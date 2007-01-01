Столы для ресторанов в Пятигорске оптом

от 3 000 ₽

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Настоящее фото товара Стол АРКОС 2, произведённого компанией ChiedoCover
22 290 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол АРКОС 2
Настоящее фото товара Гриль мангал AHOS UNO, произведённого компанией ChiedoCover
33 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Гриль мангал AHOS UNO
Настоящее фото товара Гриль мангал AHOS UNO+, произведённого компанией ChiedoCover
45 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Гриль мангал AHOS UNO+
Настоящее фото товара Костровая чаша барбекю AHOS FIRE PIT 600, произведённого компанией ChiedoCover
55 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Костровая чаша барбекю AHOS FIRE PIT 600
Настоящее фото товара Гриль мангал AHOS SPHERE, произведённого компанией ChiedoCover
101 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Гриль мангал AHOS SPHERE
Настоящее фото товара Гриль мангал AHOS OLYMPIC 750 LOW, произведённого компанией ChiedoCover
102 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Гриль мангал AHOS OLYMPIC 750 LOW
Настоящее фото товара Гриль мангал AHOS BIG SPHERE LOW, произведённого компанией ChiedoCover
165 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Гриль мангал AHOS BIG SPHERE LOW
Настоящее фото товара Гриль мангал AHOS BOX, произведённого компанией ChiedoCover
165 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Гриль мангал AHOS BOX
Настоящее фото товара Гриль мангал AHOS PRO, произведённого компанией ChiedoCover
201 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Гриль мангал AHOS PRO
Настоящее фото товара Гриль мангал AHOS INSPIRATION, произведённого компанией ChiedoCover
255 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Гриль мангал AHOS INSPIRATION
Настоящее фото товара Кольцо для казана UNO KAZAN, произведённого компанией ChiedoCover
3 000 ₽
Оптовая цена
4.7
Кольцо для казана UNO KAZAN
Настоящее фото товара Кольцо для шампуров UNO SHAMP, произведённого компанией ChiedoCover
5 200 ₽
Оптовая цена
4.7
Кольцо для шампуров UNO SHAMP
Настоящее фото товара Кольцо для шампуров AHOS SKEWER (36 см), произведённого компанией ChiedoCover
5 900 ₽
Оптовая цена
4.6
Кольцо для шампуров AHOS SKEWER (36 см)
Настоящее фото товара Крышка AHOS COVER (100 см), произведённого компанией ChiedoCover
13 900 ₽
Оптовая цена
4.4
Крышка AHOS COVER (100 см)
Настоящее фото товара Гриль-решетка AHOS GRILL (48см), произведённого компанией ChiedoCover
20 900 ₽
Оптовая цена
4.5
Гриль-решетка AHOS GRILL (48см)
Настоящее фото товара Стол AHOS DESK, произведённого компанией ChiedoCover
96 900 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол AHOS DESK
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Столы для ресторанов — надежная опора для сферы HoReCa

Сфера HoReCa в Пятигорске настолько богата и насыщена различными кафе и ресторанами, что если Вы планируете заниматься организацией банкетных мероприятий, то Вам прежде всего необходимо задуматься о банкетном оснащении Вашего заведения. Основная цель любого бизнеса является привлечение посетителей и клиентов, а также получение дохода и развитие собственного дела. Особое внимание нужно уделить столам, поскольку именно от этого элемента мебели зависит грамотная расстановка, установка освещения, а также сервировка и подача кухонных блюд.

Столы для ресторанов прежде всего должны отличаться устойчивостью, а также надежностью и долговечностью. Если рассматривать заведения, которые пользуются большой популярностью, то здесь важную роль играет простой и быстрый уход за столами. Необходимо, чтобы после каждого клиента буквально за несколько минут стол можно было бы провести в порядок и разместить следующих гостей. Для банкетных мероприятий важным является вместимость столов. Столы для ресторанов на металлокаркасе станут хорошим вариантом для использования на банкетных мероприятиях. Сталь — это каркас данных столов, этот материал органично и блестяще вписывается в интерьер практически любого помещения. Кроме того, любой праздник или банкет подразумевает активные конкурсы и танцы, где, чаще всего, мебель используется в качестве реквизита. При таких ситуациях важно, что столы для ресторанов на металлокаркасе устойчивы к различным механическим воздействиям, поэтому такой выбор — это удачное вложение в Ваш бизнес. Также они не впитывают воду, вино, другие напитки и не оставляют следы от остатков пищи. Таким образом, это наиболее практичные, экономичные и относительно недорогие варианты изготовления столов для ресторанов.

Где купить столы для ресторанов на металлокаркасе в Ставропольском крае?

Благодаря слаженной работе, а также высококлассным сотрудникам и профессиональному оборудованию компания ChiedoCover занимает ведущее место на российском рынке гостинично-ресторанного бизнеса.

Мы гордимся нашей продукцией, положительные отзывы о нашей компании подтверждают надежность, качество и длительный срок эксплуатации. Опытные сотрудники знают все тонкости и нюансы своей работы, это помогает избежать ошибок на начальном этапе производства нашей мебели.

Купить столы для ресторанов на металлокаркасе можно на официальном сайте нашей компании. Особый подход наших менеджеров к каждому клиенту, уникальная команда дизайнеров позволяет выпускать продукцию, которая понравится широкому кругу посетителей. Сделайте один звонок нашим менеджерам и Вам предоставят самую исчерпывающую информацию о наших товаров, помогут с выбором и быстро оформят заявку.

Почему столы для ресторанов покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Пятигорск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Пятигорску ?

    Доставка товара по Пятигорску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Пятигорску ?

    Стоимость доставки по Пятигорску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Пятигорску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Пятигорску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Пятигорске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Пятигорску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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