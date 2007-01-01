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          Товары по акции

          Столы Eames в Великом Новгороде оптом

          от 6 190 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Великому Новгороду и Новгородской области

          Настоящее фото товара Стол Frank, произведённого компанией ChiedoCover
          12 590 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Frank
          Настоящее фото товара Стол Eames DSW, круглый, D 80см, произведённого компанией ChiedoCover
          10 490 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Eames DSW, круглый, D 80см
          Настоящее фото товара Стол Eames DST, круглый, произведённого компанией ChiedoCover
          9 490 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Eames DST, круглый
          Настоящее фото товара Стол Oslo, квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
          8 490 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Oslo, квадратный
          Настоящее фото товара Стол Oslo, прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover-14%
          9 990 ₽11 590 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Oslo, прямоугольный
          Настоящее фото товара Стол Oslo, круглый, произведённого компанией ChiedoCover
          8 390 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Oslo, круглый
          Настоящее фото товара Стол Eames DSW, прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
          9 590 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Eames DSW, прямоугольный
          Настоящее фото товара Стол Karapiro, круглый, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          7 990 ₽9 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Karapiro, круглый
          Настоящее фото товара Стол Karapiro, прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          8 690 ₽10 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Karapiro, прямоугольный
          Настоящее фото товара Стол Eames, барный, произведённого компанией ChiedoCover
          13 690 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Eames, барный
          Настоящее фото товара Стол круглый EAMES DSW D80 черный, произведённого компанией ChiedoCover
          10 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол круглый EAMES DSW D80 черный
          Настоящее фото товара Стол DSW Glass Eames, произведённого компанией ChiedoCover
          15 700 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол DSW Glass Eames
          Настоящее фото товара Стол Eames DSW стеклянный 80см, произведённого компанией ChiedoCover
          9 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Eames DSW стеклянный 80см
          Настоящее фото товара Стол Eames DSW Rectangle, произведённого компанией ChiedoCover
          15 490 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол Eames DSW Rectangle
          Настоящее фото товара Стол Eames T-8, цвет по RAL, произведённого компанией ChiedoCover
          7 150 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Eames T-8, цвет по RAL
          Настоящее фото товара Стол круглый EAMES DSW D80, стеклянный, произведённого компанией ChiedoCover-36%
          Новинка
          6 990 ₽10 890 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол круглый EAMES DSW D80, стеклянный
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          Столы Eames оптом

          Каждый ценитель современных стилей интерьера знает, что такое мебель Eames. Создатели знаменитой марки стремились найти максимально удобную форму модели мебели, стиль которой подходил бы к любому помещению, даря неповторимый стиль и комфорт.

          Столы Eames – это одна из самых популярных на сегодня модель столов. Получили они признание за великолепное качество, долговечность, простоту форм и доступную стоимость. Столы широко применяются как в заведениях общественного питания – кафе или ресторанах, так и в офисах, а также для дома.

          Преимущества столов Eames

          • Универсальная дизайнерская модель – оригинальный стиль дарит любому современному интерьеру индивидуальность. Стол является не просто предметом мебели, но и своеобразным декором или украшением.
          • Простота форм – простой, но запоминающийся дизайн, способен стать изюминкой интерьера.
          • Легкий уход – столешница из прочного пластика не требует особого ухода, что экономит время сотрудников на уборку. Достаточно просто пройтись влажной тряпкой для удаления грязи.
          • Большой выбор моделей – у вас есть возможность выбрать любой понравившийся стол из каталога, где представлены столы, различные по размерам, диаметру столешницы, формам, материалам.
          • Качественные современные материалы и технологии производства – благодаря новым разработкам материалы способны выдерживать большие нагрузки, при этом сохраняя свой изначальный вид.

          В качестве материалов каркаса используется древесина (бук) и металл (для крепления). Столешницу изготавливают из качественного пластика специальной обработки.

          Где купить столы Eames в Великом Новгороде?

          Интернет-магазин ChiedoCover предлагает приобрести столы для кафе и ресторанов по доступной стоимости без наценок. Мы сами являемся производителями мебели, поэтому продаем товары без посредника, а значит без лишних процентов.

          Мы предлагаем:

          • Широкий ассортимент.
          • Качественное обслуживание и службу поддержки.
          • Индивидуальный подход к каждому клиенту.
          • Специальную систему скидок для оптовых закупок (вы можете заранее рассчитать сумму заказа на сайте).
          • Большой гарантийный срок.
          • Доставка по всему городу Великий Новгород и области.

          Вы можете также заказать бесплатную консультацию специалиста, который расскажет вам о товаре, доставке и оплате.

          Почему столы eames покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Великий Новгород и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Великому Новгороду ?

            Доставка товара по Великому Новгороду осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Великому Новгороду ?

            Стоимость доставки по Великому Новгороду рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Великому Новгороду осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Великому Новгороду телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Великом Новгороде при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Великому Новгороду с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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