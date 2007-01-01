Столы для вечеринки в Тайшете оптом

от 8 490 ₽

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Настоящее фото товара Журнальный стол 50*50 Вива, серебро стекло черное, произведённого компанией ChiedoCover
17 495 ₽
Оптовая цена
4.8
Журнальный стол 50*50 Вива, серебро стекло черное
Настоящее фото товара Журнальный стол 50*50 Вива, золото стекло черное, произведённого компанией ChiedoCover
19 995 ₽
Оптовая цена
4.1
Журнальный стол 50*50 Вива, золото стекло черное
Настоящее фото товара Журнальный стол 55*55 Кросс золото стекло smoke, произведённого компанией ChiedoCover
16 495 ₽
Оптовая цена
4.8
Журнальный стол 55*55 Кросс золото стекло smoke
Настоящее фото товара Журнальный стол 40*40 Таун золото стекло smoke, произведённого компанией ChiedoCover
13 495 ₽
Оптовая цена
4.1
Журнальный стол 40*40 Таун золото стекло smoke
Настоящее фото товара Консоль Таун 115*30 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
14 995 ₽
Оптовая цена
4.2
Консоль Таун 115*30 серебро
Настоящее фото товара Журнальный стол 120*60 Таун серебро, произведённого компанией ChiedoCover
14 995 ₽
Оптовая цена
4.3
Журнальный стол 120*60 Таун серебро
Настоящее фото товара Журнальный стол 120*60 Таун золото стекло smoke, произведённого компанией ChiedoCover
18 495 ₽
Оптовая цена
4.3
Журнальный стол 120*60 Таун золото стекло smoke
Настоящее фото товара Стол Quadro, белый глянец, произведённого компанией ChiedoCover
56 250 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Quadro, белый глянец
Настоящее фото товара Стол Eliot, белое стекло/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
36 300 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Eliot, белое стекло/ белый каркас
Настоящее фото товара Стол Conti, белый глянец, произведённого компанией ChiedoCover
57 500 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Conti, белый глянец
Настоящее фото товара Стол Conti, бежевый глянец, произведённого компанией ChiedoCover
57 500 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол Conti, бежевый глянец
Настоящее фото товара Стол Гранд, произведённого компанией ChiedoCover
8 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол Гранд
Настоящее фото товара Стол Лофт 20, произведённого компанией ChiedoCover
11 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Лофт 20
Настоящее фото товара Стол Лофт 22, произведённого компанией ChiedoCover
11 790 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол Лофт 22
Настоящее фото товара Стол Лофт 24, произведённого компанией ChiedoCover
10 790 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол Лофт 24
Настоящее фото товара Стол Лофт Эгоист, произведённого компанией ChiedoCover
19 900 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Лофт Эгоист
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Столы для вечеринки: презентабельный внешний вид и максимальный комфорт

Вечер пятницы — это время для хорошего отдыха, после продуктивной рабочей недели необходимо отлично отдохнуть. Кто-то может себе позволить устраивать праздник каждую неделю, а для кого-то только особенные даты являются поводом для организации банкета. Если Вы планируете открывать малый бизнес по проведению подобных мероприятий, то следует иметь четкое представление: какие изделия максимально комфортабельны, а также обладают хорошими показателями устойчивости и создадут праздничную атмосферу. Выбираем хорошие столы для вечеринки в Тайшете.

Особенности столов для молодежной вечеринки

На сегодняшний день отличаются большой популярностью различные тематические вечеринки, виновник торжества и приглашенные гости придерживаются определенному стилю в одежде, аксессуарах и таким образом отмечают какое-то событие. Красивые столы для вечеринки на подобных мероприятиях станут незаменимым атрибутом . Они привнесут свой антураж, необычный и уникальный дизайн может поспособствовать к формированию особой атмосферы, а удобство и комфорт таких моделей станет хорошим подарком всем гостям. По рекомендации специалистов, выгодно приобретать для таких мероприятий более универсальные модели, подходящие практически под любой стиль. Как правило, молодые люди предпочитают более активный отдых, поэтому удачным решением станут компактные столы для вечеринки. Освободившееся пространство можно с успехом использовать для небольшой сцены и танцев.

Материал изготовления столов для вечеринки

Большой ассортимент этой продукции расширяет возможность выбора. Для того, чтобы остановиться на оптимальном варианте необходимо учитывать те или иные особенности. На первый план выходит качество материала изготовления. Новые столы для вечеринки должны быть максимально прочными, поскольку специфика таких мероприятий характеризуется интенсивностью и большой нагрузкой на эти изделия: кто — то случайно заденет столы, другие излишне облокотятся, поэтому качество сборки и устойчивость конструкции имеет огромное значение. Важно выбирать высокопрочную сталь, из которой изготавливаются каркасы хороших изделий, они стойкие, не накапливают грязь, легко переносят любые пролитые жидкости или случайно упавшие остатки пищи со столешницы.

Итак, хорошие столы для вечеринки — неотъемлемая составляющая любых подобных мероприятий. Настроение гостей в то числе зависит от мебельного оснащения и основного интерьера помещения. Отдавайте предпочтение вместительным и в тоже время компактным моделям, которые органично впишутся в любой стиль.

Где купить столы для вечеринки в Тайшете?

Компания ChiedoCover имеет все необходимые сертификаты соответствия, поэтому наша продукция абсолютно безвредная и отвечает всем европейским стандартам безопасности. Мы проводим оснащение банкетной мебелью рестораны, кафе, а также места общественного питания и гостиниц. Вы можете заказать у нас мебель в соответствии со своим индивидуальным проектом, мы выполним заказ, с учетом всех необходимых Ваших пожеланий и требований.

Купить столы для вечеринки в Тайшете очень просто. Вам следует посетить по ссылке наш сайт, здесь представлен широкий модельный ряд мебели, а также аксессуаров и дополнительного оборудования. Мы в самые короткие сроки свяжемся с Вами, наши менеджеры предоставят полную информацию о наличии, сроках поставки и текущих акциях и скидках. Наша мебель выгодно отличается от других качеством и долговечностью. Мы выбираем проверенные временем материалы для изготовления наших товаров.

Почему столы для вечеринки покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Тайшет и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Тайшету ?

    Доставка товара по Тайшету осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Тайшету ?

    Стоимость доставки по Тайшету рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Тайшету осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Тайшету телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Тайшете при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Тайшету с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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