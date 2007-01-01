Столы Лофт в Шахтёрске оптом

от 2 690 ₽

Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Шахтёрску и Сахалинской области

Настоящее фото товара Стол Онтарио, произведённого компанией ChiedoCover
26 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол Онтарио
Настоящее фото товара Журнальный столик Шери, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
5
Журнальный столик Шери
Настоящее фото товара Столик Шери, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Столик Шери
Настоящее фото товара Стол геймерский TopChairs Space LED черный, произведённого компанией ChiedoCover-40%
Новинка
19 990 ₽32 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол геймерский TopChairs Space LED черный
Настоящее фото товара Стол Лондон Лофт, произведённого компанией ChiedoCover
12 790 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Лондон Лофт
Настоящее фото товара Стол журнальный №3, произведённого компанией ChiedoCover
4 790 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол журнальный №3
Настоящее фото товара Стол журнальный №1, произведённого компанией ChiedoCover
2 690 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол журнальный №1
Настоящее фото товара Стол Saen №14, произведённого компанией ChiedoCover
13 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол Saen №14
Настоящее фото товара Стол Saen №15, произведённого компанией ChiedoCover
13 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Saen №15
Настоящее фото товара Стол Saen №9, произведённого компанией ChiedoCover
10 150 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол Saen №9
Настоящее фото товара Стол Кофейный №1, произведённого компанией ChiedoCover
4 950 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол Кофейный №1
Настоящее фото товара Стол Лофт А1, произведённого компанией ChiedoCover
13 190 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол Лофт А1
Настоящее фото товара Стол Лофт А2, произведённого компанией ChiedoCover
14 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Лофт А2
Настоящее фото товара Стол Вострикова, произведённого компанией ChiedoCover
15 990 ₽
Оптовая цена
5
Стол Вострикова
Настоящее фото товара Стол Лофт Жур, произведённого компанией ChiedoCover
21 390 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол Лофт Жур
Настоящее фото товара Стол Rio Glazed Glass вулкано, произведённого компанией ChiedoCover
55 890 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Rio Glazed Glass вулкано
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Столы Лофт оптом

Из истории лофта известно, что съемщики помещений бывших промышленных предприятий создавали себе жилье из того, что было под рукой. Стены таких «квартир» были без отделки, а мебель сооружали из поддонов, деревянных досок. Жилье отличалось от обычных квартир, но при этом выявляло творческие способности и креатив жильцов. Так появился еще один стиль интерьера, ставший одним из самых популярных на сегодня.

Интерьер подойдет для помещений с высокими потолками, свободным пространством, где все зоны соединены в одну. Стиль Лофт требует минимализма, простоты и наличие природных материалов. Для создания индустриального стиля необходимо правильно подобрать мебель.

Отличительные особенности столов в стиле Лофт

Практичность – столы, как правило, изготавливаются из прочных материалов, а надежное крепление составляющих обеспечивает долговечную службу.

Удобство – вся мебель в стиле Лофт рассчитана на комфортабельность, поэтому конфигурация стола обеспечивает комфортное положение тела, а материалы приятные тактильные ощущения.

Наличие природных материалов – натуральность подчеркивается «небрежной», но качественной обработкой, делая интерьер более грубым и оригинальным.

Формы – данный стиль подразумевает полную свободу – можно выбрать как прямоугольные столы, та и неординарные модели, но с простой геометрией.

Сочетание несочетаемого – например состаренный материал и новый, дерево и блестящий металл.

Материалы для столов в стиле Лофт

  • Древесина. Чаще всего для столов используется массив сосны, но для столов в стиле Лофт все больше популярности набирает массив карагача – из него создают оригинальные модели столешниц, уникальные по своим характеристикам и свойствам.
  • Металл. Металлический каркас может служить не просто опорой, но и предметом интерьера, благодаря неординарным формам.
  • Стекло. Стеклянные столешницы гармонично сочетаются с другими материалами, и могут выгодно подчеркнуть каркас из дерева или металла.
  • HPL. Столешницы из HPLприглушенных оттенков могут выгодно вписаться в интерьер.

Где купить столы Лофт в Шахтёрске?

ChiedoCover — это компания-производитель мебели и аксессуаров для сферы HoReCa, а также офисов и дома. Благодаря собственному производству, цены на столы ниже средних.Мы предлагаем:
  • Большой выбор
  • Высокое качество
  • Низкие цены
  • Индивидуальный подход
  • Специальное предложение для клиентов-оптовиков города Шахтёрск.

Почему столы лофт покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Шахтёрск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Шахтёрску ?

    Доставка товара по Шахтёрску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Шахтёрску ?

    Стоимость доставки по Шахтёрску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Шахтёрску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Шахтёрску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Шахтёрске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Шахтёрску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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