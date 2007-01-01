Сфера HoReCa в Ессентуках настолько богата и насыщена различными кафе и ресторанами, что если Вы планируете заниматься организацией банкетных мероприятий, то Вам прежде всего необходимо задуматься о банкетном оснащении Вашего заведения. Основная цель любого бизнеса является привлечение посетителей и клиентов, а также получение дохода и развитие собственного дела. Особое внимание нужно уделить столам, поскольку именно от этого элемента мебели зависит грамотная расстановка, установка освещения, а также сервировка и подача кухонных блюд.
Столы для ресторанов прежде всего должны отличаться устойчивостью, а также надежностью и долговечностью. Если рассматривать заведения, которые пользуются большой популярностью, то здесь важную роль играет простой и быстрый уход за столами. Необходимо, чтобы после каждого клиента буквально за несколько минут стол можно было бы провести в порядок и разместить следующих гостей. Для банкетных мероприятий важным является вместимость столов. Столы для ресторанов на металлокаркасе станут хорошим вариантом для использования на банкетных мероприятиях. Сталь — это каркас данных столов, этот материал органично и блестяще вписывается в интерьер практически любого помещения. Кроме того, любой праздник или банкет подразумевает активные конкурсы и танцы, где, чаще всего, мебель используется в качестве реквизита. При таких ситуациях важно, что столы для ресторанов на металлокаркасе устойчивы к различным механическим воздействиям, поэтому такой выбор — это удачное вложение в Ваш бизнес. Также они не впитывают воду, вино, другие напитки и не оставляют следы от остатков пищи. Таким образом, это наиболее практичные, экономичные и относительно недорогие варианты изготовления столов для ресторанов.
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Доставка товара по Ессентукам осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Ессентукам рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Ессентукам осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Ессентукам с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня