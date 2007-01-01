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          Товары по акции

          Столы для ресторанов в Новотроицке оптом

          от 1 500 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Новотроицку и Оренбургской области

          Настоящее фото товара Стол раздвижной ЛТ Т17547, произведённого компанией ChiedoCover
          35 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол раздвижной ЛТ Т17547
          Настоящее фото товара Стол раздвижной ЛТ Т18331, произведённого компанией ChiedoCover
          29 390 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол раздвижной ЛТ Т18331
          Настоящее фото товара Стол раздвижной ЛТ Т18332, произведённого компанией ChiedoCover
          24 390 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол раздвижной ЛТ Т18332
          Настоящее фото товара Стол раздвижной Т16486, произведённого компанией ChiedoCover
          21 390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол раздвижной Т16486
          Настоящее фото товара Стол Консоль Инсигния, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          26 390 ₽32 999 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Консоль Инсигния
          Настоящее фото товара Стол Консоль Арт Деко серебро, произведённого компанией ChiedoCover-20%
          22 890 ₽28 599 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Консоль Арт Деко серебро
          Настоящее фото товара Стол Консоль Арт Деко розовое золото, произведённого компанией ChiedoCover-22%
          29 090 ₽36 999 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Консоль Арт Деко розовое золото
          Настоящее фото товара Стол Арт Деко 120 x 60 розовое золото, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          26 390 ₽32 999 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Арт Деко 120 x 60 розовое золото
          Настоящее фото товара Стол Арт Деко 120 x 60 серебро, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          21 990 ₽27 499 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Арт Деко 120 x 60 серебро
          Настоящее фото товара Стол Бруклин 55 x 55 золото, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          17 590 ₽21 999 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Бруклин 55 x 55 золото
          Настоящее фото товара Стол Лофт 13, произведённого компанией ChiedoCover
          7 390 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Лофт 13
          Настоящее фото товара Стол Бруклин 55 x 55 серебро, произведённого компанией ChiedoCover-20%
          14 990 ₽18 699 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Бруклин 55 x 55 серебро
          Настоящее фото товара Стол Бруклин 120 x 60 серебро, произведённого компанией ChiedoCover-20%
          20 290 ₽25 299 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Бруклин 120 x 60 серебро
          Настоящее фото товара Стол Бруклин 120 x 60 золото, произведённого компанией ChiedoCover-20%
          22 890 ₽28 599 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Бруклин 120 x 60 золото
          Настоящее фото товара Ковролин Blitz, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          1 500 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Ковролин Blitz
          Настоящее фото товара Стол Освальд, 120х80, произведённого компанией ChiedoCover-12%
          Новинка
          7 390 ₽8 390 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Освальд, 120х80
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          Столы для ресторанов — надежная опора для сферы HoReCa

          Сфера HoReCa в Новотроицке настолько богата и насыщена различными кафе и ресторанами, что если Вы планируете заниматься организацией банкетных мероприятий, то Вам прежде всего необходимо задуматься о банкетном оснащении Вашего заведения. Основная цель любого бизнеса является привлечение посетителей и клиентов, а также получение дохода и развитие собственного дела. Особое внимание нужно уделить столам, поскольку именно от этого элемента мебели зависит грамотная расстановка, установка освещения, а также сервировка и подача кухонных блюд.

          Столы для ресторанов прежде всего должны отличаться устойчивостью, а также надежностью и долговечностью. Если рассматривать заведения, которые пользуются большой популярностью, то здесь важную роль играет простой и быстрый уход за столами. Необходимо, чтобы после каждого клиента буквально за несколько минут стол можно было бы провести в порядок и разместить следующих гостей. Для банкетных мероприятий важным является вместимость столов. Столы для ресторанов на металлокаркасе станут хорошим вариантом для использования на банкетных мероприятиях. Сталь — это каркас данных столов, этот материал органично и блестяще вписывается в интерьер практически любого помещения. Кроме того, любой праздник или банкет подразумевает активные конкурсы и танцы, где, чаще всего, мебель используется в качестве реквизита. При таких ситуациях важно, что столы для ресторанов на металлокаркасе устойчивы к различным механическим воздействиям, поэтому такой выбор — это удачное вложение в Ваш бизнес. Также они не впитывают воду, вино, другие напитки и не оставляют следы от остатков пищи. Таким образом, это наиболее практичные, экономичные и относительно недорогие варианты изготовления столов для ресторанов.

          Где купить столы для ресторанов на металлокаркасе в Оренбургской области?

          Благодаря слаженной работе, а также высококлассным сотрудникам и профессиональному оборудованию компания ChiedoCover занимает ведущее место на российском рынке гостинично-ресторанного бизнеса.

          Мы гордимся нашей продукцией, положительные отзывы о нашей компании подтверждают надежность, качество и длительный срок эксплуатации. Опытные сотрудники знают все тонкости и нюансы своей работы, это помогает избежать ошибок на начальном этапе производства нашей мебели.

          Купить столы для ресторанов на металлокаркасе можно на официальном сайте нашей компании. Особый подход наших менеджеров к каждому клиенту, уникальная команда дизайнеров позволяет выпускать продукцию, которая понравится широкому кругу посетителей. Сделайте один звонок нашим менеджерам и Вам предоставят самую исчерпывающую информацию о наших товаров, помогут с выбором и быстро оформят заявку.

          Почему столы для ресторанов покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Новотроицк и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Новотроицку ?

            Доставка товара по Новотроицку осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Новотроицку ?

            Стоимость доставки по Новотроицку рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Новотроицку осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Новотроицку телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Новотроицке при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Новотроицку с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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