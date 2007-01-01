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          Товары по акции

          Столы Лофт в Кизляре оптом

          от 2 990 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Кизляру и Дагестану

          Настоящее фото товара Стол МА08, произведённого компанией ChiedoCover
          13 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол МА08
          Настоящее фото товара Стол МА05, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол МА05
          Настоящее фото товара Стол МА83, произведённого компанией ChiedoCover
          13 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол МА83
          Настоящее фото товара Стол МА87, произведённого компанией ChiedoCover
          11 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол МА87
          Настоящее фото товара Столик барный БМА24, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Столик барный БМА24
          Настоящее фото товара Стол Норридж, произведённого компанией ChiedoCover
          17 390 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол Норридж
          Настоящее фото товара Стол Вустер, произведённого компанией ChiedoCover
          15 390 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Вустер
          Настоящее фото товара Стол Лестер, произведённого компанией ChiedoCover
          17 390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Лестер
          Настоящее фото товара Стол Грантем, произведённого компанией ChiedoCover
          11 390 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол Грантем
          Настоящее фото товара Стол Лутон, произведённого компанией ChiedoCover
          14 390 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол Лутон
          Настоящее фото товара Стол Дувр, произведённого компанией ChiedoCover
          10 390 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Дувр
          Настоящее фото товара Стол Маргит, произведённого компанией ChiedoCover
          9 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Маргит
          Настоящее фото товара Стол Энилда, произведённого компанией ChiedoCover
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Энилда
          Настоящее фото товара Стол Шрустбери, произведённого компанией ChiedoCover
          15 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол Шрустбери
          Настоящее фото товара Стол Монмут, произведённого компанией ChiedoCover
          12 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Монмут
          Настоящее фото товара Стол Лофт Нево, произведённого компанией ChiedoCover
          12 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Лофт Нево
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          Столы Лофт оптом

          Из истории лофта известно, что съемщики помещений бывших промышленных предприятий создавали себе жилье из того, что было под рукой. Стены таких «квартир» были без отделки, а мебель сооружали из поддонов, деревянных досок. Жилье отличалось от обычных квартир, но при этом выявляло творческие способности и креатив жильцов. Так появился еще один стиль интерьера, ставший одним из самых популярных на сегодня.

          Интерьер подойдет для помещений с высокими потолками, свободным пространством, где все зоны соединены в одну. Стиль Лофт требует минимализма, простоты и наличие природных материалов. Для создания индустриального стиля необходимо правильно подобрать мебель.

          Отличительные особенности столов в стиле Лофт

          Практичность – столы, как правило, изготавливаются из прочных материалов, а надежное крепление составляющих обеспечивает долговечную службу.

          Удобство – вся мебель в стиле Лофт рассчитана на комфортабельность, поэтому конфигурация стола обеспечивает комфортное положение тела, а материалы приятные тактильные ощущения.

          Наличие природных материалов – натуральность подчеркивается «небрежной», но качественной обработкой, делая интерьер более грубым и оригинальным.

          Формы – данный стиль подразумевает полную свободу – можно выбрать как прямоугольные столы, та и неординарные модели, но с простой геометрией.

          Сочетание несочетаемого – например состаренный материал и новый, дерево и блестящий металл.

          Материалы для столов в стиле Лофт

          • Древесина. Чаще всего для столов используется массив сосны, но для столов в стиле Лофт все больше популярности набирает массив карагача – из него создают оригинальные модели столешниц, уникальные по своим характеристикам и свойствам.
          • Металл. Металлический каркас может служить не просто опорой, но и предметом интерьера, благодаря неординарным формам.
          • Стекло. Стеклянные столешницы гармонично сочетаются с другими материалами, и могут выгодно подчеркнуть каркас из дерева или металла.
          • HPL. Столешницы из HPLприглушенных оттенков могут выгодно вписаться в интерьер.

          Где купить столы Лофт в Кизляре?

          ChiedoCover — это компания-производитель мебели и аксессуаров для сферы HoReCa, а также офисов и дома. Благодаря собственному производству, цены на столы ниже средних.Мы предлагаем:
          • Большой выбор
          • Высокое качество
          • Низкие цены
          • Индивидуальный подход
          • Специальное предложение для клиентов-оптовиков города Кизляр.

          Почему столы лофт покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Кизляр и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Кизляру ?

            Доставка товара по Кизляру осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Кизляру ?

            Стоимость доставки по Кизляру рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Кизляру осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Кизляру телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Кизляре при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Кизляру с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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