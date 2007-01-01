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          Товары по акции

          Столы для пикника в Балахне оптом

          от 2 490 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Балахне и Нижегородской области

          Настоящее фото товара Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 550 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
          Настоящее фото товара Стол Лидер 1, столешница МДФ, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Лидер 1, столешница МДФ
          Настоящее фото товара Стол складной Хавьер 120, произведённого компанией ChiedoCover
          7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол складной Хавьер 120
          Настоящее фото товара Стол складной Хавьер 150, произведённого компанией ChiedoCover
          13 590 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол складной Хавьер 150
          Настоящее фото товара Стол Лидер 4, уличный из реек, произведённого компанией ChiedoCover
          2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол Лидер 4, уличный из реек
          Настоящее фото товара Стол складной Натали белый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол складной Натали белый
          Настоящее фото товара Стол складной Натали серый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол складной Натали серый
          Настоящее фото товара Стол складной Натали зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 490 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол складной Натали зеленый
          Настоящее фото товара Стол складной Виктория 150, произведённого компанией ChiedoCover-24%
          4 490 ₽5 850 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол складной Виктория 150
          Настоящее фото товара Стол складной Хавьер 180, произведённого компанией ChiedoCover
          20 190 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол складной Хавьер 180
          Настоящее фото товара Стол складной Виктория 120 белый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол складной Виктория 120 белый
          Настоящее фото товара Стол складной Виктория 120 зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 890 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол складной Виктория 120 зеленый
          Настоящее фото товара Стол складной Виктория 200, произведённого компанией ChiedoCover
          8 290 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол складной Виктория 200
          Настоящее фото товара Стол пластиковый обеденный Ribalto Contract 80, произведённого компанией ChiedoCover
          7 190 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол пластиковый обеденный Ribalto Contract 80
          Настоящее фото товара Стол пластиковый Forza, произведённого компанией ChiedoCover
          7 390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол пластиковый Forza
          Настоящее фото товара Стол пластиковый Sortie, произведённого компанией ChiedoCover
          6 090 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол пластиковый Sortie
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          На что обращать внимание при выборе столов для пикника?

          Одним из самых популярных среди проведения досуга в Балахне является выезд на природу. Ни что не приносит таких положительных эмоций, как встреча с родными или друзьями. Для того, чтобы Ваш пикник запомнился и прошел успешно необходимо выбрать хорошие столы для пикника. Это базовый элемент мебели, который отличается многофункциональностью и вместительностью. Сегодня разберем какие материалы являются более качественными и остановимся на самых стильных и практичных моделях.

          Складные столы для пикника

          Хорошим решением станут складные столы для пикника, рассмотрим их поближе. Внешний вид данных изделий имеет европейский дизайн, отличается высокими показателями эстетики, поэтому они превосходно будут смотреться в любом ландшафте. Стальной каркас обеспечивает высокую надежность и прочность, так что они на протяжении длительного времени будут сохранять все свои положительные качества. Столешница выполняется из различных материалов. Оптимальным вариантом по соотношению цены и качества будут столы для пикника из массива дерева. Такой тандем гарантирует большой срок службы и великолепный внешний вид. Кроме того, данные изделия очень вместительны, имеют складной механизм, так что они не займут много пространства в машине, за счет своей компактности изумительно впишутся в любой пикник и станут точкой притяжения всех гостей.

          Пластиковые столы для пикника

          В тоже время, пользуются спросом пластиковые столы для пикника. Это самые практичные модели на российском мебельном рынке. Им абсолютно не страшны любые климатические изменения, они очень легко переносят дожди или сильные порывы ветра. Помимо того, высокие показатели удобства — еще одно из преимуществ. Благодаря легкому весу, такие модели без проблем могут перенести с места на место даже хрупкие девушки. Приемлемая стоимость — также одно из достоинств. На сайте компании можно выбрать цвет изделия, самым распространенным, безусловно, является белый. Если Вы планируете отдых с друзьями и выезд на пикник, данные модели — это именно то, что нужно. Во время и после отдыха, пластиковые столы для пикника не требуют особого ухода, достаточно просто протереть влажной салфеткой ножки и столешницу стола.

          Итак, хорошие и качественные столы для пикника прослужат Вам долго, будут приносить только комфорт, удобство и радость от использования. Выбирайте экологически чистые материалы изготовления, не забывайте про модный, современный дизайн и практичность. Если Вы будете следовать вышеперечисленным рекомендациям, то ваш пикник превратится в приятный отдых.

          Где купить столы для пикника в Балахне?

          Наша компания осуществляет производство мебели для дома, дачи, сада и других сфер жизни. Мы проведем полное комплексное мебельное оснащение любого помещения «под ключ». Широкий ассортимент продукции способствует тому, что Вы обязательно сделаете свой выбор и не уйдете после посещения нашего сайта без покупки.

          Купить столы для пикника в Балахне можно на нашем сайте. Очень удобный интерфейс, самые свежие новости компании, а также новинки производства и многое другое. Опытные менеджеры смогут решить любой Ваш вопрос относительно выбора нашей мебели. Если Вы не можете определиться с моделью, то просто опишите Ваши желания и профессиональным взглядом менеджеры обязательно найдут Вам самую лучшую модель из нашего каталога продукции.

          Почему столы для пикника покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Балахну и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Балахне ?

            Доставка товара по Балахне осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Балахне ?

            Стоимость доставки по Балахне рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Балахне осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Балахне телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Балахне при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Балахне с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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