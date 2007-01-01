Конкуренция среди ресторанного бизнеса очень большая и с каждым днем удержать клиентов становиться труднее. Опытные рестораторы знают, что секрет успеха ресторана кроется в трех пунктах – вкусная еда, качественное обслуживание и приятный интерьер. Чтобы оставаться «на плаву» необходимо постоянно совершенствовать все эти области.
Столы для кафе играет особо важную роль. Она способна стать не только предметом удобной мебели, но и настоящим украшением для заведения. А для качественного обслуживания гостей необходимо подобрать мебель, которая отличается функциональностью.
Столики на колесиках удобны в использовании. Такой столик используют как сервировочный. Или же их применяют в качестве журнальных в холле. Также такие столы просто незаменимы на кухне.
Преимущества столов на колесах:
Выбор размера
В зависимости от размеров столы на колесиках могут иметь различное назначение. Например, небольшие столики в стиле Лофт станут прекрасной подставкой для различных предметов декора. Стол большого размера может стать полноценным обеденным столом.
Сервировочные столики незаменимы для переноски посуды и еды, в случае если заведение большое по площади. Тогда столик должен быть с ручками и бортиками, которые предотвращают падение посуды.
Форма столов
Формы столиков могут быть разными. Круглые, квадратные или прямоугольные – все зависит от личных предпочтений. Выбор дизайна и формы определяется его назначением и общим дизайном зала.
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Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Находке осуществляется транспортными компаниями.
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Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Находке осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Находке с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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