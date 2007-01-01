Столы для корпоратива в Шахтёрске оптом

от 3 690 ₽

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Настоящее фото товара Журнальный стол 50*50 Вива, серебро стекло черное, произведённого компанией ChiedoCover-40%
17 994 ₽29 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Журнальный стол 50*50 Вива, серебро стекло черное
Настоящее фото товара Журнальный стол 40*40 Таун серебро, произведённого компанией ChiedoCover-40%
11 994 ₽19 990 ₽
Оптовая цена
5
Журнальный стол 40*40 Таун серебро
Настоящее фото товара Журнальный стол 40*40 Таун золото стекло smoke, произведённого компанией ChiedoCover-40%
13 794 ₽22 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Журнальный стол 40*40 Таун золото стекло smoke
Настоящее фото товара Консоль Таун 115*30 золото стекло smoke, произведённого компанией ChiedoCover-40%
19 794 ₽32 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Консоль Таун 115*30 золото стекло smoke
Настоящее фото товара Стол Лидер 17, произведённого компанией ChiedoCover
3 690 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол Лидер 17
Настоящее фото товара Стол Лидер 18, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
4 090 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Лидер 18
Настоящее фото товара Стол Riga, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
12 390 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол Riga, прозрачный
Настоящее фото товара Стол Quadro, белый глянец, произведённого компанией ChiedoCover
56 290 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Quadro, белый глянец
Настоящее фото товара Стол Eliot, белое стекло/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
36 390 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Eliot, белое стекло/ белый каркас
Настоящее фото товара Стол Corner, вулканический серый, произведённого компанией ChiedoCover
43 790 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Corner, вулканический серый
Настоящее фото товара Стол Corner, каменный серый, произведённого компанией ChiedoCover
39 090 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Corner, каменный серый
Настоящее фото товара Стол Corner, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
43 790 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол Corner, коричневый
Настоящее фото товара Стол Conti, белый глянец, произведённого компанией ChiedoCover
57 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Conti, белый глянец
Настоящее фото товара Стол Conti, бежевый глянец, произведённого компанией ChiedoCover
57 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол Conti, бежевый глянец
Настоящее фото товара Стол Complex, произведённого компанией ChiedoCover
29 090 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Complex
Настоящее фото товара Стол Гранд, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
11 500 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол Гранд
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Как выбрать хорошие столы для корпоратива?

На сегодняшний день очень популярны корпоративы в различных компаниях и организациях в Шахтёрске. Кто-то устраивает их с целью сплочения коллектива и в рамках «team building». В свою очередь день рождения компании, а также памятные даты и другие события также могут стать отличным поводом для коропратива. Для того, чтобы подобные мероприятия прошли комфортно и приятно для сотрудников необходимо подобрать хорошие столы для корпоратива. В этой статье рассмотрим главные критерии такого выбора и определим наиболее удачные модели, которые отлично подойдут для любого торжества.

Столы для корпоратива на металлокаркасе

Российский мебельный рынок представлен моделями, которые изготовлены из различных материалов. Правильным решением станут столы для корпоратива на металлокаркасе. Если перед Вами стоит задача меблировки банкетного зала, а также кафе или других помещений, где планируется организация подобных мероприятий, то данные модели идеально подойдут под такой запрос. Одним из существенных их преимуществ является высокое качество и прочный каркас, выполненный из стали. Любые увеселительные мероприятия происходят в шумных компаниях, поэтому необходимо учитывать возможные большие нагрузки, а также физическое и механическое воздействие на мебель. Можно заверить: качественные столы для корпоратива без труда справятся с любым воздействием. Столешница столов изготавливается из ЛДСП. Данные модели имеют низкую стоимость, поэтому доступны для компаний, занимающихся проведением корпоративов с ограниченным бюджетом. Складной механизм и небольшой вес — приятные достоинства, которые позволяют компактно хранить такие изделия, а также в самые короткие сроки расставить столы и подготовиться к сервировке.

Пластиковые столы для корпоратива

Кроме того, еще одним вариантом меблировки помещений для проведения подобных мероприятий станут изделия из качественного пластика. Пластиковые столы для корпоратива характеризуются рядом преимуществ. Одним из определяющих является стильный внешний вид и широкий ассортимент, таким образом можно выбрать цвет, форму и дизайн. В тоже время, такие модели очень практичны. Учитывая тот факт, что мероприятия проходят друг за другом и на уборку мебели не так много времени, данное преимущество имеет большое значение. Пластиковые столы для корпоратива быстро и легко убираются — буквально за несколько минут они готов к приему следующих гостей. Все модели, представленные в каталоге имеют сертификаты соответствия качества и безопасности. Высококачественный пластик не источает неприятные запахи и полностью пригоден для использования.

Подытожим, вышеперечисленные модели станут незаменимым помощником при проведении корпоративов любой сложности и статуса. Длительный срок службы, европейский дизайн, такими изделиями Вы приятно удивите своих гостей. Хорошие столы для корпоратива являются великолепным вложением в малый бизнес.

Где купить столы для корпоратива в Шахтёрске?

Компания ChiedoCover осуществляет комплексное мебельное оснащение кафе, ресторанов, баров, а также гостиниц и отелей. Внимательное отношение к клиенту является основным правилом для нашей компании. Менеджеры ChiedoCover стараются помочь каждому покупателю определиться с выбором и рекомендуют только лучшие модели нашего производства. Поставщики нашей компании предоставляют качественное и безопасное сырье.

Купить столы для корпоратива в Шахтёрске легко, для этого нужно пройти по ссылке на наш официальный веб-сайт. Удобный интерфейс экономит Ваше время, здесь Вы достаточно просто можете выбрать наиболее подходящую модель. Далее наши профессиональные менеджеры свяжутся с Вами и ответят на любые вопросы о нашей продукции.

Почему столы для корпоратива покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Шахтёрск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Шахтёрску ?

    Доставка товара по Шахтёрску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Шахтёрску ?

    Стоимость доставки по Шахтёрску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Шахтёрску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Шахтёрску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Шахтёрске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Шахтёрску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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