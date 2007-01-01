На сегодняшний день места общественного питания являются одними из лидерами по посещаемости, желание быстро перекусить и отправиться по своим делам — это один из основных принципов таких заведений. В Цивильске столовые очень доступны и находятся практически в каждом районе, благодаря чему они пользуются большой популярностью не только у туристов, а также приезжих, но и у местных жителей.
Столы для столовых — это очень универсальные модели, отличающиеся практичностью и хорошей вместительностью. Самое главное правило, которое необходимо соблюдать при выборе столов для таких заведений — это неприхотливость в уходе и максимальная надежность. Так как для столовых характерна повышенная загруженность и повседневная заполняемость, следовательно на мебель также увеличивается нагрузка, поэтому отдавать предпочтение необходимо только проверенным и качественным моделям.
Стол Лидер 1 — это одна из таких моделей, для которой характерна не высокая стоимость, поскольку каркас стола выполнен из металла, следовательно они способны выдерживать серьезные физические и механические нагрузки. Необходимо отметить, что данная модель столов специально спроектирована и рассчитана именно на повседневное и каждодневное использование. Столы Лидер 1 превосходно справятся со своей основной функцией. Кроме того, данные модели неприхотливы в уходе, быстро складываются и раскладываются. В тоже время, хорошим достоинством их является компактность: учитывая столовые, как основную сферу их применения, данные столы успешно справятся со своей задачей — оптимального размещения на всей полезной площади общепита.
Помимо того, одними из хитов продаж сегодня также считаются столы Лидер 2 и Лидер 3. Это прекрасные модели для столовых, которые имеют длительный эксплуатационный срок и великолепно вписываются в классический и традиционный интерьер подобных заведений. Столы Лидер 3 имеют овальную форму, такие модели больше подходят для фуршетов, где в условиях организации банкетных мероприятий подносят холодные и горячие закуски,а также прохладительные напитки, и у гостей праздника есть возможность перекусить на ногах за подобными столами.
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Доставка товара по Цивильску осуществляется транспортными компаниями.
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Стоимость доставки по Цивильску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
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Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Цивильску осуществляется бесплатно.
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Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Цивильску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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