Лениногорску телефону +7 922 906 67 77
                4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
                5. Оплата доставки происходит в Лениногорске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

                Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

                При выборе доставки по Лениногорску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

              • 🪑 Вы производители или перепродаете?

                Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

              • 💥 Есть ли скидки?

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

                С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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