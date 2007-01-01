В настоящее время, в Белово все большую популярность набирает проведение досуга на природе. Это совсем не удивительно, после рабочей неделе отлично провести время на природе или в лесу одно удовольствие. Для того, чтобы комфортно отдохнуть необходимо подготовиться к мероприятию. Хорошим решением станут туристические столы, в данном материале рассмотрим их более подробно, разберем технические характеристики и найдем оптимальный вариант, который полностью удовлетворит Вашим потребностям.
В любом походе одно из определяющих значений имеет компактность, а также легкий вес и практичность. Складные туристические столы — это именно то, что нужно. Они смогут решить сразу несколько задач. Легкий и простой механизм позволяет без труда раскрыть его и поставить в любом месте буквально за несколько секунд. Легкий вес — еще одно из преимуществ, благодаря которому складной туристический стол не станет большой ручной кладью, а скорее наоборот — не будет нагрузкой для туристов. Если Вы путешествуете на машине, то данный стол не займет много места в багажнике, за счет компактности он удачно поместиться в любой машине.
Стальной металлический корпус — одно из главных достоинств, такие столы невероятно практичны: для того, чтобы привести их в порядок достаточно буквально несколько минут и салфетку из микрофибры. Кроме того, они не требуют особого ухода, так что можно уверенно их использовать на природе и в других условиях: они не боятся ни грязи и ни пыли. Стальной металлический корпус — это гарантия качества, надежности и долговечности. Сталь не подвержена ржавчине, спокойно переносит перепады влажности и изменение климатических условий. В тоже время, металлические туристические столы очень устойчивы, могут выдерживать различные механические и физические воздействия. Таким образом, это просто незаменимый атрибут на любом пикнике или туристическом путешествии.
Помимо того, раскладные туристические столы также подходят для сада и дачи, за счет вышеописанных преимуществ они очень органично впишутся в любой ландшафт. Кроме того, они могут стать незаменимым предметом мебели в приготовлении шашлыков или просто при повседневной работе в саду. Принимая во внимание низкую стоимость таких моделей, они максимально доступны и очень популярны в России.
Итак, для того, хорошие туристические столы должны быть высокого качества, предельно надежны, практичны, иметь простой механизм, а также легкий вес и отличаться долговечностью, только тогда данные изделия будут радовать нас на протяжении длительного времени, сохраняя при этом все свои положительные качества.
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Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Белово осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
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Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Белово с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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