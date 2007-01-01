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Кафе, а также рестораны и гостиницы в Новокуйбышевске отличаются различными дизайнами интерьера. В стремлении привлечь внимание посетителей и гостей необходимо учитывать множество нюансов. Правильный выбор столов и стульев — важный вопрос, от этого зависит удобство, а также комфортабельность и общее впечатление от заведения. На сегодняшний день столы Tolix пользуются большим спросом и востребованностью. Это интересное решение для меблировки кафе, бистро, а также других мест общественного питания. Данные модели имеют большую историю, очень известны и считаются универсальными. Рассмотрим более подробно технические особенности данных столов, их преимущества и достоинства.
Ксавьер Пошар в 1927 году стал основателем компании по изготовлению мебели из стали в Бургундии. В 1934 году данные изделия стали более доступны и стали распространяться по всему миру. За счет их уникальных технических характеристик стулья и столы Tolix в то время считались одними из самых популярных и востребованных, большой спрос способствовал тому, что такие модели стали более доступными по цене и их могли позволить себе не только богатые и обеспеченные люди.
Мебельное оснащение кафе, а также бистро и других мест общественного питания нуждаются в качественной, а также надежной и практичной мебели. Столы Tolix для кафе как раз именно то, что нужно. Это универсальные модели, которые идеально подходят практически под любой дизайн интерьера. Они гармонично смотрятся в классическом, а также в самых популярных стилистических направлениях. Если рассмотреть данные модели поближе, то бросается в глаза модный, а также современный и европейский стиль. Они могут прекрасно гармонировать с другими элементами интерьера и декором в помещении. Ножки стола выполнены из прочной и высоконадежной стали. Это натуральный материал, характеризующийся экологичностью, поэтому он не источает неприятных запахов и абсолютно гипоаллергенен. Таким образом, они безопасны и рекомендованы для использования на каждый день.
На сегодняшний день столы Tolix одна из самых узнаваемых моделей, они часто встречаются в различных заведениях общественного питания. Большой ассортимент выбора цвета позволяет идеально подобрать модель, учитывая основной интерьер в помещении.
Столы Tolix- не капризная мебель, принимая во внимание специфику мест общественного питания, периодически могут появляться на поверхности различные остатки пищи или напитки, данный материал не впитывает влагу и запахи, таким образом, они очень быстро и легко приводятся в порядок. Как правило, для это потребуется влажная салфетка из микрофибры. Неприхотливый уход — одно из преимуществ данных моделей.
Мебельное оснащение кухни — ответственное решение, необходимо отдавать предпочтение более практичным материалам и моделям, которые на протяжении всего эксплуатационного срока не изменят свой внешний вид и сохранят все свои положительные качества. Итак, столы Tolix великолепно подходят для кухни, за счет своей компактности они могут удачно вписываться как в квартиру студию, так и более большие помещения. Эти модели достаточно быстро собираются и разбираются, а также имеют небольшой вес, поэтому не составит никакого труда переставить их с места на место.
Хорошим их преимуществом является практичность, при регулярном использовании и каждодневной уборке столы Tolix не предоставят никакого дискомфорта, они абсолютно безопасны и подходят для всей семьи. Такие модели очень устойчивы и износостойки — они достойно справляются с различными физическими и механическими воздействиями, а также спокойно переносят большие нагрузки.
Помимо того, роскошный внешний вид способствует хорошему сочетанию в различных стилевых направлениях. Такие столы прекрасная возможность обновить мебель на кухне. Они невероятно преображают интерьер помещения, относительно невысокая стоимость отлично сказывается на доступности.
Столы Tolix для дома — идеальное решение, стальной корпус обрабатывается полимерным материалом и окрашивается порошковой краской. Они предельно комфортабельны, каждый покупатель может индивидуально определить размеры столы, учитывая телосложение и рост человека. Такие модели практически нереально сломать, повышенная прочность и надежность обуславливает выбор в пользу именно этих моделей.
Таким образом, столы Tolix – прекрасный вариант как для кафе, ресторанов, а также дома и кухни. Отличные технические характеристики в сочетании с практичностью и превосходными эксплуатационными свойствами гарантируют большой спрос и хорошую востребованность на мебельном рынке в России и в мире.
Сегодня множество мебельных компаний предлагают столы и стулья кафе, ресторанов и дома. Компания ChiedoCover – гарант надежности, высокого качества и долговечности. На протяжении более 13 лет компания изготавливает мебель, которая применяется во многих сферах деятельности. Наши дизайнеры внимательно отслеживают самые актуальные новости и новинки мебели, таким образом, компания изготавливает самую современную и привлекательную мебель. Собственное производство находится в Кировской области, доставка продукции производится по всей России и странам СНГ.
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Доставка товара по Новокуйбышевску осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Новокуйбышевску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
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Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Новокуйбышевску осуществляется бесплатно.
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Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Новокуйбышевску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня