+7 922 906 67 77
Корзина
Мебель и текстиль
с доставкой по России и СНГ
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Новинки
Популярное
Кресла
Вид
Стиль
Пуфы
    Полукресла
      Новинки
      Популярное
      Лофт
      Мебель Лофт
      Освещение в стиле лофт
      Новинки
      Популярное
      Ткани
      Вид
      Новинки
      Популярное
      Мебель для хранения
      Стеллажи и этажерки
      Комоды и буфеты
      Прихожие и обувницы
      Шкафы
      Шкафы медицинские
        Новинки
        Популярное
        Посуда
        Сервировка стола
        Столовые приборы
          Новинки
          Популярное
          Освещение
          Тип
          Аксессуары
          Стиль
          Новинки
          Популярное
          Оборудование
          Для кейтеринга
          Для кафе и ресторанов
          Для отелей
          Акустическая мебель
          Для салонов красоты
          Для благоустройства
          Для медучреждений
          Оборудование для детей
          Новинки
          Популярное
          Для интерьера
          Стеновые панели
          Вешалки
          Ширмы и перегородки
          Декор
          Ковровые покрытия
          Новинки
          Популярное
          Для гостиниц
          Мебель
          Для ванных комнат
          Гостиничный текстиль
          Постельное белье
          Электроника
          Хранение и уход
            Новинки
            Популярное
            Подборки товаров
            По цвету
            По стилю
            По событиям
            Другие
            По расположению
            По моделям
            По профессиям
            По стране производителя
            Для улицы
            Товары по акции

            Столы из ЛДСП в Туле оптом

            от 5 490 ₽

            Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Туле и Тульской области

            Настоящее фото товара Стол книжка Орхидея, произведённого компанией ChiedoCover
            5 490 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Стол книжка Орхидея
            Настоящее фото товара Стол книжка Адонис, произведённого компанией ChiedoCover
            5 790 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Стол книжка Адонис
            Настоящее фото товара Стол Campi , произведённого компанией ChiedoCover
            9 900 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Стол Campi
            Настоящее фото товара Гримерный столик с зеркалом Абба, бук, произведённого компанией ChiedoCover
            16 090 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Гримерный столик с зеркалом Абба, бук
            Настоящее фото товара Гримерный столик с зеркалом Биттлз, белый, произведённого компанией ChiedoCover
            18 190 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Гримерный столик с зеркалом Биттлз, белый
            Настоящее фото товара Стол туалетный Жемчужина , произведённого компанией ChiedoCover
            14 090 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Стол туалетный Жемчужина
            Настоящее фото товара Туалетный стол Соренто, произведённого компанией ChiedoCover
            7 490 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Туалетный стол Соренто
            Настоящее фото товара Трельяж Ника-люкс, произведённого компанией ChiedoCover
            9 590 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Трельяж Ника-люкс
            Настоящее фото товара Туалетный стол Ника-люкс, произведённого компанией ChiedoCover
            7 690 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Туалетный стол Ника-люкс
            Настоящее фото товара Туалетный стол Neo, произведённого компанией ChiedoCover
            13 990 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Туалетный стол Neo
            Настоящее фото товара Туалетный столик Нуар-6, произведённого компанией ChiedoCover
            11 990 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Туалетный столик Нуар-6
            Настоящее фото товара Туалетный стол Oskar, произведённого компанией ChiedoCover
            8 190 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Туалетный стол Oskar
            Настоящее фото товара Туалетный столик Триверо-1, произведённого компанией ChiedoCover
            8 990 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Туалетный столик Триверо-1
            Настоящее фото товара Туалетный стол Амели, произведённого компанией ChiedoCover
            11 790 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Туалетный стол Амели
            Настоящее фото товара Стол для макияжа Болеро, произведённого компанией ChiedoCover
            18 690 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Стол для макияжа Болеро
            Настоящее фото товара Туалетный стол Berlin, произведённого компанией ChiedoCover
            12 790 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Туалетный стол Berlin
            Смотреть все

            Столы из ЛДСП – универсальное и очень практичное вложение для сферы HoReCa

            Древесно-стружечная плита – самый востребованный и актуальный материал изготовления мебельной продукции. Попытаемся разобраться и выделить главные достоинства, безусловно, популярного материала и поговорим о недостатках, с которыми может столкнуться потребитель такой продукции.

            ДСП (древесно-стружечная плита) — это листовой композиционный материал, который производится по средствам горячего прессования древесных частиц (стружки). В дальнейшем происходит процесс смешения, связующим веществом неминерального происхождения являются специальные добавки.

            Где применяются столы из ЛДСП?

            Столы из ЛДСП используются в сегменте HoReCa. Это бюджетный вариант, который идеально подходит для кафе и ресторанов. Эти столы невероятно мобильны и очень компактны как в помещении, так и при перевозке к месту назначения. Они относительно легкие, что по достоинству отметит обслуживающий персонал в процессе расстановки и ухода.

            Основные достоинства столов ЛДСП?

            • прочность и устойчивость к различным механическим воздействиям (это преимущество актуально для кафе или ресторанов с повседневным использованием)
            • эстетически приятный внешний вид (возможность вариативности в цветовой гамме: наиболее часто используются дуб, осина, ольха, бук)
            • простота в производстве, что сказывается на длительном эксплуатационном сроке (листы ДСП легко режутся на автоматизированных станках или в ручную)
            • бюджетная цена

            Необходимо отметить, что не рекомендуется использовать столы из ДСП в летних кафе без использования крыши или навеса, поскольку при постоянном попадании влаги на столешницу может произойти деформация формы.

            Итак, столы из ДСП в гостиницу, ресторан или кафе — отличный вариант сочетания цены и качества. За относительно небольшую плату Вы получаете практичные и долговечные столы, которые станут надежным решением для оснащения Вашего заведения.

            Где купить столы из ЛДСП в кафе в Туле?

            В качестве материала изготовления мебели и оборудования для HoReCa компания ChiedoCover применяет только безопасное сырье. Автоматизированная проверка контроля качества выпускаемой продукции минимизирует недочеты и другие недостатки. Таким образом, наша продукция отвечает всем необходимым европейским стандартам качества. Мы отлично взаимодействуем с нашими заказчиками, обращаем внимание на отзывы и корректируем наше производство.

            Купить столы из ЛДСП в Туле можно на нашем сайте. Благодаря расширенному поиску Вы с легкостью найдете нужный Вам товар.

            Почему столы из лдсп покупают в ChiedoCover?

            • Более 3000 моделей

              стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

            • Гарантия

              Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

            • Пробники

              Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

            • Оперативное производство

              Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

            • Индивидуальные заказы

              Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

            • Доставка в Тулу и другие города России и ближнего зарубежья

              Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
              Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

            • Полный пакет документов

              Мы представляем все необходимые документы:
              накладные, счета-фактуры, договоры.

            • Выгодные предложения

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            • Гарантированное качество продукции

              Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

            • Частичная оплата

              Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

            Подробнее о ChiedoCover

            Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

            Видео о компании ChiedoCover - региональная страница loading="lazy">

            Частые вопросы

            • 🚚 Как осуществляется доставка по Туле ?

              Доставка товара по Туле осуществляется транспортными компаниями.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Туле ?

              Стоимость доставки по Туле рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

              Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

              • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
              • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

              Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              Доставка текстиля по Туле осуществляется бесплатно.

            • ❓ Возможен ли самовывоз?

              Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

              • Самовывоз со склада в Москве;
              • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
              • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
              • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
            • 💳 Как происходит оплата?

              Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

              • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
              • Возможна частичная оплата
              • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

              Подробная информация на странице Оплата

            • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

              Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

              Подробная информация на странице Гарантия

            • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

              Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

              Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

            • ✅ Как сделать заказ?
              1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
              2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
              3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Туле телефону +7 922 906 67 77
              4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
              5. Оплата доставки происходит в Туле при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

              Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

              При выборе доставки по Туле с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

            • 🪑 Вы производители или перепродаете?

              Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

            • 💥 Есть ли скидки?

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

            Есть другие вопросы?

            Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
            с политикой конфиденциальности

            Отзывы о продукции ChiedoCover

            Все отзывы

            Нас рекомендуют