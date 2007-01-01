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          Товары по акции

          Столы для природы в Ярославле оптом

          от 1 590 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Ярославлю и Ярославской области

          Настоящее фото товара Стол Лидер 7, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Лидер 7
          Настоящее фото товара Стол Лидер 3, уличный из реек, светлый, произведённого компанией ChiedoCover
          7 490 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Лидер 3, уличный из реек, светлый
          Настоящее фото товара Стол Лидер 3, уличный из реек, темный, произведённого компанией ChiedoCover
          7 490 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Лидер 3, уличный из реек, темный
          Настоящее фото товара Стол Лидер 21, уличный из реек, квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 590 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол Лидер 21, уличный из реек, квадратный
          Настоящее фото товара Скамья Лидер 8, уличная из реек, произведённого компанией ChiedoCover
          2 850 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Скамья Лидер 8, уличная из реек
          Настоящее фото товара Стол складной Монифит, произведённого компанией ChiedoCover-10%
          3 890 ₽4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол складной Монифит
          Настоящее фото товара Складной стол Виктория 180, произведённого компанией ChiedoCover-24%
          5 290 ₽6 890 ₽
          Оптовая цена
          5
          Складной стол Виктория 180
          Настоящее фото товара Стол складной Хавьер 150, произведённого компанией ChiedoCover
          13 590 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол складной Хавьер 150
          Настоящее фото товара Стол складной Тейкли 180, произведённого компанией ChiedoCover
          4 290 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол складной Тейкли 180
          Настоящее фото товара Стол складной Тейкли 240, произведённого компанией ChiedoCover-3%
          6 990 ₽7 190 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол складной Тейкли 240
          Настоящее фото товара Стол складной Иствуд, произведённого компанией ChiedoCover
          4 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол складной Иствуд
          Настоящее фото товара Стол складной Раунд 150, произведённого компанией ChiedoCover
          8 690 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол складной Раунд 150
          Настоящее фото товара Стол складной Раунд 180, произведённого компанией ChiedoCover-8%
          12 490 ₽13 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол складной Раунд 180
          Настоящее фото товара Стол складной Уитни, произведённого компанией ChiedoCover-29%
          3 690 ₽5 190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол складной Уитни
          Настоящее фото товара Стол складной уличный 1209NM, произведённого компанией ChiedoCover
          12 800 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол складной уличный 1209NM
          Настоящее фото товара Стол-чемодан складной, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-32%
          4 290 ₽6 290 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол-чемодан складной, коричневый
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          Критерии хороших и практичных столов для природы

          Различные праздники, торжества и другие мероприятия под открытым небом в Ярославле проводятся регулярно, особенно в сезонное: весенние и летнее время. Организации, занимающиеся проведением подобных запоминающихся событий нуждаются как в хорошем и практичном столе для природы, так и в другой мебели. Какие существуют критерии выбора, на что обращать пристальное внимание, а что является второстепенным при мебельном оснащении? Постараемся сегодня ответить на эти вопросы.

          Столы для природы в интерьерах мероприятий

          В зависимости от тематической направленности мероприятия определяется интерьер площадки, где планируется проведение торжества. Помимо свадебных церемоний, юбилеев, дней рождения, особое место занимают корпоративы и знаменательные даты различных компаний, которые с большим удовольствием приезжают и отмечают данные события. Для того, чтобы праздник запомнился, организаторам необходимо уделить время не только конкурсам и развлекательной программе, нужно подобрать красивые стулья для природы. Поэтому следует отдавать предпочтение таким моделям, которые являются более универсальными, подходящими практически для любых мероприятий под открытым небом.

          Например, при организации банкетов и свадеб, современные столы для природы можно украсить теми или иными аксессуарами, в виде лент, бантов, живых цветов и т. п. Также при проведении такого торжества рекомендуется выбирать стильные модели, с интересным дизайном, таким образом, можно подчеркнуть атмосферу праздника, необычное декорирование точно оставит в памяти этот праздничный день.

          Пластиковые столы для природы

          Анализируя преимущества и недостатки материалов изготовления необходимо обязательно учитывать специфику данных мероприятий. Проведение любого торжества в условиях возможного изменения климатических условий: выпадения осадков, усиление ветра следует предусмотреть различные варианты по выбору материала производства. Пожалуй, пластиковые столы для природы считаются наиболее оптимальным вариантом по соотношению не только цены и качества, а и других важных особенностей. Например, они очень неприхотливы к дождю и снегу, а также к холоду и жаре. За счет своих технических особенностей, они станут необходимой основой для проведения любых мероприятий. Важно, что они очень компактны, не занимают много место, как в машине, где удобно стопируются, так и на площадке, где будет организована расстановка и сервировка столов. Всегда в условиях торжественных и праздничных мероприятий на природе остро встает вопрос по уходу за мебелью. Эти модели максимально не прихотливы, а также быстро и легко протираются и снова готовы к приему гостей.

          Где купить столы для природы в Ярославле?

          Главный предмет гордости компании ChiedoCover – это высокое качество собственного производства банкетной мебели и текстиля. У нас проходят регулярные акции и скидки, так что можно не только подобрать себе нужную модель, но еще и хорошо сэкономить при этом. Наши профессиональные сотрудники в производственном цеху тщательно следят за всеми этапами изготовления мебели: начиная от заготовки сырья, до превосходного качества сборки продукции. Наша компания дорожит собственной репутацией, поэтому продукция отличается большим сроком службы, с соблюдением всех правил эксплуатации.

          Купить столы для природы в Ярославле можно на нашем сайте. Здесь Вы можете оставить заявку и в самое ближайшее время с Вами созвонятся наши менеджеры и ответят на все возникшие вопросы по нашей продукции.

          Почему столы для природы покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Ярославль и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Ярославлю ?

            Доставка товара по Ярославлю осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ярославлю ?

            Стоимость доставки по Ярославлю рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Ярославлю осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ярославлю телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Ярославле при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Ярославлю с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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