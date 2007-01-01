В любом бизнесе важна каждая мелочь, хорошая атмосфера в офисе способствует большей эффективности и продуктивности работников. Хорошим решением будет проведение качественной меблировки, в данном материале рассмотрим роскошные столы для переговоров. Презентабельный и статусный вид располагает к важным переговорам и формирует необходимую рабочую атмосферу. Как выбрать красивые и высококачественные модели в Артеме, имеющие приемлемую стоимость и характеризуются универсальностью.
Для того, чтобы удачно разместить данные изделия необходимо подобрать правильные формы. Прямоугольный стол для переговоров как раз именно то, что нужно. Это очень удобная мебель, благодаря высоким показателям устойчивости и металлическому стальному корпусу обеспечивается длительный эксплуатационный срок. Функциональность — еще одна из отличительных особенностей, данные изделия великолепно дополнят уже существующий интерьер.
Одной из самых популярных и востребованных моделей нашего производства являются столы для переговоров лофт. На сегодняшний день этот стиль очень актуален. Перечислим преимущества: изумительное сочетание качества, европейский и современный дизайн, а также приемлемая стоимость и долговечность. Массив дерева считается самым экологичным и безопасным материалом, так что они не источают никаких неприятных запахов. Уникальный дизайн, каждый спил дерева неповторим, поэтому Вы станете счастливым обладателем эксклюзивной мебели. Такие модели без проблем выдержат как физические, так и механические воздействия, столы для переговоров лофт — максимально надежны и прочны.
Доступным и широко распространенным вариантом изготовления считаются столы для переговоров на металлокаркасе. В настоящее время хитом продаж является белый цвет, это самый универсальный вариант, замечательно сочетающийся со многими стилями интерьера. Одним из главных достоинств является практичность, эти модели легко убираются обычными салфетками из микрофибры. Широкий ассортимент позволит выбрать идеальный вариант, в нашем каталоге продукции Вы точно найдете лучшие столы для переговоров на металлокаркасе.
Итак, важно выбрать качественные и стильные столы для переговоров, удобная и комфортная мебель позволит провести результативные и эффективные деловые встречи, Ваши партнеры останутся довольны приемом.
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Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Артему осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Артему рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Артему осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Артему с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня