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          Товары по акции

          Столы для переговоров в Коркино оптом

          от 7 090 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Коркино и Челябинской области

          Настоящее фото товара Стол Миллер 140, произведённого компанией ChiedoCover
          7 090 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Миллер 140
          Настоящее фото товара Стол Миллер 160, произведённого компанией ChiedoCover
          8 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол Миллер 160
          Настоящее фото товара Стол Woodstock, произведённого компанией ChiedoCover
          290 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Woodstock
          Настоящее фото товара Стол Surface, произведённого компанией ChiedoCover
          246 190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Surface
          Настоящее фото товара Стол Space, произведённого компанией ChiedoCover
          111 090 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Space
          Настоящее фото товара Стол Plano convex, произведённого компанией ChiedoCover
          204 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол Plano convex
          Настоящее фото товара Стол Plano, произведённого компанией ChiedoCover
          145 590 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Plano
          Настоящее фото товара Стол More, произведённого компанией ChiedoCover
          95 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол More
          Настоящее фото товара Стол Matrix, произведённого компанией ChiedoCover
          170 890 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Matrix
          Настоящее фото товара Стол Malmo, произведённого компанией ChiedoCover
          93 590 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Malmo
          Настоящее фото товара Стол Magic, произведённого компанией ChiedoCover
          174 290 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Magic
          Настоящее фото товара Стол Exteso, произведённого компанией ChiedoCover
          246 190 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол Exteso
          Настоящее фото товара Стол Мюнхен, произведённого компанией ChiedoCover
          26 890 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Мюнхен
          Настоящее фото товара Стол консольный Aula, произведённого компанией ChiedoCover
          20 090 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол консольный Aula
          Настоящее фото товара Стол обеденный Lomond Extra Large, произведённого компанией ChiedoCover
          34 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол обеденный Lomond Extra Large
          Настоящее фото товара Стол обеденный Betty, произведённого компанией ChiedoCover
          43 790 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол обеденный Betty
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          Столы для переговоров: презентабельный внешний вид и комфортабельность

          В любом бизнесе важна каждая мелочь, хорошая атмосфера в офисе способствует большей эффективности и продуктивности работников. Хорошим решением будет проведение качественной меблировки, в данном материале рассмотрим роскошные столы для переговоров. Презентабельный и статусный вид располагает к важным переговорам и формирует необходимую рабочую атмосферу. Как выбрать красивые и высококачественные модели в Коркино, имеющие приемлемую стоимость и характеризуются универсальностью.

          Прямоугольный стол для переговоров

          Для того, чтобы удачно разместить данные изделия необходимо подобрать правильные формы. Прямоугольный стол для переговоров как раз именно то, что нужно. Это очень удобная мебель, благодаря высоким показателям устойчивости и металлическому стальному корпусу обеспечивается длительный эксплуатационный срок. Функциональность — еще одна из отличительных особенностей, данные изделия великолепно дополнят уже существующий интерьер.

          Стол для переговоров лофт

          Одной из самых популярных и востребованных моделей нашего производства являются столы для переговоров лофт. На сегодняшний день этот стиль очень актуален. Перечислим преимущества: изумительное сочетание качества, европейский и современный дизайн, а также приемлемая стоимость и долговечность. Массив дерева считается самым экологичным и безопасным материалом, так что они не источают никаких неприятных запахов. Уникальный дизайн, каждый спил дерева неповторим, поэтому Вы станете счастливым обладателем эксклюзивной мебели. Такие модели без проблем выдержат как физические, так и механические воздействия, столы для переговоров лофт — максимально надежны и прочны.

          Столы для переговоров на металлокаркасе

          Доступным и широко распространенным вариантом изготовления считаются столы для переговоров на металлокаркасе. В настоящее время хитом продаж является белый цвет, это самый универсальный вариант, замечательно сочетающийся со многими стилями интерьера. Одним из главных достоинств является практичность, эти модели легко убираются обычными салфетками из микрофибры. Широкий ассортимент позволит выбрать идеальный вариант, в нашем каталоге продукции Вы точно найдете лучшие столы для переговоров на металлокаркасе.

          Итак, важно выбрать качественные и стильные столы для переговоров, удобная и комфортная мебель позволит провести результативные и эффективные деловые встречи, Ваши партнеры останутся довольны приемом.

          Где купить столы для переговоров в Коркино?

          Наша компания производит мебель из различных материалов производства. У нас Вы найдете современные стулья и столы на металлокаркасе, мебель лофт, а также новинки производства и дополнительное оборудование. Большой опыт, высокий профессионализм, мы внимательно следим за актуальными и модными тенденциями на мировом мебельном рынке. Наша компания уважительно относимся к каждому клиенту, менеджеры из отдела продаж предоставлят исчерпывающую информацию относительно каждой модели производства.

          Купить столы для переговоров в Коркино можно на нашем официальном веб-сайте. Огромный каталог продукции позволит найти именно то, что нужно. Оформите заказ и наши менеджеры позвонят Вам и расскажут о наличии, технических особенностях, сроках изготовления и доставке. Транспортировка готовой продукции производится в любой регион России и стран СНГ. Для Вас мы предлагаем сезонные скидки, а также актуальные новости нашей компании и акции.

          Почему столы для переговоров покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Коркино и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Коркино ?

            Доставка товара по Коркино осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Коркино ?

            Стоимость доставки по Коркино рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Коркино осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Коркино телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Коркино при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Коркино с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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