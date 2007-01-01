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          Товары по акции

          Столы из ЛДСП в Лысьве оптом

          от 1 290 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Лысьве и Пермскому краю

          Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", орех, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
          1 590 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Скамья "Лидер 8", орех, каркас черный
          Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", венге, каркас бронза, произведённого компанией ChiedoCover
          1 590 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Скамья "Лидер 8", венге, каркас бронза
          Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", бук, каркас золото, произведённого компанией ChiedoCover
          1 540 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Скамья "Лидер 8", бук, каркас золото
          Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Скамья "Лидер 8"
          Настоящее фото товара Комплект мебели Банкетный, произведённого компанией ChiedoCover-7%
          5 599 ₽5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Комплект мебели Банкетный
          Настоящее фото товара Комплект мебели Кьявари, произведённого компанией ChiedoCover-14%
          5 180 ₽5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Комплект мебели Кьявари
          Настоящее фото товара Письменный стол Уно орех, произведённого компанией ChiedoCover
          1 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Письменный стол Уно орех
          Настоящее фото товара Письменный стол Милан, произведённого компанией ChiedoCover
          2 590 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Письменный стол Милан
          Настоящее фото товара Письменный стол Малверн ольха шагрень, произведённого компанией ChiedoCover
          6 890 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Письменный стол Малверн ольха шагрень
          Настоящее фото товара Письменный стол Малверн альпийский дуб, произведённого компанией ChiedoCover
          6 890 ₽
          Оптовая цена
          5
          Письменный стол Малверн альпийский дуб
          Настоящее фото товара Письменный стол Малверн орех темный, произведённого компанией ChiedoCover
          6 890 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Письменный стол Малверн орех темный
          Настоящее фото товара Парта одноместная с полкой К2, произведённого компанией ChiedoCover
          1 590 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Парта одноместная с полкой К2
          Настоящее фото товара Парта одноместная с полкой С2, произведённого компанией ChiedoCover
          1 590 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Парта одноместная с полкой С2
          Настоящее фото товара Стол книжка Мимоза, произведённого компанией ChiedoCover
          3 090 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол книжка Мимоза
          Настоящее фото товара Стол книжка Орхидея, произведённого компанией ChiedoCover
          5 490 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол книжка Орхидея
          Настоящее фото товара Стол книжка Адонис, произведённого компанией ChiedoCover
          5 790 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол книжка Адонис
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          Столы из ЛДСП – универсальное и очень практичное вложение для сферы HoReCa

          Древесно-стружечная плита – самый востребованный и актуальный материал изготовления мебельной продукции. Попытаемся разобраться и выделить главные достоинства, безусловно, популярного материала и поговорим о недостатках, с которыми может столкнуться потребитель такой продукции.

          ДСП (древесно-стружечная плита) — это листовой композиционный материал, который производится по средствам горячего прессования древесных частиц (стружки). В дальнейшем происходит процесс смешения, связующим веществом неминерального происхождения являются специальные добавки.

          Где применяются столы из ЛДСП?

          Столы из ЛДСП используются в сегменте HoReCa. Это бюджетный вариант, который идеально подходит для кафе и ресторанов. Эти столы невероятно мобильны и очень компактны как в помещении, так и при перевозке к месту назначения. Они относительно легкие, что по достоинству отметит обслуживающий персонал в процессе расстановки и ухода.

          Основные достоинства столов ЛДСП?

          • прочность и устойчивость к различным механическим воздействиям (это преимущество актуально для кафе или ресторанов с повседневным использованием)
          • эстетически приятный внешний вид (возможность вариативности в цветовой гамме: наиболее часто используются дуб, осина, ольха, бук)
          • простота в производстве, что сказывается на длительном эксплуатационном сроке (листы ДСП легко режутся на автоматизированных станках или в ручную)
          • бюджетная цена

          Необходимо отметить, что не рекомендуется использовать столы из ДСП в летних кафе без использования крыши или навеса, поскольку при постоянном попадании влаги на столешницу может произойти деформация формы.

          Итак, столы из ДСП в гостиницу, ресторан или кафе — отличный вариант сочетания цены и качества. За относительно небольшую плату Вы получаете практичные и долговечные столы, которые станут надежным решением для оснащения Вашего заведения.

          Где купить столы из ЛДСП в кафе в Лысьве?

          В качестве материала изготовления мебели и оборудования для HoReCa компания ChiedoCover применяет только безопасное сырье. Автоматизированная проверка контроля качества выпускаемой продукции минимизирует недочеты и другие недостатки. Таким образом, наша продукция отвечает всем необходимым европейским стандартам качества. Мы отлично взаимодействуем с нашими заказчиками, обращаем внимание на отзывы и корректируем наше производство.

          Купить столы из ЛДСП в Лысьве можно на нашем сайте. Благодаря расширенному поиску Вы с легкостью найдете нужный Вам товар.

          Почему столы из лдсп покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Лысьву и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Лысьве ?

            Доставка товара по Лысьве осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Лысьве ?

            Стоимость доставки по Лысьве рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Лысьве осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Лысьве телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Лысьве при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Лысьве с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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