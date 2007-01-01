Формирование интерьера или его преображение очень важный этап для любого заведения общественного питания. От правильных шагов зависит общее впечатление у посетителей и клиентов Вашего бара или кафе в Люберцах. Столы с принтом на столешнице считаются основой любого интерьера, в нашей статье мы постараемся найти практичные рекомендации относительно качественных и долговечных материалов изготовления. Итак, на мебельном рынке в России представлены несколько вариантов меблировки подобных помещений. В зависимости от Вашего бюджета можно подобрать идеальное решение.
Вероятно самым распространенным и широко применяемым вариантом мебельного оснащения являются столы с принтом на столешнице на металлокаркасе. У данных изделий есть несколько важных преимуществ. Во-первых, прочный, стальной каркас, это обеспечивает высокие показатели устойчивости, поэтому такие модели отлично подходят для повседневного использования. Во-вторых, эксклюзивный и неподражаемый внешний вид — способствует новому имиджу Вашего заведения, если Вы ищите способ для привлечения внимания посетителей, то это именно то, что нужно. На сегодняшний день рисунок, а также дизайн и идеи принта могут быть любыми, все зависит от фантазии ресторатора и выбранного основного стилистического направления.
Еще одним практичным и с успехом применяемым вариантом мебельного оснащения являются пластиковые столы с принтом на столешнице. Наши проверенные поставщики поставляют только экологически чистые и безопасные материалы, поэтому можно быть абсолютно уверенным в высоком качестве данных изделий. Цвет моделей, как и цвет принта таких столов может быть любым. Помимо того, хорошим достоинством является практичность, а также удобный и простой уход. Если соблюдать все правила по эксплуатации, то данные изделия на протяжении длительного времени будут как новые, а также сохранят все свои положительные характеристики.
Таким образом, предложенные материалы для изготовления столов с принтом на столешнице станут хорошей опорой для Вашего бизнеса, успешно справятся со всеми поставленными функциональными задачами, а также изменят интерьер Вашего заведения в лучшую сторону и будут на протяжении длительного времени радовать Вас и Ваших посетителей своей комфортабельностью и удобством.
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Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Люберцам осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Люберцам с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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