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          Товары по акции

          Столы на свадьбу в Владивостоке оптом

          от 1 790 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Владивостоку и Приморскому краю

          Настоящее фото товара Стол Лидер 4, произведённого компанией ChiedoCover
          1 790 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Лидер 4
          Настоящее фото товара Стол Лидер 5, произведённого компанией ChiedoCover
          3 290 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Лидер 5
          Настоящее фото товара Стол Лидер 9, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 790 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Лидер 9
          Настоящее фото товара Стол Лидер 11, произведённого компанией ChiedoCover
          2 690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Лидер 11
          Настоящее фото товара Стол Лидер 7, произведённого компанией ChiedoCover
          3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Лидер 7
          Настоящее фото товара Стол Лидер 11, сегмент, произведённого компанией ChiedoCover
          4 730 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Лидер 11, сегмент
          Настоящее фото товара Стол Лидер 11,четверть круга, произведённого компанией ChiedoCover
          2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Лидер 11,четверть круга
          Настоящее фото товара Стол Лидер 21, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 590 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Лидер 21
          Настоящее фото товара Стол Лидер 23 прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 090 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Лидер 23 прямоугольный
          Настоящее фото товара Стол Лидер 23 круглый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 190 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Лидер 23 круглый
          Настоящее фото товара Стол Лидер 9, белый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Лидер 9, белый
          Настоящее фото товара Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 20, произведённого компанией ChiedoCover
          3 980 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 20
          Настоящее фото товара Стол Лидер 9, D80см, серый, белый, произведённого компанией ChiedoCover-10%
          В наличии
          1 990 ₽2 190 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Лидер 9, D80см, серый, белый
          Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, темный бук, черный, произведённого компанией ChiedoCover-8%
          3 590 ₽3 890 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, темный бук, черный
          Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, белый, произведённого компанией ChiedoCover-8%
          3 590 ₽3 890 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, белый
          Настоящее фото товара Стол Алекс 7, произведённого компанией ChiedoCover
          26 390 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Алекс 7
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          Хороший выбор столов на свадьбу — гарантия успешного торжества

          Проведение и организация свадьбы в Владивостоке состоит из нескольких этапов, одним из самых ответственных является меблировка помещения, где планируется торжество. От того, насколько изящно и красиво будут выбраны столы зависит общее впечатление от интерьера, а также удобство и комфортабельность приглашенных гостей. Хорошие столы на свадьбу имеют ряд отличительных признаков. Какие материалы изготовления обладают более длительным сроком эксплуатации? Сегодня постараемся разобраться и выделить основные критерии правильного выбора подобной мебели.

          Деревянные столы на свадьбу — идеальный вариант

          В настоящее время отличным решением станут деревянные столы на свадьбу. Данные изделия выделяются на фоне своих аналогов, за счет неповторимого дизайна и презентабельного внешнего вида. Они, безусловно, будут украшением любой свадьбы, а также справятся со своими основными функциями и станут хорошими экспонатами для удачного кадра.

          Рассмотрим технические характеристики деревянных столов на свадьбу: прочный каркас позволяет выдерживать большие нагрузки. Любые торжественные мероприятия сопровождаются весельем, конкурсами и танцами. На некоторых конкурсах столы выступают в качестве реквизита. В таком случае можно абсолютно не волноваться, данные изделия легко справятся с самыми серьезными нагрузками. Каталог продукции представлен различными моделями из массива дерева, таким образом можно достаточно легко выбрать именно такие столы, которыми будут самыми неотразимыми на любых свадьбах.

          Столы на свадьбу на металлокаркасе

          Большим спросом пользуются столы на свадьбу на металлокаркасе. Это предельно доступные модели, которые имеют достаточно низкую стоимость, практичны, а также имеют большой срок службы и очень вместительны. Они характеризуются небольшим весом, легко складываются и раскладываются, таким образом их достаточно легко перевозить из одного место в другое, и также быстро расставить и подготовить к сервировке. Столешница таких изделий выполнена из ЛДСП, каркас производится из высокопрочной и надежной стали. Это наиболее оптимальное сочетание как цены и качества, так и внешней эстетики и функциональности. Данные изделия просто незаменимы на любых свадьбах, банкетах, корпоративах и других торжествах.

          Круглые столы на свадьбу

          Интересным решением станут круглые столы на свадьбу, такая форма изделия позволяет сделать модель более вместительной, отсутствие острых углов позволяет сократить риск различных зацепов и царапин, таким образом, Ваши приглашенные гости будут чувствовать себя комфортно и наслаждаться отдыхом.

          Итак, хорошие столы на свадьбу должны быть качественными, а также надежными и долговечными. Кроме того, современный, стильный дизайн подчеркнет хороший вкус организаторов торжественного мероприятия и создаст общую атмосферу праздника.

          Где купить столы на свадьбу в Владивостоке?

          Наша компания изготавливает отличную и качественную банкетную мебель, которая прекрасно подходит для любых торжеств, корпоративов и других мероприятий. Вашему вниманию цены от производителя, наличие скидок и акций, широкий ассортимент продукции делает возможным подобрать такую модель, которую Вы на протяжении длительного времени не могли найти.

          Купить столы на свадьбу в Владивостоке очень просто, для этого следует пройти по ссылке на наш сайт, выбрать подходящую модель и связаться с нашими менеджерами. Всегда к услугам функция «обратный звонок», которая позволяет экономить время. Наши профессиональные менеджеры с удовольствием ответят на все Ваши вопросы и смогут дать исчерпывающую информацию относительно всей нашей продукции.

          Почему столы на свадьбу покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Владивосток и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Владивостоку ?

            Доставка товара по Владивостоку осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Владивостоку ?

            Стоимость доставки по Владивостоку рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Владивостоку осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Владивостоку телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Владивостоке при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Владивостоку с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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