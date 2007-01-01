Для среднестатистического российского человека мебель из ротанга — это довольно экзотический товар. В этом материале постараемся ответить на вопросы, касающиеся достоинств и недостатков такой мебели и обозначим сферу применения этой продукции.
Ротанг — это материал, который представляет собой очищенный и высушенный стебель тропических, лазающих лиан семейства пальмовых. Древесина обладает структурой, состоящей из трех слоев, состоящей из сверх прочной коры, а также среднего слоя и твердой сердцевины. Готовую продукцию из ротанга покрывают лаком или воском, а кора в свою очередь идет на приготовление матов и циновок.
К недостатком можно отнести следующие факторы: поскольку столы из ротанга имеют либо стеклянную, либо деревянную столешницу не рекомендуется ставить на них что-то горячее, чтобы не повредить поверхность стола. Необходимо быть аккуратным при уходе за столами из ротанга (использовании химических средств может стереть защитный слой столешницы, тем самым нарушив первоначальный вид стола).
Великолепным решением станут столы из ротанга для различных террас или открытых кафе. Плетеная мебель создаст атмосферу исключительности, мебель из ротанга органично смотрится практически в любом стиле. Необычный дизайн таких изделий располагает к новым стилистическим решениям Вашего бизнеса.
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Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
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Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
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При выборе доставки по Белорецку с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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