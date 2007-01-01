Столы для ресторанов в Тайшете оптом

от 5 990 ₽

Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Тайшету и Иркутской области

Настоящее фото товара Стейшн для ресторанов №1, произведённого компанией ChiedoCover
8 690 ₽
Оптовая цена
4.1
Стейшн для ресторанов №1
Настоящее фото товара Стол Rio Glazed Glass вулкано, произведённого компанией ChiedoCover
55 850 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Rio Glazed Glass вулкано
Настоящее фото товара Стол Riga, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
12 350 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол Riga, прозрачный
Настоящее фото товара Стол Luxor, белый/ сонома , произведённого компанией ChiedoCover
47 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Luxor, белый/ сонома
Настоящее фото товара Стол Corner, вулканический серый, произведённого компанией ChiedoCover
43 700 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Corner, вулканический серый
Настоящее фото товара Стол Corner, каменный серый, произведённого компанией ChiedoCover
39 050 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Corner, каменный серый
Настоящее фото товара Стол Corner, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
43 790 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол Corner, коричневый
Настоящее фото товара Стол Complex, произведённого компанией ChiedoCover
29 050 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Complex
Настоящее фото товара Стол АРКОС 2, произведённого компанией ChiedoCover
22 290 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол АРКОС 2
Настоящее фото товара Стол обеденный Детройт раскладной 120-160*80 бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
24 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол обеденный Детройт раскладной 120-160*80 бежевый
Настоящее фото товара Стул Юта серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Юта серый
Настоящее фото товара Стул Юта синий, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Юта синий
Настоящее фото товара Диван Retro, вяз, груша, произведённого компанией ChiedoCover
36 390 ₽
Оптовая цена
4.7
Диван Retro, вяз, груша
Настоящее фото товара Кресло Dreifus, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 900 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло Dreifus, оранжевый
Настоящее фото товара Стол AHOS DESK, произведённого компанией ChiedoCover
96 900 ₽
4.6
Стол AHOS DESK
Настоящее фото товара Стул Ларго велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Ларго велюр синий
Смотреть все

Столы для ресторанов — надежная опора для сферы HoReCa

Сфера HoReCa в Тайшете настолько богата и насыщена различными кафе и ресторанами, что если Вы планируете заниматься организацией банкетных мероприятий, то Вам прежде всего необходимо задуматься о банкетном оснащении Вашего заведения. Основная цель любого бизнеса является привлечение посетителей и клиентов, а также получение дохода и развитие собственного дела. Особое внимание нужно уделить столам, поскольку именно от этого элемента мебели зависит грамотная расстановка, установка освещения, а также сервировка и подача кухонных блюд.

Столы для ресторанов прежде всего должны отличаться устойчивостью, а также надежностью и долговечностью. Если рассматривать заведения, которые пользуются большой популярностью, то здесь важную роль играет простой и быстрый уход за столами. Необходимо, чтобы после каждого клиента буквально за несколько минут стол можно было бы провести в порядок и разместить следующих гостей. Для банкетных мероприятий важным является вместимость столов. Столы для ресторанов на металлокаркасе станут хорошим вариантом для использования на банкетных мероприятиях. Сталь — это каркас данных столов, этот материал органично и блестяще вписывается в интерьер практически любого помещения. Кроме того, любой праздник или банкет подразумевает активные конкурсы и танцы, где, чаще всего, мебель используется в качестве реквизита. При таких ситуациях важно, что столы для ресторанов на металлокаркасе устойчивы к различным механическим воздействиям, поэтому такой выбор — это удачное вложение в Ваш бизнес. Также они не впитывают воду, вино, другие напитки и не оставляют следы от остатков пищи. Таким образом, это наиболее практичные, экономичные и относительно недорогие варианты изготовления столов для ресторанов.

Где купить столы для ресторанов на металлокаркасе в Иркутской области?

Благодаря слаженной работе, а также высококлассным сотрудникам и профессиональному оборудованию компания ChiedoCover занимает ведущее место на российском рынке гостинично-ресторанного бизнеса.

Мы гордимся нашей продукцией, положительные отзывы о нашей компании подтверждают надежность, качество и длительный срок эксплуатации. Опытные сотрудники знают все тонкости и нюансы своей работы, это помогает избежать ошибок на начальном этапе производства нашей мебели.

Купить столы для ресторанов на металлокаркасе можно на официальном сайте нашей компании. Особый подход наших менеджеров к каждому клиенту, уникальная команда дизайнеров позволяет выпускать продукцию, которая понравится широкому кругу посетителей. Сделайте один звонок нашим менеджерам и Вам предоставят самую исчерпывающую информацию о наших товаров, помогут с выбором и быстро оформят заявку.

Почему столы для ресторанов покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Тайшет и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

Видео о компании ChiedoCover - региональная страница loading="lazy">

Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Тайшету ?

    Доставка товара по Тайшету осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Тайшету ?

    Стоимость доставки по Тайшету рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Тайшету осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Тайшету телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Тайшете при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Тайшету с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

Есть другие вопросы?

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности

Отзывы о продукции ChiedoCover

Все отзывы

Нас рекомендуют