Столы из ротанга в Ухте оптом

от 8 490 ₽

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Настоящее фото товара Журнальный стол ВОЯЖ, ротанг, произведённого компанией ChiedoCover
19 290 ₽
Оптовая цена
4.3
Журнальный стол ВОЯЖ, ротанг
Настоящее фото товара Стол ВОЯЖ, 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
27 890 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол ВОЯЖ, 1200x800
Настоящее фото товара Журнальный стол ВОЯЖ, 1100x650, произведённого компанией ChiedoCover
20 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Журнальный стол ВОЯЖ, 1100x650
Настоящее фото товара Стол ВОЯЖ, 800x800, произведённого компанией ChiedoCover
21 390 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол ВОЯЖ, 800x800
Настоящее фото товара Стол ВОЯЖ, 1600x800, произведённого компанией ChiedoCover
30 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол ВОЯЖ, 1600x800
Настоящее фото товара Кофейный стол ЛАУНЖ, произведённого компанией ChiedoCover
8 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Кофейный стол ЛАУНЖ
Настоящее фото товара Журнальный стол ЛАУНЖ, 950x650, произведённого компанией ChiedoCover
16 890 ₽
Оптовая цена
4.9
Журнальный стол ЛАУНЖ, 950x650
Настоящее фото товара Стол ЛАУНЖ, 2000x1000, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
45 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол ЛАУНЖ, 2000x1000
Настоящее фото товара Стол ЛАУНЖ, 1600x800, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
34 490 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол ЛАУНЖ, 1600x800
Настоящее фото товара Журнальный стол CОРРЕНТО, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
18 290 ₽
Оптовая цена
4.4
Журнальный стол CОРРЕНТО
Настоящее фото товара Стол CОРРЕНТО, 800x800, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
17 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол CОРРЕНТО, 800x800
Настоящее фото товара Стол CОРРЕНТО, 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
21 890 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол CОРРЕНТО, 1200x800
Настоящее фото товара Стол ВЕРМОНТ, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
25 190 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол ВЕРМОНТ
Настоящее фото товара Кофейный столик СИЕНА, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
11 390 ₽
Оптовая цена
4.7
Кофейный столик СИЕНА
Настоящее фото товара Cтол МОДЕРН, 1000x1000, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
22 890 ₽
Оптовая цена
4.8
Cтол МОДЕРН, 1000x1000
Настоящее фото товара Cтол ЛАЙТ, 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
34 290 ₽
Оптовая цена
4.8
Cтол ЛАЙТ, 1200x800
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Эксклюзивный дизайн и прочность столов из ротанга — отличная идея для Вашего бизнеса

Для среднестатистического российского человека мебель из ротанга — это довольно экзотический товар. В этом материале постараемся ответить на вопросы, касающиеся достоинств и недостатков такой мебели и обозначим сферу применения этой продукции.

Ротанг — это материал, который представляет собой очищенный и высушенный стебель тропических, лазающих лиан семейства пальмовых. Древесина обладает структурой, состоящей из трех слоев, состоящей из сверх прочной коры, а также среднего слоя и твердой сердцевины. Готовую продукцию из ротанга покрывают лаком или воском, а кора в свою очередь идет на приготовление матов и циновок.

Достоинства и недостатки столов из ротанга в Ухте

  • прочность и долговечность (специфика этого материала такова, что при производстве мебели из ротанга используется минимум стыков, благодаря чему увеличивается цельность каждого элемента, что в конечном итоге сказывается для эксплуатационном сроке)
  • элегантный дизайн
  • удобство в уходе (влажной уборки будет вполне достаточно, чтобы сохранять первоначальный вид мебели из ротанга)
  • экологичность (при завтраке, обеде или ужине столы из ротанга не издают никаких сторонних запахов)

К недостатком можно отнести следующие факторы: поскольку столы из ротанга имеют либо стеклянную, либо деревянную столешницу не рекомендуется ставить на них что-то горячее, чтобы не повредить поверхность стола. Необходимо быть аккуратным при уходе за столами из ротанга (использовании химических средств может стереть защитный слой столешницы, тем самым нарушив первоначальный вид стола).

Великолепным решением станут столы из ротанга для различных террас или открытых кафе. Плетеная мебель создаст атмосферу исключительности, мебель из ротанга органично смотрится практически в любом стиле. Необычный дизайн таких изделий располагает к новым стилистическим решениям Вашего бизнеса.

Где купить столы из ротанга в Республике Коми?

Производственное предприятие ChiedoCover занимается комплексным оснащением ресторанов и гостиниц. Текстиль, мягкая мебель, столы и стулья и много другого качественного и интересного дополнительного оборудования. Если у Вас зреет решение обновить к новому сезону мебель, столы или стулья, а может быть с нуля открыть и обустроить уютом и комфортом кафе или ресторан, тогда наши менеджеры из отдела продаж станут проводником к реализации Ваших идей.

Купить столы из ротанга можно на нашем вебсайте. Оперативный сервис обслуживания и сопровождения наших клиентов — одни из главных целей нашей компании.

Почему столы из ротанга покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Ухту и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Ухте ?

    Доставка товара по Ухте осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ухте ?

    Стоимость доставки по Ухте рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Ухте осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ухте телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Ухте при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Ухте с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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