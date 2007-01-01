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          Товары по акции

          Столы для вечеринки в Апатитах оптом

          от 1 590 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Апатитам и Мурманской области

          Настоящее фото товара Стол Лидер 9, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 590 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Лидер 9
          Настоящее фото товара Стол Лидер 12, произведённого компанией ChiedoCover
          2 090 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол Лидер 12
          Настоящее фото товара Стол Валенсия круглый D70, произведённого компанией ChiedoCover
          7 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Валенсия круглый D70
          Настоящее фото товара Стол Валенсия 130, произведённого компанией ChiedoCover
          10 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Валенсия 130
          Настоящее фото товара Стол Валенсия 70, произведённого компанией ChiedoCover
          7 790 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол Валенсия 70
          Настоящее фото товара Стол Tolix Черный глянцевый 80х80см, произведённого компанией ChiedoCover
          9 999 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Tolix Черный глянцевый 80х80см
          Настоящее фото товара Стол Tolix Серебристый матовый 80x80см, произведённого компанией ChiedoCover
          9 999 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Tolix Серебристый матовый 80x80см
          Настоящее фото товара Стол Tolix Wood Белый матовый 80x80см, произведённого компанией ChiedoCover
          11 999 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Tolix Wood Белый матовый 80x80см
          Настоящее фото товара Стол Tolix Wood Серебристый матовый 80x80см, произведённого компанией ChiedoCover
          11 999 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Tolix Wood Серебристый матовый 80x80см
          Настоящее фото товара Стол барный Tolix Wood Dark, произведённого компанией ChiedoCover
          9 499 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол барный Tolix Wood Dark
          Настоящее фото товара Стол Eames DSW, круглый, D 100см, произведённого компанией ChiedoCover
          11 590 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Eames DSW, круглый, D 100см
          Настоящее фото товара Стол Eames DSW, круглый, D 80см, произведённого компанией ChiedoCover
          10 490 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Eames DSW, круглый, D 80см
          Настоящее фото товара Стол Eames DST, круглый, произведённого компанией ChiedoCover
          9 490 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Eames DST, круглый
          Настоящее фото товара Стол Eames DSW, прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
          9 590 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Eames DSW, прямоугольный
          Настоящее фото товара Стол Eames, барный, произведённого компанией ChiedoCover
          13 690 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Eames, барный
          Настоящее фото товара Стол для общественного питания, Рум 8, произведённого компанией ChiedoCover
          67 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол для общественного питания, Рум 8
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          Столы для вечеринки: презентабельный внешний вид и максимальный комфорт

          Вечер пятницы — это время для хорошего отдыха, после продуктивной рабочей недели необходимо отлично отдохнуть. Кто-то может себе позволить устраивать праздник каждую неделю, а для кого-то только особенные даты являются поводом для организации банкета. Если Вы планируете открывать малый бизнес по проведению подобных мероприятий, то следует иметь четкое представление: какие изделия максимально комфортабельны, а также обладают хорошими показателями устойчивости и создадут праздничную атмосферу. Выбираем хорошие столы для вечеринки в Апатитах.

          Особенности столов для молодежной вечеринки

          На сегодняшний день отличаются большой популярностью различные тематические вечеринки, виновник торжества и приглашенные гости придерживаются определенному стилю в одежде, аксессуарах и таким образом отмечают какое-то событие. Красивые столы для вечеринки на подобных мероприятиях станут незаменимым атрибутом . Они привнесут свой антураж, необычный и уникальный дизайн может поспособствовать к формированию особой атмосферы, а удобство и комфорт таких моделей станет хорошим подарком всем гостям. По рекомендации специалистов, выгодно приобретать для таких мероприятий более универсальные модели, подходящие практически под любой стиль. Как правило, молодые люди предпочитают более активный отдых, поэтому удачным решением станут компактные столы для вечеринки. Освободившееся пространство можно с успехом использовать для небольшой сцены и танцев.

          Материал изготовления столов для вечеринки

          Большой ассортимент этой продукции расширяет возможность выбора. Для того, чтобы остановиться на оптимальном варианте необходимо учитывать те или иные особенности. На первый план выходит качество материала изготовления. Новые столы для вечеринки должны быть максимально прочными, поскольку специфика таких мероприятий характеризуется интенсивностью и большой нагрузкой на эти изделия: кто — то случайно заденет столы, другие излишне облокотятся, поэтому качество сборки и устойчивость конструкции имеет огромное значение. Важно выбирать высокопрочную сталь, из которой изготавливаются каркасы хороших изделий, они стойкие, не накапливают грязь, легко переносят любые пролитые жидкости или случайно упавшие остатки пищи со столешницы.

          Итак, хорошие столы для вечеринки — неотъемлемая составляющая любых подобных мероприятий. Настроение гостей в то числе зависит от мебельного оснащения и основного интерьера помещения. Отдавайте предпочтение вместительным и в тоже время компактным моделям, которые органично впишутся в любой стиль.

          Где купить столы для вечеринки в Апатитах?

          Компания ChiedoCover имеет все необходимые сертификаты соответствия, поэтому наша продукция абсолютно безвредная и отвечает всем европейским стандартам безопасности. Мы проводим оснащение банкетной мебелью рестораны, кафе, а также места общественного питания и гостиниц. Вы можете заказать у нас мебель в соответствии со своим индивидуальным проектом, мы выполним заказ, с учетом всех необходимых Ваших пожеланий и требований.

          Купить столы для вечеринки в Апатитах очень просто. Вам следует посетить по ссылке наш сайт, здесь представлен широкий модельный ряд мебели, а также аксессуаров и дополнительного оборудования. Мы в самые короткие сроки свяжемся с Вами, наши менеджеры предоставят полную информацию о наличии, сроках поставки и текущих акциях и скидках. Наша мебель выгодно отличается от других качеством и долговечностью. Мы выбираем проверенные временем материалы для изготовления наших товаров.

          Почему столы для вечеринки покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Апатиты и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Апатитам ?

            Доставка товара по Апатитам осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Апатитам ?

            Стоимость доставки по Апатитам рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Апатитам осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Апатитам телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Апатитах при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Апатитам с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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