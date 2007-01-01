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          Товары по акции

          Столы для конференц зала в Новороссийске оптом

          от 5 390 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Новороссийску и Краснодарскому краю

          Настоящее фото товара Стол обеденный Кенвуд, произведённого компанией ChiedoCover
          53 590 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол обеденный Кенвуд
          Настоящее фото товара Стол обеденный Колими, произведённого компанией ChiedoCover
          70 330 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол обеденный Колими
          Настоящее фото товара Столик для холла Твинс, произведённого компанией ChiedoCover
          5 390 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Столик для холла Твинс
          Настоящее фото товара Столик для холла Твинс, двойной, произведённого компанией ChiedoCover
          10 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Столик для холла Твинс, двойной
          Настоящее фото товара Столик для холла Эвит, произведённого компанией ChiedoCover
          14 390 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Столик для холла Эвит
          Настоящее фото товара Журнальный столик Клаб, произведённого компанией ChiedoCover
          20 290 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Журнальный столик Клаб
          Настоящее фото товара Столик для холла Биоладж, произведённого компанией ChiedoCover
          27 490 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Столик для холла Биоладж
          Настоящее фото товара Стол Премьер 6, произведённого компанией ChiedoCover
          13 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол Премьер 6
          Настоящее фото товара Стол Велес 2, произведённого компанией ChiedoCover
          11 190 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Велес 2
          Настоящее фото товара Стол Велес 1, произведённого компанией ChiedoCover
          9 690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Велес 1
          Настоящее фото товара Стол Премиум 1, произведённого компанией ChiedoCover
          12 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Премиум 1
          Настоящее фото товара Стол Премиум 3, произведённого компанией ChiedoCover
          16 790 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Премиум 3
          Настоящее фото товара Стол Премьер 7, произведённого компанией ChiedoCover
          19 590 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Премьер 7
          Настоящее фото товара Стол Премьер 8, произведённого компанией ChiedoCover
          16 790 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Премьер 8
          Настоящее фото товара Стол Гранд 2, произведённого компанией ChiedoCover
          12 890 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Гранд 2
          Настоящее фото товара Стол Мини 2, произведённого компанией ChiedoCover
          8 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Мини 2
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          Столы для конференц-залов

          Сегодня трудно представить себе бизнес-центр или офис без комнаты для переговоров. Конференц-зал является неотъемлемой частью любого современного комплекса. За счет интерьера этого кабинета можно выгодно подчеркнуть имидж компании, стиль владельца, его успех и вкус.

          Мебель для конференц-залов стоит выбирать особенно тщательно. Столы для конференц-залов играют важную роль в оформлении интерьера. Они должны быть функциональными, удобными, соответствовать корпоративному стилю и дизайну.

          При выборе столов для конференц-залов необходимо учитывать:

          • Площадь помещения и предполагаемое количество посетителей. В зависимости от этих параметров стоит отталкиваться, выбирая размер столешницы. Ведь при большом количестве человек, узкие столы будут неудобны, теснота, как правило, накаляет обстановку.
          • Соответствие уровню компании. Дорогие материалы, типа массива дуба, подчеркнут статус успеха компании. В другом случае эффективнее приобрести столы более бюджетных вариантов, чтобы гости чувствовали себя свободно.
          • Также выбирайте такие модели, что впишутся в общий стиль компании. Столы должны гармонично вписываться по цвету, текстуре, размерам.

          Размеры и конфигурация столов

          Если кабинет имеет небольшие размеры и предназначен для переговоров в узком кругу, достаточно поставить круглый или овальный стол.

          Если же кабинет предназначается для большего числа участников переговоров, то рекомендуется поставить прямоугольный стол, либо несколько небольших столиков, которые можно соединить в один. Этот вариант также удобен в тех случаях, когда проводятся различные презентации, обучения или курсы.

          Материалы столов

          Столы для конференц-залов могут быть из натурального дерева, шпона, ЛДСП, МДФ или из пластика. Каркас как правило изготавливают из металла.

          Где купить столы для конференц-залов недорого в {{district_i}}?

          Интернет-магазин компании «ChiedoCover» предлагает мебель для конференц-залов по низким ценам. В электронном каталоге представлены разнообразные модели для кабинета руководителя, персонала, большой выбор мебели на металлокаркасе, из массива дерева и т.д. Также на сайте вы найдете текстильные аксессуары, которые не только украшают мебель, но и выполняют защитную функцию.

          Мы поставляем товар по городу Новороссийск и Краснодарскому краю по ценам от производителя без наценок и переплат!

          Почему столы для конференц зала покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Новороссийск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Новороссийску ?

            Доставка товара по Новороссийску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Новороссийску ?

            Стоимость доставки по Новороссийску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Новороссийску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Новороссийску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Новороссийске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Новороссийску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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