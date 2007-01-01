Столы для офиса в Ухте оптом

от 9 000 ₽

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Настоящее фото товара Стол-бюро BOMBAY, произведённого компанией ChiedoCover
39 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол-бюро BOMBAY
Настоящее фото товара Стол для совещаний Давангер, произведённого компанией ChiedoCover
123 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол для совещаний Давангер
Настоящее фото товара Стол для переговоров Дависон, произведённого компанией ChiedoCover
11 390 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол для переговоров Дависон
Настоящее фото товара Конференц стол Даиси, произведённого компанией ChiedoCover
53 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Конференц стол Даиси
Настоящее фото товара Стол для совещаний модульный Далевилл, произведённого компанией ChiedoCover
82 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол для совещаний модульный Далевилл
Настоящее фото товара Конференц стол Дамох, произведённого компанией ChiedoCover
42 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Конференц стол Дамох
Настоящее фото товара Конференц стол Дананг, произведённого компанией ChiedoCover
27 990 ₽
Оптовая цена
5
Конференц стол Дананг
Настоящее фото товара Конференц стол Дангара, произведённого компанией ChiedoCover
154 490 ₽
Оптовая цена
4.1
Конференц стол Дангара
Настоящее фото товара Стол с одинарной столешницей Данди, произведённого компанией ChiedoCover
41 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол с одинарной столешницей Данди
Настоящее фото товара Конференц стол Даниа, произведённого компанией ChiedoCover
13 890 ₽
Оптовая цена
4.6
Конференц стол Даниа
Настоящее фото товара Стол офисный Лофт, произведённого компанией ChiedoCover
35 000 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол офисный Лофт
Настоящее фото товара Стол Лофт Бабочка, произведённого компанией ChiedoCover
82 000 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Лофт Бабочка
Настоящее фото товара Стол Куб, кофейный, произведённого компанией ChiedoCover
9 000 ₽
Оптовая цена
5
Стол Куб, кофейный
Настоящее фото товара Журнальный стол ЛАУНЖ, 1380x720, произведённого компанией ChiedoCover
22 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Журнальный стол ЛАУНЖ, 1380x720
Настоящее фото товара Журнальный стол ЛАУНЖ, 1000x1000, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
22 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Журнальный стол ЛАУНЖ, 1000x1000
Настоящее фото товара Журнальный стол CОРРЕНТО, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
18 290 ₽
Оптовая цена
4.4
Журнальный стол CОРРЕНТО
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Столы для офиса: что нужно знать, чтобы сделать правильный выбор

Работа в офисе подразумевает, как правило, статичное сидячее положение и, по рассказам многих сотрудников, к концу рабочего дня накапливается сильная усталость. В заботе о своих подчиненных руководители многих компаний в Ухте выбирают максимально комфортные и самое главное удобные столы для офиса, работа за которыми будет наиболее продуктивной. В данном материале ответим на частые вопросы: как выбрать правильный стол и, что необходимо знать, делая этот выбор.

Особенности выбора офисного стола

Как и любая мебель современные столы для офиса должны соответствовать определенным критериям, опираясь на которые руководители компаний смогут легко подобрать подходящую модель. Сегодня на российском рынке можно найти большое количество хороший столов для офиса. Они отличаются стоимостью, а также дизайном и материалом изготовления. Выделим наиболее важные качества столов:

  • удобство и комфорт (золотым стандартом при выборе такой мебели является именно эти две составляющие, поскольку от них во многом зависит быстрая утомляемость или наоборот максимальная продуктивность)
  • компактность (также не менее важный критерии выбора, так как даже, например, в больших опен спейсах чаще всего экономят пространство помещения, поэтому предпочтение отдается компактным столам для офиса)
  • функциональность (рабочий стол для офиса должен справляться со своими основными функциями, выдерживать определенную нагрузку, учитывая ежедневное использование)
  • практичность (как правило, руководители компаний отдают предпочтение, в частности, более практичным моделям, что вовсе не удивительно: при повседневной уборке помещения, рабочие места должны быть приведены в порядок буквально за несколько минут)
  • большой срок службы (лишняя статья расходов не нужна ни одному руководителю, поэтому выбирайте надежные и качественные столы для офиса)

Подытожим, основным критерием выбора является качество исполнения, практичность и ценовая доступность.

Материал изготовления столов для офиса

Массив дерева, ДСП, МДФ — наиболее популярные материалы изготовления деревянных столов для офиса. Преимущество по качеству принадлежит массиву дерева, такие модели обладают повышенной долговечностью, им не страшна никакая интенсивная нагрузка, они прекрасно справятся со всеми необходимыми функциональными задачами. Столы для офиса из МДФ и ДСП панелей более бюджетный вариант, который подходит большинству офисных помещений. Универсальные столы для офиса — прекрасное решение для интерьеров любых стилевых направлений. Выбирая их, Вы создадите положительное впечатление у приходящих к Вам в компанию гостей и деловых партнеров.

Где купить лучшие столы для офиса в Ухте?

Компания ChiedoCover зарекомендовала себя как надежный партнер малого бизнеса в сегменте HoReCa. Если Ваше заведение нуждается в комплексном оснащении мебели и текстиля, то тогда Вы выбрали правильную компанию. Мы подберем Вам наилучший вариант, с учетом всех Ваших пожеланий, произведем доставку в любой регион России и стран СНГ в самые короткие сроки.

Купить столы для офиса в Ухте Вы можете просто перейдя на сайт нашей компании. Нажмите на сайте на обратный звонок и с Вами свяжется наш менеджер. Опытные и профессиональные сотрудники помогут решить любую задачу по выбору мебели.

Почему столы для офиса покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Ухту и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Ухте ?

    Доставка товара по Ухте осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ухте ?

    Стоимость доставки по Ухте рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Ухте осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ухте телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Ухте при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Ухте с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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