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Широкий ассортимент продукции в сегменте HoReCa в Великих Луках – отличная возможность выбора для формирования уникальной атмосферы Вашего заведения. Главная задача, которую реализуют все рестораторы и владельцы гостиниц — приобрести качественную, надежную мебель, которая на протяжении длительного времени будет не только выполнять свою основную функцию, но сохранит приятный внешний вид.
Столы на металлокаркасе великолепно смотрятся в классическом стиле кафе или ресторана, а также в стиле Лофт или хай-тек. Такие столы не только привлекательны с эстетической стороны, они быстро и удобно складываются и также в течение нескольких минут раскладываются. Очень компактны при перевозке и транспортировке. Такие модели можно использовать в сегменте кейтеринга. Банкетный выезд, свадьба или корпоратив компаний — такие столы органично будут смотреться практически в любом стилевом оформлении. Они не требуют внимательного ухода и не зависят от перепадов температурного режима. Каждый стол на металлокаркасе оборудован регуляторами ножек по высоте. Это успешно реализуется по желанию клиентов.
Характеристики столов на металлокаркасе
Хорошим решением станет материал исполнения таких столов — это сталь. Этот материал не поддается коррозии и прекрасно смотрится в интерьере многих стилей. Помимо того, важной характеристикой столов на металлокаркасе является прочность. Предсказать исход банкетных мероприятий, корпоративов и юбилеев иногда невозможно. Такие столы устойчивы к механическому воздействию со стороны гостей и посетителей. В тоже время, учитывая повышенные требования пожаробезопасности, которые предъявляют к местам общественного питания, необходимо отметить, что основание в виде стали не распространит огонь.
Сегмент HoReCa – это уникальные атмосферы, необычные интерьеры и сочетание совершенно порой не сочетаемых элементов, которые преобразуются с помощью мебели и текстиля. ChiedoCover – это стремящиеся только вперед предприятие по оснащению сферы HoReCa. Мы постоянно расширяем производственную линейку продукции, увеличивая производственную мощность нашего новейшего оборудования.
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Текстиль доставляем бесплатно, мебель —
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Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.
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Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Великим Лукам осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Великим Лукам рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Великим Лукам осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Великим Лукам с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня