Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Наро-Фоминску и Московской области
Одним из самых популярных среди проведения досуга в Наро-Фоминске является выезд на природу. Ни что не приносит таких положительных эмоций, как встреча с родными или друзьями. Для того, чтобы Ваш пикник запомнился и прошел успешно необходимо выбрать хорошие столы для пикника. Это базовый элемент мебели, который отличается многофункциональностью и вместительностью. Сегодня разберем какие материалы являются более качественными и остановимся на самых стильных и практичных моделях.
Хорошим решением станут складные столы для пикника, рассмотрим их поближе. Внешний вид данных изделий имеет европейский дизайн, отличается высокими показателями эстетики, поэтому они превосходно будут смотреться в любом ландшафте. Стальной каркас обеспечивает высокую надежность и прочность, так что они на протяжении длительного времени будут сохранять все свои положительные качества. Столешница выполняется из различных материалов. Оптимальным вариантом по соотношению цены и качества будут столы для пикника из массива дерева. Такой тандем гарантирует большой срок службы и великолепный внешний вид. Кроме того, данные изделия очень вместительны, имеют складной механизм, так что они не займут много пространства в машине, за счет своей компактности изумительно впишутся в любой пикник и станут точкой притяжения всех гостей.
В тоже время, пользуются спросом пластиковые столы для пикника. Это самые практичные модели на российском мебельном рынке. Им абсолютно не страшны любые климатические изменения, они очень легко переносят дожди или сильные порывы ветра. Помимо того, высокие показатели удобства — еще одно из преимуществ. Благодаря легкому весу, такие модели без проблем могут перенести с места на место даже хрупкие девушки. Приемлемая стоимость — также одно из достоинств. На сайте компании можно выбрать цвет изделия, самым распространенным, безусловно, является белый. Если Вы планируете отдых с друзьями и выезд на пикник, данные модели — это именно то, что нужно. Во время и после отдыха, пластиковые столы для пикника не требуют особого ухода, достаточно просто протереть влажной салфеткой ножки и столешницу стола.
Итак, хорошие и качественные столы для пикника прослужат Вам долго, будут приносить только комфорт, удобство и радость от использования. Выбирайте экологически чистые материалы изготовления, не забывайте про модный, современный дизайн и практичность. Если Вы будете следовать вышеперечисленным рекомендациям, то ваш пикник превратится в приятный отдых.
Наша компания осуществляет производство мебели для дома, дачи, сада и других сфер жизни. Мы проведем полное комплексное мебельное оснащение любого помещения «под ключ». Широкий ассортимент продукции способствует тому, что Вы обязательно сделаете свой выбор и не уйдете после посещения нашего сайта без покупки.
Купить столы для пикника в Наро-Фоминске можно на нашем сайте. Очень удобный интерфейс, самые свежие новости компании, а также новинки производства и многое другое. Опытные менеджеры смогут решить любой Ваш вопрос относительно выбора нашей мебели. Если Вы не можете определиться с моделью, то просто опишите Ваши желания и профессиональным взглядом менеджеры обязательно найдут Вам самую лучшую модель из нашего каталога продукции.
стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!
Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.
Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера
Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки
Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.
Текстиль доставляем бесплатно, мебель —
отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.
Мы представляем все необходимые документы:
накладные, счета-фактуры, договоры.
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Наро-Фоминску осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Наро-Фоминску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Наро-Фоминску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Наро-Фоминску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня