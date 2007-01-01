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          Столы с принтом на столешнице в Перми оптом

          от 26 400 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Перми и Пермскому краю

          Настоящее фото товара Стол с принтом 24/7, произведённого компанией ChiedoCover
          26 400 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол с принтом 24/7
          Настоящее фото товара Стол с принтом Кофе, произведённого компанией ChiedoCover
          26 400 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол с принтом Кофе
          Настоящее фото товара Стол с принтом Пиво, произведённого компанией ChiedoCover
          26 400 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол с принтом Пиво
          Настоящее фото товара Стол с принтом Beer, произведённого компанией ChiedoCover
          26 400 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол с принтом Beer
          Настоящее фото товара Стол с принтом Шахматы, произведённого компанией ChiedoCover
          26 400 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол с принтом Шахматы
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          Столы с принтом на столешнице — неотразимое преображение Вашего интерьера

          Формирование интерьера или его преображение очень важный этап для любого заведения общественного питания. От правильных шагов зависит общее впечатление у посетителей и клиентов Вашего бара или кафе в Перми. Столы с принтом на столешнице считаются основой любого интерьера, в нашей статье мы постараемся найти практичные рекомендации относительно качественных и долговечных материалов изготовления. Итак, на мебельном рынке в России представлены несколько вариантов меблировки подобных помещений. В зависимости от Вашего бюджета можно подобрать идеальное решение.

          Столы с принтом на столешнице на металлокаркасе

          Вероятно самым распространенным и широко применяемым вариантом мебельного оснащения являются столы с принтом на столешнице на металлокаркасе. У данных изделий есть несколько важных преимуществ. Во-первых, прочный, стальной каркас, это обеспечивает высокие показатели устойчивости, поэтому такие модели отлично подходят для повседневного использования. Во-вторых, эксклюзивный и неподражаемый внешний вид — способствует новому имиджу Вашего заведения, если Вы ищите способ для привлечения внимания посетителей, то это именно то, что нужно. На сегодняшний день рисунок, а также дизайн и идеи принта могут быть любыми, все зависит от фантазии ресторатора и выбранного основного стилистического направления.

          Пластиковые столы с принтом на столешнице

          Еще одним практичным и с успехом применяемым вариантом мебельного оснащения являются пластиковые столы с принтом на столешнице. Наши проверенные поставщики поставляют только экологически чистые и безопасные материалы, поэтому можно быть абсолютно уверенным в высоком качестве данных изделий. Цвет моделей, как и цвет принта таких столов может быть любым. Помимо того, хорошим достоинством является практичность, а также удобный и простой уход. Если соблюдать все правила по эксплуатации, то данные изделия на протяжении длительного времени будут как новые, а также сохранят все свои положительные характеристики.

          Таким образом, предложенные материалы для изготовления столов с принтом на столешнице станут хорошей опорой для Вашего бизнеса, успешно справятся со всеми поставленными функциональными задачами, а также изменят интерьер Вашего заведения в лучшую сторону и будут на протяжении длительного времени радовать Вас и Ваших посетителей своей комфортабельностью и удобством.

          Где купить столы с принтом на столешнице в Перми?

          ChiedoCover — образец современной, динамично-развивающейся компании. Мы сформировали положительную атмосферу в коллективе как на производстве, так и в офисе. Мы стремимся к постоянному росту и развитию, поэтому для нас очень важна обратная связь. Если для Вас затруднителен выбор нашей мебели, то приходите в наш шоурум в Кирове или посетите наш удобный и насыщенный официальный сайт. Здесь широко представлен весь модельный ряд нашего производства, Вы обязательно сможете найти именно то, что, возможно, долго искали.

          Купить столы с принтом на столешнице в Перми также можно на нашем веб — сайте. Нашими ключевыми преимуществами являются: высокое качество, прекрасные показатели эстетики и эргономики, а также европейский дизайн и большой срок службы. Наша компания — хороший партнер Вашего малого бизнеса.

          Почему столы с принтом на столешнице покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Пермь и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Перми ?

            Доставка товара по Перми осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Перми ?

            Стоимость доставки по Перми рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Перми осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Перми телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Перми при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Перми с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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