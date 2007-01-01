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          Товары по акции

          Столы на металлокаркасе в Брянске оптом

          от 990 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Брянску и Брянской области

          Настоящее фото товара Стол журнальный Dupen, произведённого компанией ChiedoCover
          3 890 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол журнальный Dupen
          Настоящее фото товара Стол журнальный Гэтсби, произведённого компанией ChiedoCover-13%
          26 390 ₽29 999 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол журнальный Гэтсби
          Настоящее фото товара Консольный столик Бруклин 115 x 30 золото, произведённого компанией ChiedoCover-20%
          22 890 ₽28 599 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Консольный столик Бруклин 115 x 30 золото
          Настоящее фото товара Журнальный стол Инсигния 120 x 60 серебро, произведённого компанией ChiedoCover-20%
          20 290 ₽25 299 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Журнальный стол Инсигния 120 x 60 серебро
          Настоящее фото товара Консольный столик Инсигния 115 x 30 серебро, произведённого компанией ChiedoCover-20%
          18 490 ₽23 099 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Консольный столик Инсигния 115 x 30 серебро
          Настоящее фото товара Консольный столик Инсигния 120 x 40 серебро, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          21 990 ₽27 499 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Консольный столик Инсигния 120 x 40 серебро
          Настоящее фото товара Консольный столик Инсигния 115 x 30 золото, произведённого компанией ChiedoCover-20%
          22 890 ₽28 599 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Консольный столик Инсигния 115 x 30 золото
          Настоящее фото товара Журнальный столик Бостон 50 x 32 серебро, произведённого компанией ChiedoCover-20%
          10 590 ₽13 199 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Журнальный столик Бостон 50 x 32 серебро
          Настоящее фото товара Журнальный столик Гэтсби 55 x 55 серебро, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          21 990 ₽27 499 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Журнальный столик Гэтсби 55 x 55 серебро
          Настоящее фото товара Журнальный столик Гэтсби 55 x 55 золото, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          26 390 ₽32 999 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Журнальный столик Гэтсби 55 x 55 золото
          Настоящее фото товара Консольный столик Арт Деко 115 x 30 темный, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          26 390 ₽32 999 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Консольный столик Арт Деко 115 x 30 темный
          Настоящее фото товара Журнальный стол Инсигния 55 x 55 серебро, произведённого компанией ChiedoCover-20%
          14 990 ₽18 699 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Журнальный стол Инсигния 55 x 55 серебро
          Настоящее фото товара Журнальный стол Инсигния 55 x 55 золото, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          17 590 ₽21 999 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Журнальный стол Инсигния 55 x 55 золото
          Настоящее фото товара Журнальный стол Инсигния 55 x 55 темный, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          17 590 ₽21 999 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Журнальный стол Инсигния 55 x 55 темный
          Настоящее фото товара Стол Аргей ЛДСП, произведённого компанией ChiedoCover-19%
          4 490 ₽5 490 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Аргей ЛДСП
          Настоящее фото товара Столик Динго ЛДСП, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Столик Динго ЛДСП
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          Столы на металлокаркасе — уверенная опора Вашего бизнеса

          Широкий ассортимент продукции в сегменте HoReCa в Брянске – отличная возможность выбора для формирования уникальной атмосферы Вашего заведения. Главная задача, которую реализуют все рестораторы и владельцы гостиниц — приобрести качественную, надежную мебель, которая на протяжении длительного времени будет не только выполнять свою основную функцию, но сохранит приятный внешний вид.

          Столы на металлокаркасе великолепно смотрятся в классическом стиле кафе или ресторана, а также в стиле Лофт или хай-тек. Такие столы не только привлекательны с эстетической стороны, они быстро и удобно складываются и также в течение нескольких минут раскладываются. Очень компактны при перевозке и транспортировке. Такие модели можно использовать в сегменте кейтеринга. Банкетный выезд, свадьба или корпоратив компаний — такие столы органично будут смотреться практически в любом стилевом оформлении. Они не требуют внимательного ухода и не зависят от перепадов температурного режима. Каждый стол на металлокаркасе оборудован регуляторами ножек по высоте. Это успешно реализуется по желанию клиентов.

          Характеристики столов на металлокаркасе

          Хорошим решением станет материал исполнения таких столов — это сталь. Этот материал не поддается коррозии и прекрасно смотрится в интерьере многих стилей. Помимо того, важной характеристикой столов на металлокаркасе является прочность. Предсказать исход банкетных мероприятий, корпоративов и юбилеев иногда невозможно. Такие столы устойчивы к механическому воздействию со стороны гостей и посетителей. В тоже время, учитывая повышенные требования пожаробезопасности, которые предъявляют к местам общественного питания, необходимо отметить, что основание в виде стали не распространит огонь.

          Где купить столы на металлокаркасе в кафе или гостиницу в Брянске?

          Сегмент HoReCa – это уникальные атмосферы, необычные интерьеры и сочетание совершенно порой не сочетаемых элементов, которые преобразуются с помощью мебели и текстиля. ChiedoCover – это стремящиеся только вперед предприятие по оснащению сферы HoReCa. Мы постоянно расширяем производственную линейку продукции, увеличивая производственную мощность нашего новейшего оборудования.

          Купить столы на металлокаркасе в кафе в Брянской области можно на нашем сайте. Удобный, практичный и динамичный интерфейс веб-сайта увеличит возможность ваших идей. Новинки товаров, акции и скидки — приятные неожиданности для каждого нашего клиента. Наши менеджеры рассчитают стоимость и осуществят доставку Вашей продукции в самые минимальные сроки.

          Почему столы на металлокаркасе покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Брянск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Брянску ?

            Доставка товара по Брянску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Брянску ?

            Стоимость доставки по Брянску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Брянску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Брянску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Брянске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Брянску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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