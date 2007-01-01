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          Товары по акции

          Столы на колесиках в Ишимбае оптом

          от 1 890 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Ишимбаю и Башкортостану

          Настоящее фото товара Стол Лофт 15, произведённого компанией ChiedoCover
          11 590 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Лофт 15
          Настоящее фото товара Стол складной Plansh, на колесиках, произведённого компанией ChiedoCover
          6 070 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол складной Plansh, на колесиках
          Настоящее фото товара Стол Лофт 16, произведённого компанией ChiedoCover
          14 890 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Лофт 16
          Настоящее фото товара Стол Old Round Crosstripe, произведённого компанией ChiedoCover
          27 000 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Old Round Crosstripe
          Настоящее фото товара Стол письменный Industrial на колесиках, произведённого компанией ChiedoCover
          49 800 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол письменный Industrial на колесиках
          Настоящее фото товара Стол для общественного питания, Рум 8, произведённого компанией ChiedoCover
          67 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол для общественного питания, Рум 8
          Настоящее фото товара Сервировочный столик Миком, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          6 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Сервировочный столик Миком
          Настоящее фото товара Передвижной столик из бамбука Зеллер, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          7 090 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Передвижной столик из бамбука Зеллер
          Настоящее фото товара Столик сервировочный складной Тетчер, произведённого компанией ChiedoCover
          7 190 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Столик сервировочный складной Тетчер
          Настоящее фото товара Столик сервировочный Малазия, произведённого компанией ChiedoCover
          7 390 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Столик сервировочный Малазия
          Настоящее фото товара Столик сервировочный складной Корк вишня, произведённого компанией ChiedoCover
          7 590 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Столик сервировочный складной Корк вишня
          Настоящее фото товара Столик сервировочный складной Корк эспрессо, произведённого компанией ChiedoCover
          7 590 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Столик сервировочный складной Корк эспрессо
          Настоящее фото товара Столик сервировочный Дайк, произведённого компанией ChiedoCover
          7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Столик сервировочный Дайк
          Настоящее фото товара Столик сервировочный Дун, произведённого компанией ChiedoCover
          8 290 ₽
          Оптовая цена
          5
          Столик сервировочный Дун
          Настоящее фото товара Столик сервировочный складной Таволино, орех, произведённого компанией ChiedoCover
          8 590 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Столик сервировочный складной Таволино, орех
          Настоящее фото товара Передвижной столик из бамбука Моут, произведённого компанией ChiedoCover
          8 690 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Передвижной столик из бамбука Моут
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          Столы на колесиках оптом в Ишимбае

          Конкуренция среди ресторанного бизнеса очень большая и с каждым днем удержать клиентов становиться труднее. Опытные рестораторы знают, что секрет успеха ресторана кроется в трех пунктах – вкусная еда, качественное обслуживание и приятный интерьер. Чтобы оставаться «на плаву» необходимо постоянно совершенствовать все эти области.

          Столы для кафе играет особо важную роль. Она способна стать не только предметом удобной мебели, но и настоящим украшением для заведения. А для качественного обслуживания гостей необходимо подобрать мебель, которая отличается функциональностью.

          Столики на колесиках удобны в использовании. Такой столик используют как сервировочный. Или же их применяют в качестве журнальных в холле. Также такие столы просто незаменимы на кухне.

          Преимущества столов на колесах:

          • Облегчают работу персонала
          • Обслуживание гостей гораздо быстрее
          • Могут использоваться как декоративный элемент в интерьере

          Выбор размера

          В зависимости от размеров столы на колесиках могут иметь различное назначение. Например, небольшие столики в стиле Лофт станут прекрасной подставкой для различных предметов декора. Стол большого размера может стать полноценным обеденным столом.

          Сервировочные столики незаменимы для переноски посуды и еды, в случае если заведение большое по площади. Тогда столик должен быть с ручками и бортиками, которые предотвращают падение посуды.

          Форма столов

          Формы столиков могут быть разными. Круглые, квадратные или прямоугольные – все зависит от личных предпочтений. Выбор дизайна и формы определяется его назначением и общим дизайном зала.

          Столы на колесиках в Ишимбае

          Интернет-магазин ChiedoCover предлагает купить качественную мебель по доступной цене. На сайте представлен большой выбор моделей столов на колесах. Благодаря качественным материалам и тщательной проверке изделий на каждом этапе производства, мебель компании ChiedoCover ценится за прочность и долговечность.

          Преимущества сотрудничества с компанией ChiedoCover:

          • Одни из самых низких цен на рынке товаров HoReCa за счет собственного производства.
          • Индивидуальный подход к каждому клиенту.
          • Качественное обслуживание и техническая поддержка.
          • Разработана система скидок для оптовых продаж.

          Почему столы на колесиках покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Ишимбай и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Ишимбаю ?

            Доставка товара по Ишимбаю осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ишимбаю ?

            Стоимость доставки по Ишимбаю рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Ишимбаю осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ишимбаю телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Ишимбае при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Ишимбаю с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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