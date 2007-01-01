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            Столы Tolix в Нур-Султане оптом

            от 9 999 ₽

            Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Нур-Султану и Казахстану

            Настоящее фото товара Стол Tolix Черный глянцевый 80х80см, произведённого компанией ChiedoCover
            9 999 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Стол Tolix Черный глянцевый 80х80см
            Настоящее фото товара Стол Tolix Серебристый матовый 80x80см, произведённого компанией ChiedoCover
            9 999 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Стол Tolix Серебристый матовый 80x80см
            Настоящее фото товара Стол Tolix Wood Белый матовый 80x80см, произведённого компанией ChiedoCover
            11 999 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Стол Tolix Wood Белый матовый 80x80см
            Настоящее фото товара Стол Tolix Wood Серебристый матовый 80x80см, произведённого компанией ChiedoCover
            11 999 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Стол Tolix Wood Серебристый матовый 80x80см
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            Столы Tolix – идеальное решение для меблировки кафе

            Кафе, а также рестораны и гостиницы в Нур-Султане отличаются различными дизайнами интерьера. В стремлении привлечь внимание посетителей и гостей необходимо учитывать множество нюансов. Правильный выбор столов и стульев — важный вопрос, от этого зависит удобство, а также комфортабельность и общее впечатление от заведения. На сегодняшний день столы Tolix пользуются большим спросом и востребованностью. Это интересное решение для меблировки кафе, бистро, а также других мест общественного питания. Данные модели имеют большую историю, очень известны и считаются универсальными. Рассмотрим более подробно технические особенности данных столов, их преимущества и достоинства.

            История столов Tolix

            Ксавьер Пошар в 1927 году стал основателем компании по изготовлению мебели из стали в Бургундии. В 1934 году данные изделия стали более доступны и стали распространяться по всему миру. За счет их уникальных технических характеристик стулья и столы Tolix в то время считались одними из самых популярных и востребованных, большой спрос способствовал тому, что такие модели стали более доступными по цене и их могли позволить себе не только богатые и обеспеченные люди.

            Столы Tolix для кафе

            Мебельное оснащение кафе, а также бистро и других мест общественного питания нуждаются в качественной, а также надежной и практичной мебели. Столы Tolix для кафе как раз именно то, что нужно. Это универсальные модели, которые идеально подходят практически под любой дизайн интерьера. Они гармонично смотрятся в классическом, а также в самых популярных стилистических направлениях. Если рассмотреть данные модели поближе, то бросается в глаза модный, а также современный и европейский стиль. Они могут прекрасно гармонировать с другими элементами интерьера и декором в помещении. Ножки стола выполнены из прочной и высоконадежной стали. Это натуральный материал, характеризующийся экологичностью, поэтому он не источает неприятных запахов и абсолютно гипоаллергенен. Таким образом, они безопасны и рекомендованы для использования на каждый день.

            На сегодняшний день столы Tolix одна из самых узнаваемых моделей, они часто встречаются в различных заведениях общественного питания. Большой ассортимент выбора цвета позволяет идеально подобрать модель, учитывая основной интерьер в помещении.

            Столы Tolix- не капризная мебель, принимая во внимание специфику мест общественного питания, периодически могут появляться на поверхности различные остатки пищи или напитки, данный материал не впитывает влагу и запахи, таким образом, они очень быстро и легко приводятся в порядок. Как правило, для это потребуется влажная салфетка из микрофибры. Неприхотливый уход — одно из преимуществ данных моделей.

            Столы Tolix для кухни

            Мебельное оснащение кухни — ответственное решение, необходимо отдавать предпочтение более практичным материалам и моделям, которые на протяжении всего эксплуатационного срока не изменят свой внешний вид и сохранят все свои положительные качества. Итак, столы Tolix великолепно подходят для кухни, за счет своей компактности они могут удачно вписываться как в квартиру студию, так и более большие помещения. Эти модели достаточно быстро собираются и разбираются, а также имеют небольшой вес, поэтому не составит никакого труда переставить их с места на место.

            Хорошим их преимуществом является практичность, при регулярном использовании и каждодневной уборке столы Tolix не предоставят никакого дискомфорта, они абсолютно безопасны и подходят для всей семьи. Такие модели очень устойчивы и износостойки — они достойно справляются с различными физическими и механическими воздействиями, а также спокойно переносят большие нагрузки.

            Помимо того, роскошный внешний вид способствует хорошему сочетанию в различных стилевых направлениях. Такие столы прекрасная возможность обновить мебель на кухне. Они невероятно преображают интерьер помещения, относительно невысокая стоимость отлично сказывается на доступности.

            Столы Tolix для дома

            Столы Tolix для дома — идеальное решение, стальной корпус обрабатывается полимерным материалом и окрашивается порошковой краской. Они предельно комфортабельны, каждый покупатель может индивидуально определить размеры столы, учитывая телосложение и рост человека. Такие модели практически нереально сломать, повышенная прочность и надежность обуславливает выбор в пользу именно этих моделей.

            Таким образом, столы Tolix – прекрасный вариант как для кафе, ресторанов, а также дома и кухни. Отличные технические характеристики в сочетании с практичностью и превосходными эксплуатационными свойствами гарантируют большой спрос и хорошую востребованность на мебельном рынке в России и в мире.

            Где купить столы Tolix в Нур-Султане и Казахстане?

            Сегодня множество мебельных компаний предлагают столы и стулья кафе, ресторанов и дома. Компания ChiedoCover – гарант надежности, высокого качества и долговечности. На протяжении более 13 лет компания изготавливает мебель, которая применяется во многих сферах деятельности. Наши дизайнеры внимательно отслеживают самые актуальные новости и новинки мебели, таким образом, компания изготавливает самую современную и привлекательную мебель. Собственное производство находится в Кировской области, доставка продукции производится по всей России и странам СНГ.

            Купить столы Tolix в Нур-Султане можно на нашем официальном сайте компании. Сделать выбор мебели довольно просто: для этого необходимо перейти по ссылке в каталог нашей продукции. Огромный ассортимент моделей — одно из преимуществ компании. Менеджеры из отдела продаж окажут помощь в выборе и ответят на все интересующие вопросы относительно продукции нашего производства. Вы гарантированно сможете найти именно ту модель, которая удовлетворит все Ваши потребности. Высокое качество и долговечность мебели от ChiedoCover обуславливает выбор в пользу именно нашей компании.

            Почему столы tolix покупают в ChiedoCover?

            • Более 3000 моделей

              стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

            • Гарантия

              Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

            • Пробники

              Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

            • Оперативное производство

              Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

            • Индивидуальные заказы

              Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

            • Доставка в Нур-Султан и другие города России и ближнего зарубежья

              Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
              Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

            • Полный пакет документов

              Мы представляем все необходимые документы:
              накладные, счета-фактуры, договоры.

            • Выгодные предложения

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            • Гарантированное качество продукции

              Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

            • Частичная оплата

              Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

            Подробнее о ChiedoCover

            Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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            Частые вопросы

            • 🚚 Как осуществляется доставка по Нур-Султану ?

              Доставка товара по Нур-Султану осуществляется транспортными компаниями.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Нур-Султану ?

              Стоимость доставки по Нур-Султану рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

              Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

              • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
              • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

              Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              Доставка текстиля по Нур-Султану осуществляется бесплатно.

            • ❓ Возможен ли самовывоз?

              Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

              • Самовывоз со склада в Москве;
              • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
              • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
              • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
            • 💳 Как происходит оплата?

              Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

              • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
              • Возможна частичная оплата
              • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

              Подробная информация на странице Оплата

            • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

              Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

              Подробная информация на странице Гарантия

            • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

              Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

              Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

            • ✅ Как сделать заказ?
              1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
              2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
              3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Нур-Султану телефону +7 922 906 67 77
              4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
              5. Оплата доставки происходит в Нур-Султане при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

              Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

              При выборе доставки по Нур-Султану с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

            • 🪑 Вы производители или перепродаете?

              Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

            • 💥 Есть ли скидки?

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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