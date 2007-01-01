Столы для столовых в Тайшете оптом

от 3 190 ₽

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Настоящее фото товара Стол Corner, вулканический серый, произведённого компанией ChiedoCover
43 700 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Corner, вулканический серый
Настоящее фото товара Стол Corner, каменный серый, произведённого компанией ChiedoCover
39 050 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Corner, каменный серый
Настоящее фото товара Стол Corner, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
43 790 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол Corner, коричневый
Настоящее фото товара Стул Lady пластик коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул Lady пластик коричневый
Настоящее фото товара Стул Lady пластик серо-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Lady пластик серо-зеленый
Настоящее фото товара Стул Lady пластик черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Lady пластик черный
Настоящее фото товара Стул Moris пластик желтый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Moris пластик желтый
Настоящее фото товара Стул Moris пластик оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Moris пластик оранжевый
Настоящее фото товара Стул Moris пластик черный, произведённого компанией ChiedoCover-29%
4 990 ₽6 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Moris пластик черный
Настоящее фото товара Стул Neo пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Neo пластик белый
Настоящее фото товара Стул Neo пластик горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Neo пластик горчичный
Настоящее фото товара Стул Neo пластик черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул Neo пластик черный
Настоящее фото товара Стул Beetle пластик бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Beetle пластик бежевый
Настоящее фото товара Стол Rondo 100-135*100 дуб/белый, произведённого компанией ChiedoCover
14 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол Rondo 100-135*100 дуб/белый
Настоящее фото товара Стул Bistro серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Bistro серо-голубой
Настоящее фото товара Ламельный cтул Люксембург, произведённого компанией ChiedoCover
3 190 ₽
Оптовая цена
4.3
Ламельный cтул Люксембург
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Столы для столовых: хорошая вместительность в сочетании с практичностью

На сегодняшний день места общественного питания являются одними из лидерами по посещаемости, желание быстро перекусить и отправиться по своим делам — это один из основных принципов таких заведений. В Тайшете столовые очень доступны и находятся практически в каждом районе, благодаря чему они пользуются большой популярностью не только у туристов, а также приезжих, но и у местных жителей.

Столы для столовых — это очень универсальные модели, отличающиеся практичностью и хорошей вместительностью. Самое главное правило, которое необходимо соблюдать при выборе столов для таких заведений — это неприхотливость в уходе и максимальная надежность. Так как для столовых характерна повышенная загруженность и повседневная заполняемость, следовательно на мебель также увеличивается нагрузка, поэтому отдавать предпочтение необходимо только проверенным и качественным моделям.

Столы Лидер 1 — классический вариант для столовых

Стол Лидер 1 — это одна из таких моделей, для которой характерна не высокая стоимость, поскольку каркас стола выполнен из металла, следовательно они способны выдерживать серьезные физические и механические нагрузки. Необходимо отметить, что данная модель столов специально спроектирована и рассчитана именно на повседневное и каждодневное использование. Столы Лидер 1 превосходно справятся со своей основной функцией. Кроме того, данные модели неприхотливы в уходе, быстро складываются и раскладываются. В тоже время, хорошим достоинством их является компактность: учитывая столовые, как основную сферу их применения, данные столы успешно справятся со своей задачей — оптимального размещения на всей полезной площади общепита.

Столы Лидер 2 и Лидер 3 — хорошее решение для столовых

Помимо того, одними из хитов продаж сегодня также считаются столы Лидер 2 и Лидер 3. Это прекрасные модели для столовых, которые имеют длительный эксплуатационный срок и великолепно вписываются в классический и традиционный интерьер подобных заведений. Столы Лидер 3 имеют овальную форму, такие модели больше подходят для фуршетов, где в условиях организации банкетных мероприятий подносят холодные и горячие закуски,а также прохладительные напитки, и у гостей праздника есть возможность перекусить на ногах за подобными столами.

Где купить столы для столовых в Иркутской области?

Компания ChiedoCover является российским лидером по продаже банкетной мебели и текстиля в сегменте HoReCa. Уже на протяжении более 13 лет наша компания успешно производит комплексное оснащение кафе, ресторанов и гостиниц. Большой опыт помог нам в освоении новых технологий производства, мы свели к минимуму брак продукции и научились воплощать в жизнь самые сложные идеи заказчиков.

Купить столы для столовых в Тайшете можно на нашем сайте. Менеджеры из отдела продаж предоставят исчерпывающую информацию о любом товаре в нашем каталоге продукции.

Почему столы для столовых покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Тайшет и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Тайшету ?

    Доставка товара по Тайшету осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Тайшету ?

    Стоимость доставки по Тайшету рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Тайшету осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Тайшету телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Тайшете при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Тайшету с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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