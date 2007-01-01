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          Товары по акции

          Столы для офиса в Белгороде оптом

          от 1 290 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Белгороду и Белгородской области

          Настоящее фото товара Стол Алекс, произведённого компанией ChiedoCover
          4 690 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Алекс
          Настоящее фото товара Стол Мадрид-1, произведённого компанией ChiedoCover
          9 790 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол Мадрид-1
          Настоящее фото товара Столик для холла Твинс, двойной, произведённого компанией ChiedoCover
          10 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Столик для холла Твинс, двойной
          Настоящее фото товара Столик для холла Эвит, произведённого компанией ChiedoCover
          14 390 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Столик для холла Эвит
          Настоящее фото товара Журнальный столик Клаб, произведённого компанией ChiedoCover
          20 290 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Журнальный столик Клаб
          Настоящее фото товара Стол журнальный Классика №2, произведённого компанией ChiedoCover
          32 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол журнальный Классика №2
          Настоящее фото товара Стол журнальный Классика №3, произведённого компанией ChiedoCover
          32 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол журнальный Классика №3
          Настоящее фото товара Стол журнальный Классика №1, произведённого компанией ChiedoCover
          32 190 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол журнальный Классика №1
          Настоящее фото товара Стол журнальный Венеция ДК, произведённого компанией ChiedoCover
          23 290 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол журнальный Венеция ДК
          Настоящее фото товара Стол журнальный Венеция №2 ДК, произведённого компанией ChiedoCover
          22 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол журнальный Венеция №2 ДК
          Настоящее фото товара Стол письменный Классика №1, произведённого компанией ChiedoCover
          64 090 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол письменный Классика №1
          Настоящее фото товара Стол письменный Классика №3, произведённого компанией ChiedoCover
          56 090 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол письменный Классика №3
          Настоящее фото товара Стол письменный Классика №4, произведённого компанией ChiedoCover
          46 390 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол письменный Классика №4
          Настоящее фото товара Стол письменный Классика №5, произведённого компанией ChiedoCover
          53 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол письменный Классика №5
          Настоящее фото товара Стол письменный Венеция №1, произведённого компанией ChiedoCover
          71 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол письменный Венеция №1
          Настоящее фото товара Стол письменный Хельга №1, произведённого компанией ChiedoCover
          68 290 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол письменный Хельга №1
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          Столы для офиса: что нужно знать, чтобы сделать правильный выбор

          Работа в офисе подразумевает, как правило, статичное сидячее положение и, по рассказам многих сотрудников, к концу рабочего дня накапливается сильная усталость. В заботе о своих подчиненных руководители многих компаний в Белгороде выбирают максимально комфортные и самое главное удобные столы для офиса, работа за которыми будет наиболее продуктивной. В данном материале ответим на частые вопросы: как выбрать правильный стол и, что необходимо знать, делая этот выбор.

          Особенности выбора офисного стола

          Как и любая мебель современные столы для офиса должны соответствовать определенным критериям, опираясь на которые руководители компаний смогут легко подобрать подходящую модель. Сегодня на российском рынке можно найти большое количество хороший столов для офиса. Они отличаются стоимостью, а также дизайном и материалом изготовления. Выделим наиболее важные качества столов:

          • удобство и комфорт (золотым стандартом при выборе такой мебели является именно эти две составляющие, поскольку от них во многом зависит быстрая утомляемость или наоборот максимальная продуктивность)
          • компактность (также не менее важный критерии выбора, так как даже, например, в больших опен спейсах чаще всего экономят пространство помещения, поэтому предпочтение отдается компактным столам для офиса)
          • функциональность (рабочий стол для офиса должен справляться со своими основными функциями, выдерживать определенную нагрузку, учитывая ежедневное использование)
          • практичность (как правило, руководители компаний отдают предпочтение, в частности, более практичным моделям, что вовсе не удивительно: при повседневной уборке помещения, рабочие места должны быть приведены в порядок буквально за несколько минут)
          • большой срок службы (лишняя статья расходов не нужна ни одному руководителю, поэтому выбирайте надежные и качественные столы для офиса)

          Подытожим, основным критерием выбора является качество исполнения, практичность и ценовая доступность.

          Материал изготовления столов для офиса

          Массив дерева, ДСП, МДФ — наиболее популярные материалы изготовления деревянных столов для офиса. Преимущество по качеству принадлежит массиву дерева, такие модели обладают повышенной долговечностью, им не страшна никакая интенсивная нагрузка, они прекрасно справятся со всеми необходимыми функциональными задачами. Столы для офиса из МДФ и ДСП панелей более бюджетный вариант, который подходит большинству офисных помещений. Универсальные столы для офиса — прекрасное решение для интерьеров любых стилевых направлений. Выбирая их, Вы создадите положительное впечатление у приходящих к Вам в компанию гостей и деловых партнеров.

          Где купить лучшие столы для офиса в Белгороде?

          Компания ChiedoCover зарекомендовала себя как надежный партнер малого бизнеса в сегменте HoReCa. Если Ваше заведение нуждается в комплексном оснащении мебели и текстиля, то тогда Вы выбрали правильную компанию. Мы подберем Вам наилучший вариант, с учетом всех Ваших пожеланий, произведем доставку в любой регион России и стран СНГ в самые короткие сроки.

          Купить столы для офиса в Белгороде Вы можете просто перейдя на сайт нашей компании. Нажмите на сайте на обратный звонок и с Вами свяжется наш менеджер. Опытные и профессиональные сотрудники помогут решить любую задачу по выбору мебели.

          Почему столы для офиса покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Белгород и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Белгороду ?

            Доставка товара по Белгороду осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Белгороду ?

            Стоимость доставки по Белгороду рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Белгороду осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Белгороду телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Белгороде при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Белгороду с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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