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Древесно-стружечная плита – самый востребованный и актуальный материал изготовления мебельной продукции. Попытаемся разобраться и выделить главные достоинства, безусловно, популярного материала и поговорим о недостатках, с которыми может столкнуться потребитель такой продукции.
ДСП (древесно-стружечная плита) — это листовой композиционный материал, который производится по средствам горячего прессования древесных частиц (стружки). В дальнейшем происходит процесс смешения, связующим веществом неминерального происхождения являются специальные добавки.
Столы из ЛДСП используются в сегменте HoReCa. Это бюджетный вариант, который идеально подходит для кафе и ресторанов. Эти столы невероятно мобильны и очень компактны как в помещении, так и при перевозке к месту назначения. Они относительно легкие, что по достоинству отметит обслуживающий персонал в процессе расстановки и ухода.
Необходимо отметить, что не рекомендуется использовать столы из ДСП в летних кафе без использования крыши или навеса, поскольку при постоянном попадании влаги на столешницу может произойти деформация формы.
Итак, столы из ДСП в гостиницу, ресторан или кафе — отличный вариант сочетания цены и качества. За относительно небольшую плату Вы получаете практичные и долговечные столы, которые станут надежным решением для оснащения Вашего заведения.
В качестве материала изготовления мебели и оборудования для HoReCa компания ChiedoCover применяет только безопасное сырье. Автоматизированная проверка контроля качества выпускаемой продукции минимизирует недочеты и другие недостатки. Таким образом, наша продукция отвечает всем необходимым европейским стандартам качества. Мы отлично взаимодействуем с нашими заказчиками, обращаем внимание на отзывы и корректируем наше производство.
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Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Кирово-Чепецку осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Кирово-Чепецку рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Кирово-Чепецку осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Кирово-Чепецку с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня