Столы из ЛДСП в Шахтёрске оптом

от 2 890 ₽

Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Шахтёрску и Сахалинской области

Настоящее фото товара Стол книжка Мимоза, произведённого компанией ChiedoCover
6 690 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол книжка Мимоза
Настоящее фото товара Стол книжка Орхидея, произведённого компанией ChiedoCover
10 290 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол книжка Орхидея
Настоящее фото товара Стол книжка Адонис, произведённого компанией ChiedoCover
5 790 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол книжка Адонис
Настоящее фото товара Стол Campi , произведённого компанией ChiedoCover
10 890 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол Campi
Настоящее фото товара Стол Reina , произведённого компанией ChiedoCover
19 390 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Reina
Настоящее фото товара Гримерный столик с зеркалом Биттлз, белый, произведённого компанией ChiedoCover
18 190 ₽
Оптовая цена
4.4
Гримерный столик с зеркалом Биттлз, белый
Настоящее фото товара Стол туалетный Жемчужина , произведённого компанией ChiedoCover
14 090 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол туалетный Жемчужина
Настоящее фото товара Туалетный стол Соренто, произведённого компанией ChiedoCover
7 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Туалетный стол Соренто
Настоящее фото товара Трельяж Ника-люкс, произведённого компанией ChiedoCover
9 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Трельяж Ника-люкс
Настоящее фото товара Туалетный стол Ника-люкс, произведённого компанией ChiedoCover
10 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Туалетный стол Ника-люкс
Настоящее фото товара Туалетный стол Neo, произведённого компанией ChiedoCover
13 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Туалетный стол Neo
Настоящее фото товара Туалетный столик Нуар-6, произведённого компанией ChiedoCover
14 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Туалетный столик Нуар-6
Настоящее фото товара Туалетный стол Oskar, произведённого компанией ChiedoCover
8 190 ₽
Оптовая цена
4.7
Туалетный стол Oskar
Настоящее фото товара Туалетный столик Триверо-1, произведённого компанией ChiedoCover
11 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Туалетный столик Триверо-1
Настоящее фото товара Туалетный стол Амели, произведённого компанией ChiedoCover
11 790 ₽
Оптовая цена
4.9
Туалетный стол Амели
Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х800, ясень, черный, произведённого компанией ChiedoCover
В наличии
2 890 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол Лидер 1, 1200х800, ясень, черный
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Столы из ЛДСП – универсальное и очень практичное вложение для сферы HoReCa

Древесно-стружечная плита – самый востребованный и актуальный материал изготовления мебельной продукции. Попытаемся разобраться и выделить главные достоинства, безусловно, популярного материала и поговорим о недостатках, с которыми может столкнуться потребитель такой продукции.

ДСП (древесно-стружечная плита) — это листовой композиционный материал, который производится по средствам горячего прессования древесных частиц (стружки). В дальнейшем происходит процесс смешения, связующим веществом неминерального происхождения являются специальные добавки.

Где применяются столы из ЛДСП?

Столы из ЛДСП используются в сегменте HoReCa. Это бюджетный вариант, который идеально подходит для кафе и ресторанов. Эти столы невероятно мобильны и очень компактны как в помещении, так и при перевозке к месту назначения. Они относительно легкие, что по достоинству отметит обслуживающий персонал в процессе расстановки и ухода.

Основные достоинства столов ЛДСП?

  • прочность и устойчивость к различным механическим воздействиям (это преимущество актуально для кафе или ресторанов с повседневным использованием)
  • эстетически приятный внешний вид (возможность вариативности в цветовой гамме: наиболее часто используются дуб, осина, ольха, бук)
  • простота в производстве, что сказывается на длительном эксплуатационном сроке (листы ДСП легко режутся на автоматизированных станках или в ручную)
  • бюджетная цена

Необходимо отметить, что не рекомендуется использовать столы из ДСП в летних кафе без использования крыши или навеса, поскольку при постоянном попадании влаги на столешницу может произойти деформация формы.

Итак, столы из ДСП в гостиницу, ресторан или кафе — отличный вариант сочетания цены и качества. За относительно небольшую плату Вы получаете практичные и долговечные столы, которые станут надежным решением для оснащения Вашего заведения.

Где купить столы из ЛДСП в кафе в Шахтёрске?

В качестве материала изготовления мебели и оборудования для HoReCa компания ChiedoCover применяет только безопасное сырье. Автоматизированная проверка контроля качества выпускаемой продукции минимизирует недочеты и другие недостатки. Таким образом, наша продукция отвечает всем необходимым европейским стандартам качества. Мы отлично взаимодействуем с нашими заказчиками, обращаем внимание на отзывы и корректируем наше производство.

Купить столы из ЛДСП в Шахтёрске можно на нашем сайте. Благодаря расширенному поиску Вы с легкостью найдете нужный Вам товар.

Почему столы из лдсп покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Шахтёрск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Шахтёрску ?

    Доставка товара по Шахтёрску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Шахтёрску ?

    Стоимость доставки по Шахтёрску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Шахтёрску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Шахтёрску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Шахтёрске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Шахтёрску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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