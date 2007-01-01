На сегодняшний день очень популярны корпоративы в различных компаниях и организациях в Иркутске. Кто-то устраивает их с целью сплочения коллектива и в рамках «team building». В свою очередь день рождения компании, а также памятные даты и другие события также могут стать отличным поводом для коропратива. Для того, чтобы подобные мероприятия прошли комфортно и приятно для сотрудников необходимо подобрать хорошие столы для корпоратива. В этой статье рассмотрим главные критерии такого выбора и определим наиболее удачные модели, которые отлично подойдут для любого торжества.
Российский мебельный рынок представлен моделями, которые изготовлены из различных материалов. Правильным решением станут столы для корпоратива на металлокаркасе. Если перед Вами стоит задача меблировки банкетного зала, а также кафе или других помещений, где планируется организация подобных мероприятий, то данные модели идеально подойдут под такой запрос. Одним из существенных их преимуществ является высокое качество и прочный каркас, выполненный из стали. Любые увеселительные мероприятия происходят в шумных компаниях, поэтому необходимо учитывать возможные большие нагрузки, а также физическое и механическое воздействие на мебель. Можно заверить: качественные столы для корпоратива без труда справятся с любым воздействием. Столешница столов изготавливается из ЛДСП. Данные модели имеют низкую стоимость, поэтому доступны для компаний, занимающихся проведением корпоративов с ограниченным бюджетом. Складной механизм и небольшой вес — приятные достоинства, которые позволяют компактно хранить такие изделия, а также в самые короткие сроки расставить столы и подготовиться к сервировке.
Кроме того, еще одним вариантом меблировки помещений для проведения подобных мероприятий станут изделия из качественного пластика. Пластиковые столы для корпоратива характеризуются рядом преимуществ. Одним из определяющих является стильный внешний вид и широкий ассортимент, таким образом можно выбрать цвет, форму и дизайн. В тоже время, такие модели очень практичны. Учитывая тот факт, что мероприятия проходят друг за другом и на уборку мебели не так много времени, данное преимущество имеет большое значение. Пластиковые столы для корпоратива быстро и легко убираются — буквально за несколько минут они готов к приему следующих гостей. Все модели, представленные в каталоге имеют сертификаты соответствия качества и безопасности. Высококачественный пластик не источает неприятные запахи и полностью пригоден для использования.
Подытожим, вышеперечисленные модели станут незаменимым помощником при проведении корпоративов любой сложности и статуса. Длительный срок службы, европейский дизайн, такими изделиями Вы приятно удивите своих гостей. Хорошие столы для корпоратива являются великолепным вложением в малый бизнес.
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При выборе доставки по Иркутску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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