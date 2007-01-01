Столы на металлокаркасе в Ухте оптом

от 7 190 ₽

Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Ухте и Республике Коми

Настоящее фото товара Cтол Tulip style, черный, D700, произведённого компанией ChiedoCover
7 190 ₽
Оптовая цена
4.1
Cтол Tulip style, черный, D700
Настоящее фото товара Cтол Tulip style, черный, D800, произведённого компанией ChiedoCover
9 690 ₽
Оптовая цена
4.5
Cтол Tulip style, черный, D800
Настоящее фото товара Cтол Tulip style, черный, D1000, произведённого компанией ChiedoCover
11 290 ₽
Оптовая цена
5
Cтол Tulip style, черный, D1000
Настоящее фото товара Cтол Tulip style, черный, D1100, произведённого компанией ChiedoCover
12 190 ₽
Оптовая цена
5
Cтол Tulip style, черный, D1100
Настоящее фото товара Cтол Tulip style, черный, D1200, произведённого компанией ChiedoCover
13 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Cтол Tulip style, черный, D1200
Настоящее фото товара Стол офисный Лофт, произведённого компанией ChiedoCover
35 000 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол офисный Лофт
Настоящее фото товара Столик со стеклянной столешницей FLOWERS, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
25 290 ₽
Оптовая цена
4.8
Столик со стеклянной столешницей FLOWERS
Настоящее фото товара Столик сервировочный на колесиках CLOVER, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
55 090 ₽
Оптовая цена
4.4
Столик сервировочный на колесиках CLOVER
Настоящее фото товара Стол приставной PUMPKIN, черный , произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
69 390 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол приставной PUMPKIN, черный
Настоящее фото товара Стол приставной ICE, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
20 390 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол приставной ICE, золотой
Настоящее фото товара Стол приставной LAGOON, синий, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
35 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол приставной LAGOON, синий
Настоящее фото товара Стол приставной GALA, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
219 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол приставной GALA
Настоящее фото товара Cтолики приставные LAGOON, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
88 690 ₽
Оптовая цена
4.3
Cтолики приставные LAGOON
Настоящее фото товара Cтолики приставные MYSTIC, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
96 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Cтолики приставные MYSTIC
Настоящее фото товара Журнальный столик, искусственный мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
12 090 ₽
Оптовая цена
4.6
Журнальный столик, искусственный мрамор
Настоящее фото товара Журнальный столик из стали и мрамора, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
52 090 ₽
Оптовая цена
4.6
Журнальный столик из стали и мрамора
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Столы на металлокаркасе — уверенная опора Вашего бизнеса

Широкий ассортимент продукции в сегменте HoReCa в Ухте – отличная возможность выбора для формирования уникальной атмосферы Вашего заведения. Главная задача, которую реализуют все рестораторы и владельцы гостиниц — приобрести качественную, надежную мебель, которая на протяжении длительного времени будет не только выполнять свою основную функцию, но сохранит приятный внешний вид.

Столы на металлокаркасе великолепно смотрятся в классическом стиле кафе или ресторана, а также в стиле Лофт или хай-тек. Такие столы не только привлекательны с эстетической стороны, они быстро и удобно складываются и также в течение нескольких минут раскладываются. Очень компактны при перевозке и транспортировке. Такие модели можно использовать в сегменте кейтеринга. Банкетный выезд, свадьба или корпоратив компаний — такие столы органично будут смотреться практически в любом стилевом оформлении. Они не требуют внимательного ухода и не зависят от перепадов температурного режима. Каждый стол на металлокаркасе оборудован регуляторами ножек по высоте. Это успешно реализуется по желанию клиентов.

Характеристики столов на металлокаркасе

Хорошим решением станет материал исполнения таких столов — это сталь. Этот материал не поддается коррозии и прекрасно смотрится в интерьере многих стилей. Помимо того, важной характеристикой столов на металлокаркасе является прочность. Предсказать исход банкетных мероприятий, корпоративов и юбилеев иногда невозможно. Такие столы устойчивы к механическому воздействию со стороны гостей и посетителей. В тоже время, учитывая повышенные требования пожаробезопасности, которые предъявляют к местам общественного питания, необходимо отметить, что основание в виде стали не распространит огонь.

Где купить столы на металлокаркасе в кафе или гостиницу в Ухте?

Сегмент HoReCa – это уникальные атмосферы, необычные интерьеры и сочетание совершенно порой не сочетаемых элементов, которые преобразуются с помощью мебели и текстиля. ChiedoCover – это стремящиеся только вперед предприятие по оснащению сферы HoReCa. Мы постоянно расширяем производственную линейку продукции, увеличивая производственную мощность нашего новейшего оборудования.

Купить столы на металлокаркасе в кафе в Республике Коми можно на нашем сайте. Удобный, практичный и динамичный интерфейс веб-сайта увеличит возможность ваших идей. Новинки товаров, акции и скидки — приятные неожиданности для каждого нашего клиента. Наши менеджеры рассчитают стоимость и осуществят доставку Вашей продукции в самые минимальные сроки.

Почему столы на металлокаркасе покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Ухту и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Ухте ?

    Доставка товара по Ухте осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ухте ?

    Стоимость доставки по Ухте рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Ухте осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ухте телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Ухте при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Ухте с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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