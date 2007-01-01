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              Товары по акции

              Столы трансформеры в Туле оптом

              от 15 000 ₽

              Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Туле и Тульской области

              Настоящее фото товара Обеденный стол Хельга, произведённого компанией ChiedoCover
              41 590 ₽
              Оптовая цена
              4.5
              Обеденный стол Хельга
              Настоящее фото товара Обеденный стол круглый Венеция, произведённого компанией ChiedoCover
              45 990 ₽
              Оптовая цена
              4.3
              Обеденный стол круглый Венеция
              Настоящее фото товара Обеденный стол круглый Венеция раздвижной, произведённого компанией ChiedoCover
              49 290 ₽
              Оптовая цена
              4.8
              Обеденный стол круглый Венеция раздвижной
              Настоящее фото товара Обеденный стол Флор, произведённого компанией ChiedoCover
              51 290 ₽
              Оптовая цена
              4.4
              Обеденный стол Флор
              Настоящее фото товара Обеденный стол Алекс, произведённого компанией ChiedoCover
              Новинка
              18 000 ₽
              Оптовая цена
              4.3
              Обеденный стол Алекс
              Настоящее фото товара Обеденный стол Аватар, произведённого компанией ChiedoCover
              17 000 ₽
              Оптовая цена
              4.8
              Обеденный стол Аватар
              Настоящее фото товара Обеденный стол Джонни, произведённого компанией ChiedoCover
              Новинка
              15 000 ₽
              Оптовая цена
              4.8
              Обеденный стол Джонни
              Настоящее фото товара Обеденный стол Иван Д, произведённого компанией ChiedoCover
              19 000 ₽
              Оптовая цена
              4.1
              Обеденный стол Иван Д
              Настоящее фото товара Обеденный стол Иван В, произведённого компанией ChiedoCover
              22 000 ₽
              Оптовая цена
              4.6
              Обеденный стол Иван В
              Настоящее фото товара Обеденный стол Винни раздвижной, произведённого компанией ChiedoCover
              22 000 ₽
              Оптовая цена
              4.5
              Обеденный стол Винни раздвижной
              Настоящее фото товара Обеденный стол Винни нераздвижной, произведённого компанией ChiedoCover
              Новинка
              16 000 ₽
              Оптовая цена
              4.8
              Обеденный стол Винни нераздвижной
              Настоящее фото товара Обеденный стол Рихард, произведённого компанией ChiedoCover
              24 000 ₽
              Оптовая цена
              4.4
              Обеденный стол Рихард
              Настоящее фото товара Обеденный стол Людовик плюс, произведённого компанией ChiedoCover
              29 000 ₽
              Оптовая цена
              4.2
              Обеденный стол Людовик плюс
              Настоящее фото товара Обеденный стол Кайзер, произведённого компанией ChiedoCover
              33 000 ₽
              Оптовая цена
              4.6
              Обеденный стол Кайзер
              Настоящее фото товара Обеденный стол Макс, произведённого компанией ChiedoCover
              27 000 ₽
              Оптовая цена
              4.5
              Обеденный стол Макс
              Настоящее фото товара Обеденный стол Элефант, произведённого компанией ChiedoCover
              27 000 ₽
              Оптовая цена
              4.6
              Обеденный стол Элефант
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              Столы трансформеры: роскошные внешний вид и многофункциональность

              Универсальная мебель пользуется большим спросом на российском рынке, в большом многообразии моделей достаточно трудно сделать выбор. Сегодня поговорим о многофункциональных столах трансформерах, которые изящно украсят практически любой интерьер в помещении. В первую очередь необходимо производить выбор с учетом технических характеристик, а также особенностей и сферы использования. Как выбрать хорошие столы трансформеры в Туле? Рассмотрим самые распространенные материалы изготовления.

              Столы трансформеры на металлокаркасе

              Хорошим решением для меблировки дома, кухни, а также сегмента HoReCa и офиса являются столы трансформеры на металлокаркасе. Это предельно надежные, доступные и обладающие бюджетной стоимостью модели. В настоящее время они считаются одним из хитов продаж и имеют идеальное сочетание цены и качества. Вы можете выбрать практически любой цвет столешницы, это расширяет возможности при мебельном оснащении помещений с готовой отделкой. Стальной корпус максимально устойчив, данный тип металла позволяет довольно легко справляться с различными механическими и физическими воздействиями. Благодаря складному механизму столы трансформеры на металлокаркасе отличаются компактностью, имеют легкий вес и не занимают много место при транспортировке и хранении, что, безусловно, является одним из преимуществ.

              Пластиковые столы трансформеры

              Для мебельного оснащения кухни также отлично подходят пластиковые столы трансформеры. Качественный, современный пластик отвечает всем необходимым требованиям безопасности и рекомендован к использованию в жилых помещениях. Перечислим преимущества данных изделий: долговечность, широкий выбор цвета, а также практичность и универсальность. Такие модели прекрасно смотрятся как в классическом стиле, так и в поп-арте, экологическом и других современных направлениях. Пластиковые столы трансформеры рассчитаны на повседневное пользование, это никак не скажется на их внешнем виде, они сохраняют все свои положительные эксплуатационные качества.

              Таким образом, качественные столы трансформеры должны соответствовать определенным качествам: высокие показатели надежности, качества, иметь современный, а также европейский внешний вид и большой срок службы. Вышеперечисленные модели прекрасно подходят для меблировки практически любых помещений, подчеркнут отличный вкус хозяина и наполнят эстетикой уже существующий интерьер.

              Где купить столы трансформеры в Туле?

              Компания ChiedoCover – многолетний лидер по производству и продаже мебели в России. Мы имеем богатый опыт по изготовлению мебели для всех сфер жизни. Если Вы желаете произвести полное комплексное оснащение мебелью дома, офиса, ресторана, кафе, дачи или любого другого помещения, то наша компания — это именно то, что нужно. Вы всегда можете рассчитывать на высокое качество, модный, современный внешний вид и долговечность.

              Купить столы трансформеры в Туле Вы можете на нашем официальном сайте. Мы внимательно относимся к каждому клиенту, поэтому стараемся найти идеальный вариант мебели, принимая во внимания все пожелания и требования. За время работы нашими клиентами стали самые известные и крупные российские компании и государственные организации. Сделайте выбор в пользу ChiedoCover и Ваша жизнь изменится к лучшему.

              Почему столы трансформеры покупают в ChiedoCover?

              • Более 3000 моделей

                стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

              • Гарантия

                Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

              • Пробники

                Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

              • Оперативное производство

                Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

              • Индивидуальные заказы

                Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

              • Доставка в Тулу и другие города России и ближнего зарубежья

                Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
                Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

              • Полный пакет документов

                Мы представляем все необходимые документы:
                накладные, счета-фактуры, договоры.

              • Выгодные предложения

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              • Гарантированное качество продукции

                Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

              • Частичная оплата

                Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

              Подробнее о ChiedoCover

              Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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              Частые вопросы

              • 🚚 Как осуществляется доставка по Туле ?

                Доставка товара по Туле осуществляется транспортными компаниями.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Туле ?

                Стоимость доставки по Туле рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

                Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

                • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
                • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

                Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

                Доставка текстиля по Туле осуществляется бесплатно.

              • ❓ Возможен ли самовывоз?

                Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

                • Самовывоз со склада в Москве;
                • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
                • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
                • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
              • 💳 Как происходит оплата?

                Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

                • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
                • Возможна частичная оплата
                • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

                Подробная информация на странице Оплата

              • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

                Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

                Подробная информация на странице Гарантия

              • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

                Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

                Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

              • ✅ Как сделать заказ?
                1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
                2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
                3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Туле телефону +7 922 906 67 77
                4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
                5. Оплата доставки происходит в Туле при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

                Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

                При выборе доставки по Туле с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

              • 🪑 Вы производители или перепродаете?

                Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

              • 💥 Есть ли скидки?

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

                С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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